 Сім'ї, які витрачають на комунальні послуги понад 15% доходів, отримають фінансову підтримку, - уряд

Про це сказано в програмі дій уряду, текст якої оприлюднено на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська родина (домогосподарство) не має платити більш як 15% свого доходу за комунальні послуги. Ті, хто змушений буде платити більше, отримають підтримку від держави", - йдеться в документі.

Також в уряді зазначають, що вартість енергоресурсів в Україні планують знизити. Зробити це можна буде завдяки впровадженню конкуренції на енергетичних ринках, а також стимулюванню власного видобутку енергоресурсів, зокрема газу і нафти.

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Також уряд планує диверсифікувати поставки енергоресурсів в Україну та створювати запаси енергоресурсів, яких має вистачати мінімум на 2 місяці.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, проєкт закону про держбюджет на 2020 рік, який уряд вніс на розгляд Ради, передбачає зменшенням витрат на субсидії на 8 млрд грн або 14,5%. В уряді повідомили, що цих коштів має вистачити для всіх, хто звернеться по субсидію.