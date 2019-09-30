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 Суспільство
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Все про:Кабмін (3156) програма (48) субсидія (321) комунальні послуги (140)

 Сім'ї, які витрачають на комунальні послуги понад 15% доходів, отримають фінансову підтримку, - уряд

Кабінет міністрів України планує виплачувати фінансову підтримку тим українським сім'ям, які витрачають на оплату комунальних послуг більш як 15% своїх доходів.

Про це сказано в програмі дій уряду, текст якої оприлюднено на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська родина (домогосподарство) не має платити більш як 15% свого доходу за комунальні послуги. Ті, хто змушений буде платити більше, отримають підтримку від держави", - йдеться в документі.

Також в уряді зазначають, що вартість енергоресурсів в Україні планують знизити. Зробити це можна буде завдяки впровадженню конкуренції на енергетичних ринках, а також стимулюванню власного видобутку енергоресурсів, зокрема газу і нафти.

Також читайте: Соколовська про систему субсидій: В цілому міняти нічого не будемо, але деякі речі відкоригуємо

Також уряд планує диверсифікувати поставки енергоресурсів в Україну та створювати запаси енергоресурсів, яких має вистачати мінімум на 2 місяці.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, проєкт закону про держбюджет на 2020 рік, який уряд вніс на розгляд Ради, передбачає зменшенням витрат на субсидії на 8 млрд грн або 14,5%. В уряді повідомили, що цих коштів має вистачити для всіх, хто звернеться по субсидію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151210
 
 
 Топ коментарі
 
Так уже годков с десять так)
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я не хочу "поддержки" я хочу заробляти ...ви бляді витягнете з кишень людей тисячу потім сто кинете як кістку ...
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НАГОЛОСУВАЛИ???
ЗЕленській сцяв обільнєнько обісцянками про інвесторів та про покращення бізнесового клімату?Ну от:
•Торчин переносить своє виробництво з України і відкриває виробництво у Польщі -
•Галичина будує завод у Польщі
•BАТ переносить офіс із-за ЗЕподаткової політики
•АрселорМетал йде з України через атаки зі сторони СБакановУ
•Розетка заявляє про згортання свого бізнесу
Що далі?

Семьи, которые тратят на коммунальные услуги более 15% доходов, получат финансовую поддержку, - правительство - Цензор.НЕТ 9476
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- Не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе, он спал бы спокойно.(c)
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соседям-пенсионерам при Порохе насчитали, что они за коммуналку не более 11.84% должны платить.. Но им было много - теперь, значит-ся, обрадуются 15% Сім'ї, які витрачають на комунальні послуги понад 15% доходів, отримають фінансову підтримку, - уряд - Цензор.НЕТ 8372
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Вот не свисти.
Ни один человек не получал при гросе, полагающуюся ему субсидию.
Начинали что то мутить про среднее по галактике потребление газа и электроэнергии, делать левые перерасчеты, в результате, больше 59 процентов никому не компенсировали.
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я не хочу "поддержки" я хочу заробляти ...ви ***** витягнете з кишень людей тисячу потім сто кинете як кістку ...
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Я конечно не люблю зебилов и шмарклю, но вот те, кому дают субсидию - как правило ниччего не платят в бюджет и только получают. Тебе что то мешает зарабатывать?
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у китаї податок з 1000000 юанів складає один відсоток ...порахуй скільки у нас ...
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і у нас 1,28 відсотка.

ти, як підприємець на 2 групі, заплатиш за рік близько 20 тис податку

порахуй, який це відсоток від півтора мільйону.

До того ж, ти будеш отримувати пенсію, а китаєць ні.

От і порахуй
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ти може й у другій ...я був у третій допоки жиДДя по новому не наступило ...у кращу сторону рухів не помічаю хоча слідкую за тим що відбувається ...і засунь ту пенсію ...я не на державу ні на якісь милостині від неї не розраховую ... це зграя шахраїв
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Так перейди на другу групу. Шо тобі заважає ?

