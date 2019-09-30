 Невідомі побили учасника АТО Давиденка, який нещодавно зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив інший ветеран, представник організації з підтримки ЛГБТ-людей "Точка опори" Віктор Пилипенко.
"В цю суботу п'ятеро радикалів-гомофобів підстерегли нашого побратима під його домом і напали. Напали через його камінг-аут. Василь розповідає, що все сталося дуже швидко, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п.. ар?". Ці пацюки били в пах (такого навіть гопота не робить), у голову, потім ногами. Уп'ятьох... Василь встиг згрупуватися, це його врятувало", - написав він.
Пилипенко зазначив, що Давиденко під час побиття порвали спеціальний пояс-корсет для хребта, який йому був прописаний лікарями після поранення на війні.
За його словами, адресу ветерана могли розкрити його колеги по роботі, які влаштували йому бойкот після його камінг-ауту.
На воле свои законы!
Стадный инстинкт.
А пид@р@сы, которые нападают на геев, ещё и обижаются, когда их называют обезьянами.
Ну народилася людина, з от таким відхиленням...
Ну перехрестись, і подякуй Богу, що він не дав тобі такий хрест...
Ну и каша в голове
За зеленского голосовал ?
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ РАЗНУЮ ЦЕНУ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ГАЗА И ДЛЯ ИМПОРТНОГО
Это питательная среда газовой коррупции начиная с Лазаренко
когда укр газ мешают с импортным и закладывают в себестоимость стоимость импортного ,на самом деле украинский
ТОЛЬКО ЕДИНАЯ ЦЕНА НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МОЖЕТ УБИТЬ ГАЗОВУЮ КОРРУПЦИЮ НА КОТОРОЙ НАЖИВАЛИСЬ КУЧМА ЛАЗАРЕНКО АХМЕТОВ ЯНУКОВИЧ ЮЩЕНКО ТИМОШЕНКО И ПРОЧАЯ И ПРОЧАЯ
И только Порох с Коболевым это побороли
не знаю - надолго ли
ВЕТЕРАНАМ ДОБРОЙ ОХОТЫ!
Форму, честь, мужское достоинство позорит....., - ну и прочие предрассудки...
А если тебя от смерти спас гей, то наверно ты тоже уже "не такой как все"?
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Тем что ведут навязчивую пропаганду и активно продвигают, рекламируют свой говномесный образ жизни. Я не оправдываю хулиганов, но этому парню не нужно было трендеть на весь мир о своих секс-предпочтениях.Для этого есть родители, церковь, специализированные форумы.
они могут сейчас корректировать половой фон...(гормоны)...
Выпишут ему тестостерон и он будет не на дяденек засматриваться, а на тетенек... - как и положено природой...
Но вы же не обидитесь на это уважаемые форумчане....?
Я уверен в этом...
В этом же ничего такого...., главное пидаром не быть...
Отдалите своих детей в санаторий где все воспитатели открытые пассивные и активные геи...?
Да или нет?
Токо такие отморозки могут избивать человека за его мнение или за его вид, или за его позицию, которая не умещается в высушенных мозгах у этих гамадрилов.
Вам, тварям, не один хер в какую дырку этот парень вставляет свой член? Или беситесь от того, шо это - не ваша личная дырка?
А відкриті заяви про свою "інакшість" - це своєрідна провокація, виклик "нормальним"... У кримінальному праві це іменується "віктимністю" ("жертовністю"), коли жертва злочину сама провокує злочинні дії своєю поведінкою...
А фетішів існує навіть більше, ніж тегів на Порнхабі
...
Можна було всі ці справи назвати евфемізмами. "Перестрілки м'ясними кулями в темному тонелі", наприклад. "Операції лисого спецназу у вугільних шахтах"...
Або "атака шкіряними багнетами з тилу на позицію ерцгерцога Пердинанда", це якщо в стилі наполеонівської доби.