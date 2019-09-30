 До розробки загальної концепції реформування СБУ залучили експертів і міжнародних партнерів, - Арахамія

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Зік", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Є законопроект як перше бачення служби, але є й багато стейк-холдерів – є й міжнародні партнери, які мали свої думки з цього приводу, є багато експертів, які багато років ці питання вивчають. Ми створили робочу групу, яка намагається створити таку загальну концепцію, з якою погоджуються всі, і тільки після цього ми покладемо це на законопроект і передамо до Офісу Президента, а вони вже внесуть до Верховної Ради", - зазначив Арахамія.

За його словами, відповідно до напрацьованих наразі змін СБУ має позбавитись економічного відділу, який традиційно "кошмарили" бізнес перевірками. Крім того, передбачається поступове, протягом 7 років, скорочення штату служби майже вдвічі.

Нагадаємо, 18 вересня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про створення спільної міжфракційної робочої групи з підготовки проекту закону щодо реформування Служби безпеки України.

У Службі безпеки України почали проводити реформу відомства, не чекаючи на прийняття нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України".

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