пенсію я не засуну, бо вона в нас солідарна.

я твоїх батьків утримую своїми сплатами до пенсійного.

а китайці не сплачують до пенсійного.

Відкинь від наших податків ЄСВ і вийде, шо у нас податок нижчий, ніж в Китаї.
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у меня и 100% ПЕНСИИ 3060 ГРН. НЕ ХВАТАТЕ НА КОММУНАЛЬКУ А ЖЖЖЖВА ГОВОРИТ Н ПОЛОЖЕНО..уе..ки чтог вы сдохли жжжва пархатая... убвиать вас надо...на баржу и в море и притопить.... пиз..утнатое племя обрезанное .... заберайте вашего дебила малорослого ушлебка и валите на пх на Луну...
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Это типа, как Зеленский?
Вот пролетел пацан с этим президентством!
Теперь фиг ему, а не субсидия!
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А в отделе субсидий скажут: разбейте на весь год. Сейчас платите половину за отопление, а потом, когда счетов за отопление нет - погасите долги. Субсидия вам не положена.
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более того, у моей соседки в отделе субсидий потребовали справки о зарплате ее сына и невестки ())) - типа у вас же небедные дети)))... хоть они и живут отдельно)
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они не имеют права, надо было сказать на основании чего, если это отдельная семья
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внук...внук приписан у бабули и заканчивает школу...
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в таких случаях даже не знаю, что в законе прописано, может две минималки на детей считают или не успел еще до этого Гройсман додуматься)
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ну пусть скажет спасибо сыну и невестке, за то что внука у нее прописали.
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То вы по мелочи заметили. Моя невестка не работает. И не стоит на учёте по трудоустройству. Так таким автоматом засчитывают 2 минималки как доход. Так вместе сыном что не живёт у меня (но прописан) с 2004г насчитали доход в прошлом году 96 тыс гр! Я им утыркам сделал замечание---ну могли бы уже округлить до 100 00 тыс гр! В прошлом году таки назначили субсидию летнюю 154гр. У жены пенсия 1512 у меня тогда было 2863 гр. Летом за 2 комнатную в среднем 550гр. Где 15%? В этом году опять в мае подал те же данные, пришли ещё раз переписали но сами тоже в который раз, соседи подписали что не живёт, вот в сентябре получил пенсию, субсидии нет. Почтальона спросил ка по другим на участке, только на 4 ведомость с мая.
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невестка не работает и не стоит на учете по безработице - так а за что она живет? Вчерную получает? И правильно что посчитали 2 минималки.
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НАГОЛОСУВАЛИ???
ЗЕленській сцяв обільнєнько обісцянками про інвесторів та про покращення бізнесового клімату?Ну от:
•Торчин переносить своє виробництво з України і відкриває виробництво у Польщі -
•Галичина будує завод у Польщі
•BАТ переносить офіс із-за ЗЕподаткової політики
•АрселорМетал йде з України через атаки зі сторони СБакановУ
•Розетка заявляє про згортання свого бізнесу
Що далі?

Семьи, которые тратят на коммунальные услуги более 15% доходов, получат финансовую поддержку, - правительство - Цензор.НЕТ 9476
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да все сильно ,сильно изменилось - зеленые вы же обещали опустить цены на жкх - ну и где? - а то как свою победу систему субсидий рекламируете - и не стыдно
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Нужно отменить супсидии, что бы было справедливо. Ведь зеленский за справедливость или как?
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Взагалі то лібертаріанство не передбачає не тільки субсидій, а й пенсій, безплатної медицини і освіти. Це казали ще до виборів, а що там собі нарід набрилював - то його фантазії.
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кто-то из "новых морд" на днях кричал что "ради развития экономики нужно отменить ... пенсии"
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По пути с граблями Пети Параши неуклонно...
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Це схоже на «ізобрєтєніє Калашніковим» автомата Шмайссера...

