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Все про:ветерани (384) побиття (469) Київ (6534) гомофобія (25)

 Невідомі побили учасника АТО Давиденка, який нещодавно зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації

У Києві невідомі побили ветерана АТО Василя Давиденка, який напередодні зізнався, що він гомосексуаліст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив інший ветеран, представник організації з підтримки ЛГБТ-людей "Точка опори" Віктор Пилипенко.

"В цю суботу п'ятеро радикалів-гомофобів підстерегли нашого побратима під його домом і напали. Напали через його камінг-аут. Василь розповідає, що все сталося дуже швидко, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п.. ар?". Ці пацюки били в пах (такого навіть гопота не робить), у голову, потім ногами. Уп'ятьох... Василь встиг згрупуватися, це його врятувало", - написав він.

Пилипенко зазначив, що Давиденко під час побиття порвали спеціальний пояс-корсет для хребта, який йому був прописаний лікарями після поранення на війні.

За його словами, адресу ветерана могли розкрити його колеги по роботі, які влаштували йому бойкот після його камінг-ауту.

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Невідомі побили учасника АТО Давиденка, який нещодавно зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151218
 
 
 Топ коментарі
 
5 пидорасов избили боевого гея!
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Пятеро на одного.
Стадный инстинкт.
А пид@р@сы, которые нападают на геев, ещё и обижаются, когда их называют обезьянами.
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Животные. Если руки чешутся, идите на фронт и там показывайте свой рукопашный бой террористам.
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До чого ж ти підлотна макака дебільна і безграмотна.Мало того що **********, так ще й тупе як три слонові дупи обтягнуті танковим брезентом. Неизвестные избили участника АТО Давиденко, который недавно признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации - Цензор.НЕТ 2997
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Да ты не на зоне !
На воле свои законы!
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Этот человек воевал. А ты на диване дрочил.Я нормальной ариентации. У меня внучке четыре с половиной. Но я против того, чтобы бойцов считать пид.....
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Пятеро на одного.
Стадный инстинкт.
А пид@р@сы, которые нападают на геев, ещё и обижаются, когда их называют обезьянами.
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как сказал какой-то психолог... "ярко выраженная гомофобия является явным признаком скрытой **********"
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"В конце XX века появилась теория, согласно которой гомофобия - это результат латентной гомосексуальности. В 1996 году в университете Джорджии было проведено исследование, которое показало, что у некоторого количества мужчин, высказывавших гомофобные взгляды, проявляется латентная гомосексуальность..."
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Ну, не треба сюди таке...
Ну народилася людина, з от таким відхиленням...
Ну перехрестись, і подякуй Богу, що він не дав тобі такий хрест...
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Самое интересное, что я почему то уверен, что четверо из пяти нападавших или 5 из 5, мечтали, или засаживали хоть раз в жизни, своей благоверной в пукальную вену, а как говорил классик "мальчик или девочка, какая в жопу разница?", примеряли на себя роль потенциального активного гомика... ну а если говорить об анальном сексе с женщиной - содомита...
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пострадавший - просто гей... те, кто его били - 3,14дерасты...
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Гомика побили. А ахмета и пальцем тронуть боятся. К тому же гомик,защищал их спины на фронте...
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Давай впірьод. Покажи на лічном прімєрє...
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Животные. Если руки чешутся, идите на фронт и там показывайте свой рукопашный бой террористам.
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С такими ублюдками которіе бьют людей в Индии поступают просто- подкидівают в их компанию паленій алкоголь. Так мал по мало очищают человечество от скверні.
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ну да герои только толпой гея избить а выйти и спросить почему украинский газ населению впаривают по цене ротердамского+ бздошно. друдно оформляют субсидии
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Формула Роттердам+ работает только для УГЛЯ
Ну и каша в голове
За зеленского голосовал ?
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открою тебе один секрет цена природного газа с транспонтировкой от месторождения с уплатой всех налогов составляет 3 гр 20 коп население почему то платит 7-8 гр.почему так? а голосовал я за садового и очень жалею что люди не умеют думать и выбрали вот ЭТО!
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а как ты за него голосовал ,если он снялся с выборов ???
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за гриценка в 1 м туре а на парламентских за самопомич . а вы как всегда в один тур и единогласно только как то в итоге коряво для страны получается.. я не злорадствую и хочу для Украины процветания к сожалению с такими потрясениями для страны оно наступит не скоро.
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отвечаю
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ РАЗНУЮ ЦЕНУ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ГАЗА И ДЛЯ ИМПОРТНОГО
Это питательная среда газовой коррупции начиная с Лазаренко
когда укр газ мешают с импортным и закладывают в себестоимость стоимость импортного ,на самом деле украинский
ТОЛЬКО ЕДИНАЯ ЦЕНА НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МОЖЕТ УБИТЬ ГАЗОВУЮ КОРРУПЦИЮ НА КОТОРОЙ НАЖИВАЛИСЬ КУЧМА ЛАЗАРЕНКО АХМЕТОВ ЯНУКОВИЧ ЮЩЕНКО ТИМОШЕНКО И ПРОЧАЯ И ПРОЧАЯ
И только Порох с Коболевым это побороли
не знаю - надолго ли
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кто сказал что этого делать нельзя? можно ссылку, очень любопытно изучить сей труд
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Нет, это ты не способен мыслить и заглянуть немного вперед. У Садового были хоть какие-то шансы? Все вы зе-билы сдали Украину и сделали это вместе с рыгами
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У нас ціна газу явно не 3,72, а в два рази вище. І не в рублях а у гривнях.
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Вы занизили цену украинского газа в 5 раз. Зачем так нагло лгать?
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Это ситуация ,в которой ****** побили гея ...по другому её оценивать тяжело ...
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На контору авакова надежд нет. Он занят легализацией своего незаконного игорного бизнеса.

