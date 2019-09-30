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 Політика України, За кордоном
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Все про:перемовини (1394) Путін (10895) Трамп (2079)

 Публікація стенограм переговорів Путіна і Трампа можлива лише за погодженням сторін, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що повна публікація стенограм переговорів президента РФ Володимира Путіна і лідера США Дональда Трампа можлива тільки за взаємною згодою сторін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи журналістам заклик демократів США до Трампа опублікувати повністю його переговори з Путіним, Пєсков зазначив, що всі процеси, які ведуться зараз довкола цього, є внутрішньою справою Америки.

"Ми не втручалися і не маємо наміру втручатися. Що стосується стенограм розмов, то, звичайно, певною мірою їхнє опублікування можливе тільки за взаємною згодою сторін", - сказав Пєсков журналістам.

"Говорячи конкретніше, загалом дипломатична практика, звичайно, такі публікації не передбачає. Тому якщо будуть американці якісь сигнали (подавати. - Ред.), будемо обговорювати", - сказав Пєсков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151216
 
 
 Топ коментарі
 
Тоесть с моникой зелински можно без согласования, а с кацапами надо шоб добро дали. Вот все что вам нужно знать про отношение америкосов к нам!!!
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если амеры решат опубликовать то мнение твоего песькова будет им до одного места.. Публикация стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон, - Песков - Цензор.НЕТ 8458
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Учись моника зеБЕНИНА)))
И мендельшу свою приучай правильно брехать, а не руками махать на #явамнедорогенька)))
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Тоесть с моникой зелински можно без согласования, а с кацапами надо шоб добро дали. Вот все что вам нужно знать про отношение америкосов к нам!!!
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Погоди,хотеть кацапы много чего хотят,а вот если похерят писькова и опубликуют? "прижмут так сказать
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если амеры решат опубликовать то мнение твоего песькова будет им до одного места.. Публикация стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон, - Песков - Цензор.НЕТ 8458
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Підлога, а чого ти не виступаєш за публікацію переговорів Порошенка з Путіним?
отам має бути багато цікавого.
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так, Підлога, так!
Конституція України.

Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.
Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
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Ты не прав, не к нам Украинцам, а к моники зеленской.
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похоже есть что скрывать, если голос ***** письков так оживился.
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Учись моника зеБЕНИНА)))
И мендельшу свою приучай правильно брехать, а не руками махать на #явамнедорогенька)))
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вот вилочка получилась, посмотрим как отреагируют США но заранее здается, что будет трампец через *****. Как бы хорошо, но самой Украине не очень, из-за нашего мистера Бина все началось и это будут помнить все в США.
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мистер Бин поїхав до Лєрки хатку по сусідству прикупити.
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неееееет...
Моника Зеленски, украинский мистер Бин и зебилы - это уже мемы, ищите свои и не примазывайтесь!...)
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А причем тут Украина? Не украинцы привели трампа к власти, а россияне во главе с ******!
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Нет. Подход ко всем должен быть одинаков. И если они действительно пекутся об безопастности Америки, то спрашивать парашу не о чем не надо.
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"Ночь, александровский сад, кусты везде колышутся. Идет наряд полиции, останавливается возле кустов:- По согласию? - спрашивает сержант в кусты.
- По согласию, по согласию, - отвечает грубый голос, похожий на конский.
- Да не тебя, идиот, спрашивают! - сердится милиционер.
- По согласию, по согласию, - отвечает голос, похожий на голос захаровой.
Милиционеры идут дальше, останавливаются у других кустов.
- По согласию? - спрашивает снова сержант в кусты.
- По согласию, по согласию, - отвечает женский голос, похожий на голос скабеевой
Милиционеры идут дальше, останавливаются в темном месте у кустов.
- По согласию? - спрашивает снова сержант в кусты.
- По согласию, по согласию, - отвечает мужской голос, похожий на голос писькова.
- Да не тебя, идиот, спрашивают! - сердится милиционер.
- По согласию, по согласию, - отвечает другой мужской голос, похожий на голос *****" (С)
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А нашого ху...пльота можна не питати. Він - ніщо, а з ніщо ніхто не радиться.
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