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Учителя с 4000 долларами зарплаты не могут коммуналку заплатить?
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Вообще педагоги офигели. Зе! для них старается, а они на коммуналку жалуются!!!
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Нынешняя субсидия для таких людей это не поддержка от государства?
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Слуги прийняли закон дозволяючий звільняти з держслужби жінок в декреті і вагітних. Це перемога, блдь...
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та да...порох закрутил минимумы потребления на человека, а в ы еще докрутите и ничо никому не будете должны!)))
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Дадут может и дадут всякие скидки. Только установят такие нормы на свет, воду и газ - будешь сидеть в темноте, без воды и голодный. Скоро сделают как в начале прошлого века в Штатах - кинул монетку в счетчик и будет тебе счастье
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зеля упал с унитаза и изобрел субсидию
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Хотя бы не подняли цены, а то некоторые хотели газ до 12 догнать....Вообще, странно газ подешевел, а горячая вода у нас нет. Может так и с отоплением быть.
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Зараз українці постійно скаржаться на те, що поступово зростає вартість комунальних та інших видів послуг, різного роду товарів й не тільки. Навіть офіційні органи статистики зафіксували поступове збільшення розміру комунальних послуг. Через це часто спостерігаються випадки, коли взимку людям доводиться віддавати чималу частку своєї заробітної плати на сплату різних рахунків, а на проживання майже нічого не залишається. Очікується, що тарифи на комунальні послуги, зокрема на електроенергію зростатимуть протягом наступних декількох років. Саме тому дуже часто звичайні українці цікавляться, якими будуть тарифи на електроенергію в 2020 році (для населення) та скільки їм доведеться платити цього разу.
З боку державної влади дуже довго лунали обіцянки про те, що тарифи через деяких час будуть знижені, але цього так і не відбулося. Громадяни обурюються, адже з кожним роком їм доводиться сплачувати усе більше та більше за комуналку. Водночас заробітні плати українців ростуть не так швидко, як тарифи на електроенергію чи газ. Різні експерти та аналітики кажуть, що у цьому році громадянам варто готуватися до чергової хвилі підвищення тарифів, а про обіцяну їх заморозку можна просто забути. Основі причини, які призводять по збільшення вартості електроенергії
Насправді причин, які можуть вплинути на встановлення кінцевої ціни на електроенергію та її збільшення чимало, але серед них можна легко виділити основні:Стале зростання вартості сировини. Поступове погіршення економічної ситуації в Україні, а також високий рівень інфляції. Відсутність вигідних договорів та встановлення іноземними імпортерами занадто високої ціни на сировину для України в умовах відсутності якихось конкурентних пропозицій. Відносно мала розвиненість енергетичної сфери в Україні та відсутність якихось альтернативних джерел видобутку енергії. Семьи, которые тратят на коммунальные услуги более 15% доходов, получат финансовую поддержку, - правительство - Цензор.НЕТ 5498
Цей список можна поповнити ще однією звичною для усієї України проблемою - корупцією. Згідно з переконаннями представниками Міжнародного валютного фонду, в державі спостерігається занадто високий рівень корупційних проявів, що часто стає причиною надмірного, неконтрольованого на нецільового використання енергетичних ресурсів держави. Наприклад, на ринку часто відбуваються різного роду спекуляції та перепродаж придбаної сировини, що дозволяє деяким особам значно наживатися на цьому. Це призвело до впровадження системи суворо контролю, а також встановлення високих цін на паливо та сировину для України.