ВЕТЕРАНАМ ДОБРОЙ ОХОТЫ!
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так ветераны скорее всего его и избили...
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не факт, но скорее всего....
Форму, честь, мужское достоинство позорит....., - ну и прочие предрассудки...
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Т.е. урод по твоему защищать Родину и украинцев это ПОЗОР?
А если тебя от смерти спас гей, то наверно ты тоже уже "не такой как все"?
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вЫтираны **************** движения. Эти убогие и бросаются на геев и лесбиянок, потому что больше всего боятся гомосексуальности в себе, и таким образом пытаются доказать самим себе, что они не такие.... пытаются безуспешно!
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каменній век,дикари. ГЕИ СУЩЕСТВОВАЛИ во все времена,среди всех народов.Да ,они не традиционной ориентации и что???Чем они мешают???От скотов которіе грабят и убивают реальній вред,а єти то чем мешают жить???Полностью согласен с теми кто дал свою оценку віше.Єтот парень просто гей,а те кто его били просто ********,гнусніе
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Чем они мешают?

==
Тем что ведут навязчивую пропаганду и активно продвигают, рекламируют свой говномесный образ жизни. Я не оправдываю хулиганов, но этому парню не нужно было трендеть на весь мир о своих секс-предпочтениях.Для этого есть родители, церковь, специализированные форумы.
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и врачи...
они могут сейчас корректировать половой фон...(гормоны)...
Выпишут ему тестостерон и он будет не на дяденек засматриваться, а на тетенек... - как и положено природой...
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Подавленная сексуальность прорывается наружу в виде неконтролируемой агрессии, шизофрении, а самое страшное - человек превращается в сексуального маньяка-садиста! Ты предпочитаешь такой сценарий?
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все кто его пожалел скрытые или открытые геи... Неизвестные избили участника АТО Давиденко, который недавно признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации - Цензор.НЕТ 8072
Но вы же не обидитесь на это уважаемые форумчане....?
Я уверен в этом...
В этом же ничего такого...., главное пидаром не быть...
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Всі, хто його пожалів - люди. А всі хто ненавидить геїв- латентні. Психологи пояснювали чому- через відразу до себе, до своїх думок. Мені,наприклад, однаково хто там що робить за зачиненими дверима. Проте і відкритої пропаганди цього дійства я не люблю (паради, ******* європейські серіали).
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так я и про это и написал...
Отдалите своих детей в санаторий где все воспитатели открытые пассивные и активные геи...?
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так отдадите своих дочек к воспитателям-лесбиянкам в санаторий...?
Да или нет?
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Бажання мало, проте і навряд чи я їм ноги ламав. Є безліч людей, які заслуговують на це в рази більше.
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Это или С14, или подобное тупое рагульё. Шо тут гадать?
Токо такие отморозки могут избивать человека за его мнение или за его вид, или за его позицию, которая не умещается в высушенных мозгах у этих гамадрилов.

Вам, тварям, не один хер в какую дырку этот парень вставляет свой член? Или беситесь от того, шо это - не ваша личная дырка?
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А навіщо признавався? Якби жив спокійно, то ніхто-б, і не знав, що йому подобається в ліжку... Одна жіночка, якось, у пориві відвертості, розповіла мені, що її чоловік - "збоченець". Спочатку доводить її до оргазму, а потім просить, щоб вона, стоячи над ним і розставивши ноги, помочилась на нього. Тільки після цього він отримує задоволення... Однак, це знаю, крім них, тільки я... А між людьми він, шанована людина, директор підприємства... От і все...
А відкриті заяви про свою "інакшість" - це своєрідна провокація, виклик "нормальним"... У кримінальному праві це іменується "віктимністю" ("жертовністю"), коли жертва злочину сама провокує злочинні дії своєю поведінкою...
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Це скоріше фетіш, аніж збочення.
А фетішів існує навіть більше, ніж тегів на Порнхабі
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Кому як... Жінка це вважала "збоченням"...Тай не про це я казав... А про те, що це - їх сімейна справа, і вони цього не афішують...
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А навіщо признавався? Якби жив спокійно, то ніхто-б, і не знав, що йому подобається в ліжку
...
Можна було всі ці справи назвати евфемізмами. "Перестрілки м'ясними кулями в темному тонелі", наприклад. "Операції лисого спецназу у вугільних шахтах"...
Або "атака шкіряними багнетами з тилу на позицію ерцгерцога Пердинанда", це якщо в стилі наполеонівської доби.
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На відверту брехню схоже. Після таких ´ повідомлень ´ можна вимагати додаткових грантів.
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Геи с Украины уже давно уехали, остались одни латентные ******, ненавидящие все и вся.
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Атошник - високе звання...Його не може носити ********...Що б там не говорили про лояльність,терпимість і так далі це найбільше приниження,коли тебе захищає під...рас...І побили його без сумніву колишні побратими...Там хлопці прості,знають,що на таких і ще наркош покладатись не варто...
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Цивилизация это воспалительный процесс дегенерации. Дегенераты могут выжить только в искусственной информационной и социальной среде, компенсируя недостатки властью, анестезируя дисгармонию возвеличиванием. Поэтому каббалисты используют ********** как партактив глобализации.
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