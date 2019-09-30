 Публікація стенограм переговорів Путіна і Трампа можлива лише за погодженням сторін, - Пєсков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Коментуючи журналістам заклик демократів США до Трампа опублікувати повністю його переговори з Путіним, Пєсков зазначив, що всі процеси, які ведуться зараз довкола цього, є внутрішньою справою Америки.
"Ми не втручалися і не маємо наміру втручатися. Що стосується стенограм розмов, то, звичайно, певною мірою їхнє опублікування можливе тільки за взаємною згодою сторін", - сказав Пєсков журналістам.
"Говорячи конкретніше, загалом дипломатична практика, звичайно, такі публікації не передбачає. Тому якщо будуть американці якісь сигнали (подавати. - Ред.), будемо обговорювати", - сказав Пєсков.
отам має бути багато цікавого.
Конституція України.
Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.
Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
И мендельшу свою приучай правильно брехать, а не руками махать на #явамнедорогенька)))
Моника Зеленски, украинский мистер Бин и зебилы - это уже мемы, ищите свои и не примазывайтесь!...)
- По согласию, по согласию, - отвечает грубый голос, похожий на конский.
- Да не тебя, идиот, спрашивают! - сердится милиционер.
- По согласию, по согласию, - отвечает голос, похожий на голос захаровой.
Милиционеры идут дальше, останавливаются у других кустов.
- По согласию? - спрашивает снова сержант в кусты.
- По согласию, по согласию, - отвечает женский голос, похожий на голос скабеевой
Милиционеры идут дальше, останавливаются в темном месте у кустов.
- По согласию? - спрашивает снова сержант в кусты.
- По согласию, по согласию, - отвечает мужской голос, похожий на голос писькова.
- Да не тебя, идиот, спрашивают! - сердится милиционер.
- По согласию, по согласию, - отвечает другой мужской голос, похожий на голос *****" (С)