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Деякі експерти наголошують на тому, що не треба забувати про бойові дії, які продовжуються на сході країни. Від них дуже сильно залежить те, якими очікуються тарифи на світло для населення. Варто враховувати те, що зараз на країну здійснюється серйозний економічний тиск, а значна кількість коштів йде на підтримання армії у боєздатному становищі. Це приводить до того, що в деяких випадках влада повинна поповнювати державний бюджет за допомогою підвищення податків, а також до зменшення видань на ті чи інші сфери, галузі. Усе це перешкоджає нормальному та сталому розвитку сфери енергетики. Через це була навіть розроблена на впроваджена енергетична реформа, реалізація якої відбувається ще й досі.
Чого варто чекати у 2020 році?
Згідно з попередніми даними, тарифи для населення на електроенергію в 2020 році в Україні будуть зростати в обов'язковому порядку. Поки було визначено, що зростання відбудеться приблизно на 20%, але треба розуміти, що це усього лише приблизні дані. Підвищення вартості електроенергії відбуватиметься десь наприкінці року, а тому усе ще може змінитися. Основною причиною такого значного росту є те, що зараз спостерігається збільшення вартості сировини на європейських ринках, які зараз є основними для України. Експерти запевняють, що громадяни відчують на собі навіть невеличкі підвищення вартості комунальних послуг, а для деяких цей ріст може стати справжньою проблемою. Насправді все напряму залежить від того, чи зможуть українські політики якимось чином домовитися з іноземними компаніями.
Варто більш детально розглянути те, якими очікуються тарифи і ціни на електроенергію в 2020 році для населення в Україні. Якщо у 2019 році вартість усього об'єму електроенергії до загальної витрати 100 кВт становила лише 90 копійок за один кВт, то в 2020 році очікується встановлення ціни десь на рівні 110-120 копійок за кВт. Водночас вартість усього об'єму, який був спожитий у розмірі понад 100 кВт становила 168 копійок, то тепер вартість може бути встановлена на рівні десь 200 копійок. Але треба розуміти, що це лише попередні дані та насправді цифри можуть виявитися трошки меншими. Також треба не забувати про закон, який стосується врегулювання ціни на електроенергію для звичайних громадян та підприємств. Спочатку приймалося рішення про врегулювання питання ціни шляхом зменшення вартості електроенергії для підприємців, але такий варіант розвитку подій призвів би до суттєвого зниження рівня надходжень до державного бюджету. Саме тому було вирішено встановити певний середній рівень, до якого будуть зменшені тарифи для підприємців та збільшені тарифи для звичайного населення. Поки невідомо, коли саме буде реалізована ця система, але вона принесе дійсно багато змін у нинішню модель енергетичного ринку України. Звісно, результат цих змін можна буде побачити лише згодом. https://ukrainatoday.com.ua/tarifi-dlya-naselennya-na-***************-v-2020-roci-v-ukraїni/
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Якщо газ для населення не подорожчає на 20% у грудні, МВФ не дасть транш, а якщо не дасть транш - тоді дефолт. Нарід, давайте не скіглити - підтримаємо нашого всенародно обраного президента! Ви ж не хочете щоб він послав у сраку МВФ, що "обов"язкове до виконання"?
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15% - ??
Т.е. субсидии будут у всех! Семьи, которые тратят на коммунальные услуги более 15% доходов, получат финансовую поддержку, - правительство - Цензор.НЕТ 1269
Ну не всех, а только 99% граждан.
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Там вже пішли розмови, що зміна комунальних платежів, якщо і буде, то «не в сторону зменшення»
Борцам з Порошенком, пріювєт !

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Пока только одни минусы пришли из Европы. Пид\арсы и цены на комуналку.
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Да всей стране, если ты не обратил внимания.
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Гривня крепнет, доллар дешевеют, но цены не падают. Как это называется?
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Это называется, за свои гривны ты теперь можешь купить больше долларов
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это называется цены растут в долларах! а потом когда доллар начнет расти то опять будут расти цены но тебе это обоснуют тем что растет доллар! а доллар будет расти 100% потому что новых заводов у нас не строится следовательно экономика не растет а следовательно гривна будет падать!!
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Субсидии они такие субсидии, хотим дадим хотим не дадим! сегодня дадим завтра отберем с процентами! Короче очередная корупционная кормушка чинуш!!
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Но 15% от 4000 грн и 15% от 40000грн ( за хоромы, или за несколько квартир ) это разные суммы . Так помогать будем и первым и вторым ?
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