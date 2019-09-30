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Все про:Пєсков (587) Путін (10895) нормандська четвірка (591) Макрон Емманюель (303)

 "Розуміння щодо термінів "нормандського формату" немає", - Пєсков

Президенти Росії і Франції Путін і Макрон обмінялися репліками під час прощання з екс-президентом Франції Шираком. Але це не наблизило їх до розуміння термінів проведення зустрічі в "нормандському форматі".

Про це журналістам заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, він зазначив, що Володимир Путін був присутній на траурній церемонії прощання з колишнім президентом Французької Республіки Жаком Шираком. Після закінчення панахиди російський лідер коротко поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. 

"Це не була розмова, був обмін репліками, стоячи на ґанку церкви. Розуміння щодо термінів "нормандського формату" немає", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи з'явилося розуміння того, коли може відбутися зустріч у "нормандському форматі".

Жалобна церемонія прощання з Жаком Шираком відбулася сьогодні в соборі Сен-Сюльпіс в Парижі.

Читайте також: Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151219
 
 
 Топ коментарі
 
Потому, что зеленский не выступает на поминках, а только на корпоративах!!!
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У них в храмах нема роялів, там прийдеться лабать на органє "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков - Цензор.НЕТ 7595
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Марш Шопена струком на роялі - це було б занадто чорним гумором "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков - Цензор.НЕТ 7344
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Тобто французи запросили ***** до себе. Що з цього приводу говорить Зе?
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Не красиво вмішуватися у розмови дорослих дядь і тьоть, бо вони можуть знову обідити мальчіка.
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Он скажет мой график был насыщен,и посещения похорон в него не входил
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А чому Моніка не їздила на похорони? Соромно? "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков - Цензор.НЕТ 4973
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Потому, что зеленский не выступает на поминках, а только на корпоративах!!!
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Марш Шопена струком на роялі - це було б занадто чорним гумором "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков - Цензор.НЕТ 7344
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У них в храмах нема роялів, там прийдеться лабать на органє
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Формула штанмаера согласованая второго сентября не очень зашла украинскому народу.
Нужно срочно продолжить отупение населения чтоы потом не возражали.
Вот и финансирование вузов для этого планируют сократить
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Після Трускавецьких курсів вища освіта в Україні якось почала в"янути. "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков - Цензор.НЕТ 3061
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Европа получит по самые гланды за «минские соглашения», и поделом. Такое свинское предательство - прикрыться украинцами, у которых и армии-то толком не было - ещё выйдет Евроколхозу боком.
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Не понял, от кого они получат? От кого они прикрылись? Ты чо компакт диск с выступлениями свина купил?
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Лучше бы понимания не было а сроки были,только гаасгкого трибунала.. "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков - Цензор.НЕТ 7514
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"Понимания сроков" нет у Путина , он , вообще бьі , не встречался в єтом году. Но Макрон , Меркель и Зеленский другого мнения. Додавят , имхо
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Да уж, сильно обкакался Зеленский. Придётся все переговоры начинать сначала, только теперь после плевка в лицо, будет немного сложнее.
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Понимания по срокам "нормандского формата" нет- но есть полнейшее недоумение.
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на золотом крьільце стояли: царь, царевич, король, королевич, сапожник портой... кто он такой?
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