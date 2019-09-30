 Публікація стенограм переговорів Путіна і Трампа можлива лише за погодженням сторін, - Пєсков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи журналістам заклик демократів США до Трампа опублікувати повністю його переговори з Путіним, Пєсков зазначив, що всі процеси, які ведуться зараз довкола цього, є внутрішньою справою Америки.

"Ми не втручалися і не маємо наміру втручатися. Що стосується стенограм розмов, то, звичайно, певною мірою їхнє опублікування можливе тільки за взаємною згодою сторін", - сказав Пєсков журналістам.

"Говорячи конкретніше, загалом дипломатична практика, звичайно, такі публікації не передбачає. Тому якщо будуть американці якісь сигнали (подавати. - Ред.), будемо обговорювати", - сказав Пєсков.

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