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Все про:Грузія (603) Саакашвілі Міхеіл (1326)

 Найближчими місяцями планую приїхати в Грузію, ми втрачаємо батьківщину, - Саакашвілі

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі обіцяє повернутися на батьківщину найближчими місяцями, до парламентських виборів 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия Online",  про це він заявив у програмі "Тиждень на головному" в ефірі телеканалу "Мтаварі архі".

"Найближчими місяцями я планую приїхати в Грузію. Тут нема чого приховувати. В Україні я себе почуваю добре, але ми втрачаємо батьківщину", - заявив Саакашвілі.

На зустрічне запитання ведучих Нікі Гварамія і Екі Квесітадзе щодо планів його партії "Рух нових сил" в Україні, Саакашвілі відповів, що "не зможе займатися іншими справами", "доти, поки ми не зупинимо цю розруху і руйнування країни".

За словами Саакашвілі, він має намір "завершити правління" лідера правлячої партії "Грузинська мрія", мільярдера Бідзіна Іванішвілі "разом з грузинським народом".

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"Я, разом з грузинським народом. Відсуньмо політиків у бік. Я не політик, я - творець сучасної грузинської державності, патріот Грузії, один з вас, тих, у кого болить серце через те, що країна руйнується", - заявив він.

Експрезидент, який заочно засуджений у Грузії за кількома кримінальними справами, також говорив про його можливе затримання після повернення в країну.

"Затримають чи ні, це залежить від грузинського народу ... Я не злякався в'язниці в Україні і тим більше не боюся в моїй країні ... Вони настільки слабкі, що не чинитимуть опір грузинському народові", - сказав він.

На питання Гварамії, чи розуміє експрезидент, що малює революційний сценарій, Саакашвілі сказав, що "це сценарій того, що грузини не будуть принижені". При цьому він додав, що "все це завершиться виборами". Саакашвілі вважає своє повернення "продовженням тих процесів, які почав грузинський народ під час президентських виборів" і які продовжилися під час протестної акції в Тбілісі 20-21 червня.

"Я не можу просто сидіти тут і дивитися, як гине наша країна, як грузини їдуть в еміграцію, як наша молодь сидить у в'язниці тільки тому, що їй не пробачили любов до батьківщини", - сказав він.

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Саакашвілі не уточнив, чи узгоджені його плани з колишньою правлячою партією "Єдиний національний рух", засновником якої він є. Одночасно він додав, що обговорював можливість його повернення "з дуже багатьма людьми в Грузії, і це не тільки політики".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151215
 
 
 Топ коментарі
 
Камера и нары уже тебе в Грузии уже приготовлены...езжай с богом..
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Наконец то. Зачем ты тут представления карлсона показывал, спрашивается?
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Ему не терпится, ему хочется поскорее побежать домой и запустить свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он - собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является не чем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, Скупого рыцаря и Гарпагона. (c)
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Камера и нары уже тебе в Грузии уже приготовлены...езжай с богом..
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О. Виповз.
Що, київські стріхи вже набридли?
Чи кровавий барига тепер пельку не затикає воля повна, тому і вирішив валити?
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А как же посадить олигархов???? Чего ж глотку так драл. И у меня крыша еще не обследована. куда ты, Михо?
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Наконец то. Зачем ты тут представления карлсона показывал, спрашивается?
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Всего 6 порохоботов в Ольгино осталось?
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во главе с порохоботкой Скабеевой ?
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В Україні де олігарха пецю поміняли на олігарха беню, його досвід побудови громадянського суспільства не знадобиться. Там пацанчики вже все поділили і правлять холопами.
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Что случилось с Грузией? Куда она теряется? Скорее он едет майдан организовывать.
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Будет мутить в Грузии Революцию Безтрусых? За чьи бабки?
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ДАВНО ПОРА, ЧТО БЫ В УКРАИНЕ ТОБОЙ НЕ СМЕРДЕЛО.
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Давай Карлсон, лети и не возвращайся.
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В ближайшие месяцы планирую приехать в Грузию, мы теряем родину, - Саакашвили
так ведь посадют)))
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"осень, доползём ли, долетим ли до ответа
что же будет с родиной и с нами?"
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а че, раша устроит в Грузии заповедник застоя. Зверей будут кормить а сами беспределить Внешне выглядит мирно. В ближайшие месяцы планирую приехать в Грузию, мы теряем родину, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4980
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А че так долго ждать, Мишаня? Грузия в опасности!!!!
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Из Украины его вышвырнули как шкодливого кота, за шкирку.
Надеюсь, что грузины не остановятся на достигнутом и посадят на нары - пусть узнает на своей шкуре, какового это, когда дубинками насилуют, ка по его приказу с зеками делали.
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Вяло как то порохнявые уродцы реагируют где любимое "наркоман" где "грызун"? А, на Саакашвили бюджет сократили))))
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В принципе задачи, которые он ставил в Украине достиг, думаю и на родине справится.
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Могу даже ему билет купить , хоть и сейчас Найближчими місяцями планую приїхати в Грузію, ми втрачаємо батьківщину, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1514 .. Единственное условие - пусть забудет дорогу в Украину . Найближчими місяцями планую приїхати в Грузію, ми втрачаємо батьківщину, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2267 .
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ну-ну...я хочу бачити, а не чути від цього кокаїнового карлсона, коли він приїде до Грузії...і скільки хвилин залишиться до його затримання...
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Попутный йух за воротник. Но, я думаю, ни в какую грузию этот лузер не поедет. Максимум - в амстердам.
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Дуже шкода, що пан Саакашвілі не коментує ситуацію на Україні з останніх місяців. Сподіваюсь, що в Грузії він зможе-таки зупинити просовєтський реванш, який відбувся в Україні. Грузія була вже дословно в трьох кроках від цивілізованого світу, коли російські гроші вчинили контрреволюцію руками Іванішвілі. Навіть тепер там ще не знищено всіх результатів реформ Саакашвілі, зякуючи яким багато в чому Грузія опередила Україну на десятиріччя.
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Ехай, Михо, ехай... Вспомни, шо у тебя есть родная страна и там не всё так уж гладко.
Бо, в последнее время, ты стоко разных глупостей в Украине наговорил, шо хорошее отношение к тебе как-то по-истёрлось.
Ехай, Михо. Мы уж без тебя будем как-то разбираться.
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