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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Військова прокуратура (583) Чумак (57) електронне декларування (613) НАЗК (637) Мангул (11)

 НАЗК відмовилося розсекречувати декларації військових прокурорів: просить Чумака уточнити постанову

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Мангул звернувся до заступника Генерального прокурора – Головного військового прокурора Віктора Чумака з проханням уточнити період, на який поширюється скасування заходів безпеки щодо декларацій військових прокурорів. Відповідну постанову Віктор Чумак ухвалив 16 вересня 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Необхідність звернутися з листом до Віктора Чумака виникла в зв’язку з тим, що проект рішення НАЗК щодо відновлення в публічній частині Реєстру доступу до декларацій військових прокурорів, до яких раніше були застосовані спеціальні заходи безпеки постановами Головного військового прокурора від 31.03.2017, 25.01.2018, 20.03.2019, не був підтриманий більшістю членів НАЗК на засіданні 27 вересня", - йдеться в повідомленні.

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"У постановах Головного військового прокурора за 2017, 2018 та 2019 роки чітко вказуються причини застосування заходів безпеки і на сьогоднішній день ці причини залишаються актуальними. З метою належного виконання постанови Головного військового прокурора від 16.09.2019 Голова НАЗК просить повідомити, щодо яких декларацій військових прокурорів скасовуються заходи безпеки – тих, що подаються після ухвалення відповідної постанови 16 вересня 2019 року, чи також декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, які були подані в період дії спеціальних заходів безпеки", - зазначили в НАЗК.

НАЗК відмовилося розсекречувати декларації військових прокурорів: просить Чумака уточнити постанову 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151220
 
 
 Топ коментарі
 
Ну раз такие заморочки и отмазки - значит есть что скрывать!
Одного Матиоса за Мерседес за лям можно смело брать за яйца!
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шо, ааа, гаварите громче ниче не слышна, на лини помехи
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новіє все ліца от Зекоманди, а вы как хотели? зеЛопухи принимайте дальше НАПК отказалось рассекречивать декларации военных прокуроров: просит Чумака уточнить постановление - Цензор.НЕТ 9701 НАПК отказалось рассекречивать декларации военных прокуроров: просит Чумака уточнить постановление - Цензор.НЕТ 8303
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А що, там справді щось таке, що ми не зможемо пережити?
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Ну раз такие заморочки и отмазки - значит есть что скрывать!
Одного Матиоса за Мерседес за лям можно смело брать за яйца!
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Думая за яйця Матіоса ви зможете взяти тільки щоб поласкать.
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новіє все ліца от Зекоманди, а вы как хотели? зеЛопухи принимайте дальше НАПК отказалось рассекречивать декларации военных прокуроров: просит Чумака уточнить постановление - Цензор.НЕТ 9701 НАПК отказалось рассекречивать декларации военных прокуроров: просит Чумака уточнить постановление - Цензор.НЕТ 8303
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Не хотят рассекречивать декларации, потому что там много интересного, многие наши прокуроры миллионеры и их состояния не соответствуют зарплатам, сразу вылезет наружу их преступная деятельность.Вот такие сволоты.
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Не ревнуй Праааативный!
Это тебе за это деньги платят!
Или ты за "питание" работаешь?
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шо, ааа, гаварите громче ниче не слышна, на лини помехи
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НАПК необхідно терміново перезавантажити. Нині це мафіозно-криміналізована контора. Корчак пішла, а запах стійкий.
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Не на часі. ФОПи нагліють, стаючи олігархами, бабки з базару готуються земельку скупити. Ось кого "щимити"потрібно.
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Вот теперь пусть Чумак возьмёт за колокольчики и не только всех членов НАЗК и проверит с пристрастием...
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НАЗК за ПРИХОВУВАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ .. НАЗК відмовилося розсекречувати декларації військових прокурорів: просить Чумака уточнити постанову - Цензор.НЕТ 9478

проект рішення НАЗК щодо відновлення в публічній частині Реєстру доступу до декларацій військових прокурорів, до яких раніше були застосовані спеціальні заходи безпеки постановами Головного військового прокурора від 31.03.2017, 25.01.2018, 20.03.2019(***"тепловізора з наколками" Матіоса), не був підтриманий більшістю членів НАЗК на засіданні 27 вересня"НАЗК відмовилося розсекречувати декларації військових прокурорів: просить Чумака уточнити постанову - Цензор.НЕТ 7965

Призвіща тих,хто проти -Чумаку і нехай набирає нові кадри... ))
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