 Верховний Суд просить Раду отримати висновок Венеціанської комісії на судову реформу Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

У понеділок, 30 вересня, Верховний Суд звернувся до Президента України та Голови Верховної Ради України з пропозицією отримати експертний висновок щодо законопроєкту № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" перед голосуванням за проєкт Закону у другому читанні.

Зокрема, у зверненні йдеться: "сподіваючись на щирість намірів щодо покращення правосуддя в Україні", Верховний Суд пропонує "відкласти розгляд [законопроєкту № 1008] до отримання відповідного висновку Венеціанської комісії та проведення консультацій із судовою гілкою влади".

Верховний Суд зазначає, що таких консультацій між гілками влади "наразі не відбулося".

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На необхідності проведення консультацій наголошують і міжнародні партнери України. Так, виконувачка обов’язків Голови Представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн та Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук закликали розпочати ретельний консультативний процес щодо законопроєкту № 1008 із залученням відповідних правничих експертів, громадянського суспільства й міжнародного співтовариства.

А Комітет Міністрів Ради Європи 25 вересня 2019 року під час 1355-ї (Права людини) зустрічі заступників міністрів підкреслив, що "запропоновані законодавчі зміни мають узгоджуватись із Конвенцією [про захист прав людини і основоположних свобод] та практикою Суду [Європейського суду з прав людини], з принципами незалежності судової влади і з відповідними рекомендаціями Ради Європи", та закликав органи української влади "скористатись експертизою (досвідом) Ради Європи в цьому контексті".

12 вересня Рада прийняла в першому читанні законопроект №1008.

Судова реформа Зеленського передбачає, зокрема зменшення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 і перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.