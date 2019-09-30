EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  489  5
Матеріали за темою:
Все про:Венеціанська комісія (79) Верховний Суд (438) Зеленський (2968)

 Верховний Суд просить Раду отримати висновок Венеціанської комісії на судову реформу Зеленського

Верховний Суд звернувся до Президента і Верховної Ради з пропозицією отримати висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту №1008 та провести консультації із судовою гілкою влади

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

У понеділок, 30 вересня, Верховний Суд звернувся до Президента України та Голови Верховної Ради України з пропозицією отримати експертний висновок щодо законопроєкту № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" перед голосуванням за проєкт Закону у другому читанні.

Зокрема, у зверненні йдеться: "сподіваючись на щирість намірів щодо покращення правосуддя в Україні", Верховний Суд пропонує "відкласти розгляд [законопроєкту № 1008] до отримання відповідного висновку Венеціанської комісії та проведення консультацій із судовою гілкою влади".

Верховний Суд зазначає, що таких консультацій між гілками влади "наразі не відбулося".

Дивіться також: Рада схвалила правки Зеленського до закону про Антикорупційний суд. ВIДЕО

На необхідності проведення консультацій наголошують і міжнародні партнери України. Так, виконувачка обов’язків Голови Представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн та Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук закликали розпочати ретельний консультативний процес щодо законопроєкту № 1008 із залученням відповідних правничих експертів, громадянського суспільства й міжнародного співтовариства.

А Комітет Міністрів Ради Європи 25 вересня 2019 року під час 1355-ї (Права людини) зустрічі заступників міністрів підкреслив, що "запропоновані законодавчі зміни мають узгоджуватись із Конвенцією [про захист прав людини і основоположних свобод] та практикою Суду [Європейського суду з прав людини], з принципами незалежності судової влади і з відповідними рекомендаціями Ради Європи", та закликав органи української влади "скористатись експертизою (досвідом) Ради Європи в цьому контексті".

12 вересня Рада прийняла в першому читанні законопроект №1008.

Судова реформа Зеленського передбачає, зокрема зменшення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 і перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151214
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Потикати зелених "експертів" у зелену ж субстанцію носом.
 показати весь коментар
 
Давайте сократим судей ВС в два раза! И, зебилы, будете ждать рассмотрения дел в ВС годами. Зескот, тупой до безобразия
 показати весь коментар
 
Как судейские коррупционеры разволновались...значит Закон хороший
 показати весь коментар
 
 
Жулики Верховного Суда просят Раду получить вывод иностранной организации, которая поддерживает жулье в Украине, как Украине жить и развиваться.
О какой независимости Украины может идти речь, когда иностранные организации решают, как Украине жить и развиваться, когда принимаемые законы не украинские, по сути иностранные.

Независимости Украины уже нет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору