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 Суспільство
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Все про:НАБУ (2123) Медведько Андрій (9)

 Підозрюваний у вбивстві Бузини учасник АТО Медведько став членом Ради громадського контролю НАБУ

Андрій Медведько, якого звинувачують у вбивстві журналіста Олеся Бузини, увійшов до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби бюро, передає Цензор.НЕТ.

НАБУ в понеділок, 30 вересня, оприлюднив офіційні дані інтернет-голосування щодо обрання 2 членів Ради громадського контролю.

Переможцями стали Іван Ясинський від організації "Демократична сокира орди" і Андрій Медведько від організації "Спілка ветеранів війни з Росією". Вони набрали 4 854 і 3 902 голосів відповідно.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підтвердила відсутність порушень і фактів зовнішнього втручання в результати інтернет-голосування.

Рада громадського контролю при НАБУ утворюється у складі 15 осіб. Її завдання - забезпечувати прозорість і громадський контроль за діяльністю бюро.

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Нагадаємо, журналіста Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, у якому він мешкав.

Двоє підозрюваних у скоєнні злочину А.Медведько та Д.Поліщук були затримані 18 червня. Д.Поліщук служив у зоні АТО в званні гвардії лейтенанта Збройних сил України, був командиром 54-го розвідувального батальйону. А.Медведько є учасником АТО, він проходив службу в складі батальйону МВС "Київ-2".

9 грудня 2015 року Печерський суд змінив запобіжний захід для Д.Поліщука з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 3 лютого 2016 року Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для Д.Поліщука з цілодобового домашнього арешту на частковий домашній арешт - з 22.00 до 06.00.

31 грудня 2015 року суд змінив запобіжний захід А.Медведьку на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. 28 січня 2016 року Печерський суд змінив цілодобовий домашній арешт А.Медведьку на частковий - з 19.00 до 08.00.

Підозрювані категорично заперечують свою провину. На численні суди з обрання їм запобіжного заходу постійно приходить велика кількість людей, їхні родичі, соратники, друзі і знайомі.

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25 березня 2016 року Печерський райсуд відпустив А.Медведька під особисте зобов'язання.18 квітня Апеляційний суд Києва відмовив прокуратурі в задоволенні скарги на це рішення Печерського суду. Таким чином, з 26 травня А.Медведько вже не повинен носити електронний засіб стеження.

Також 25 березня Печерський суд відхилив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу для іншого підозрюваного у вбивстві О.Бузини Д.Поліщука після 2 квітня. 26 квітня Апеляційний суд Києва підтвердив законність цього рішення.

28 листопада прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини Медведька та Поліщука, а засідання суду у справі про вбивство журналіста Бузини призначили на 9 лютого.

9 серпня Шевченківський райсуд Києва визначив склад із п'яти присяжних для розгляду справи про вбивство журналіста Олеся Бузини. Вони розглядатимуть справу разом із двома професійними суддями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151205
 
   
 Топ коментарі
 
Бузина просто поперхнулся ненавистью к украинцам и умер.... Подозреваемый в убийстве Бузины участник АТО Медведько стал членом Совета общественного контроля НАБУ - Цензор.НЕТ 9654
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А Свыни парня год у Лукьяна держали
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Медведько і Поліщук Герої!!!
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съешь канхфетку "Моника".. и почувствуй себя Зеленским..
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у даунбасского сепара Дидовика при слове "Моника", возникает обильное слюноизвержение и смоктательные рефлекс..
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Та ещё сядет! Підозрюваний у вбивстві Бузини учасник АТО Медведько став членом Ради громадського контролю НАБУ - Цензор.НЕТ 5708
У нас нельзя ни кого убивать, даже если деятельность Бузины и не нравится.
То что он член, вовсе не означает что у него индульгенция от наказания.
Убил - сел.
Стерненке приготовиться. Думаю в течении пары суток примут.
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У Бузины явно был самострел вследствие неосторожного обращения с оружием Підозрюваний у вбивстві Бузини учасник АТО Медведько став членом Ради громадського контролю НАБУ - Цензор.НЕТ 7205 Причем здесь Медведько с Полищуком? Підозрюваний у вбивстві Бузини учасник АТО Медведько став членом Ради громадського контролю НАБУ - Цензор.НЕТ 3787
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Хоть я тебя и терпеть на дух не перевариваю, но здесь вынужден согласиться... так это бузине еще повезло... он, говорят, за 5 минут до самострела с ф-1 возюкался, шота там ремонтировал в запале или корпусе, не знаю...ото бы еще и грохнуло... тока б жопа до двери доскакала...
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А как они ещё славно вместе ели картоху у вечернего мудозвона.... Підозрюваний у вбивстві Бузини учасник АТО Медведько став членом Ради громадського контролю НАБУ - Цензор.НЕТ 5027
Підозрюваний у вбивстві Бузини учасник АТО Медведько став членом Ради громадського контролю НАБУ - Цензор.НЕТ 7485
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В огороде бузина---а в Киеве дядько! Это тебя портнов-******* касаеться! Почаще оглядывайся....
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очень длинный нос отрос, а в жыоупе редька...
Лана, я ж в хорошем смысле...
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Дуже сумніваюся, що то вони, але у будь-якому разі - Героям Слава !!!
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Бузина просто поперхнулся ненавистью к украинцам и умер....
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поперхнулся салом?...а мєдвєдька єво свєрху кабзарьом - хлоп! і пріхлопнул...
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И я как раз голосовала за Медведька! Только вот фото вы, НЕУЧИ, выставили Дениса Полищука, а не Андрея.
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А что суд доказал его причастность, виновность? Бузина ...туда ему и дорога,ни капли сожаления. Пойду почитаю истерику росс СМИ по этому поводу)
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Цензор, не відбирай хліб у Скабєєвих.

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Ну так подозреваемый или обвиняемый?
ЭТО ДВЕ БООООЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!!!!
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схоже що, ні те і не інше. Крім маминої жувачки в смітнику нічого немає на них.
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Чем хорошее, что убийца будет присматривать за НАБУ? Не плачьте, когда такое будет и НАБУ!
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А ты докажи что он убийца. И вообще никто Бузину не убивал, он уже и так убитый был.
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Рано или поздно, но сядут все, и судьи тоже!
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за убийство бузины нужно премию давать
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ну конечно все сядут и беня и зеля и тебя тоже вылечат
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Эта "добра новина" - только для бандитов, убийц и мародеров!
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Народ продемонстрировал свою волю на честных выборах, а ты посмел называть народных избранников бандитами и убийцами.
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Избирателю Моники Зеленски не нравится выбор народа.
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Зеленский, мы не для того за тебя голосовали, шобы убийцы, бандиты и казнокрады получали государственные должности и насмехались над нами называя нас зебилами и зе-бобиками. С такими "успехами" можно было оставить на второй срок мальдивского мародёра... было бы тоже самое, шо и сейчас.
Вова, если у тебя кишка тонка, то лучше уйди нах сейчас, но не обнадёживай людей на перемены.
Разочарование и только разочарование...
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Требовать от клоуна навести порядок в стране, это уже клиника.
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Что это зебанда так напряглась после этой новости? На себя примеряет роль Бузины. И правильно делает. А то со своими свадебными фотографами утомили уже.
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А как там на счет экспертизы ДНК, которая показала, что убийцы - эти двое? Если не было экспертизы или результаты фальсифицированы, нужно посадить экспертов или следаков, а этим компенсировать моральный ущерб.
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А я читала , що експертиза ДНК якраз і не знайшла ніяких слідів присутності підозрюваних на місці злочину. Тільки цей факт і дав можливість витягнути їх із тюрми.
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Самые ранние сообщения были о том, что таки да, согласно экспертизы - они убийцы.
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Ничего. Простой пример. Подбрасывают биоматериал твой на место преступления и тебя садят по результатам экспертизы. Ты говоришь что ты в Монако отдыхал и свидетели есть! Но тебе говорят - "Экспертиза же!" и ты отправляешься на парашу.
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Кто в "разгар" патриотизма и войны мог подбросить биоматериал патриотов для их дискредитации?
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Нахер та экспертиза, этих убийц опознали с десяток свидетелей! А этих судей, что тянут с приговором, тоже посадят на нары!
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ты так говоришь как вроде в убийстве бузины есть что-то плохое...
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Там, с Ганзюк, тоже идут какие-то мутняки...
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Экспертиза должна быть главным доказательством; свидетели - живые люди, их можно склонить в любую сторону.
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нормально. хотя нет, не нормально. надеюсь герою не только должность дали, но и премию выписали за безусловно патриотический поступок.
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Ничего удивительного, Кремль своих агентов ценит и в обиду не даст. Скоро те, кто расстреливал Майдан награждены будут. А их руководитель Портнов уже управляет всеми судами.
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Яйцеголового бузину грохнули кремлёвские. Яйцеголовый был одним из тех кто убедил кремлёвских "стратегов", что украинцы ***** встретят хлебом-солью, ибо ждут и видят как им хорошо под машквой, а ***** для них не *****, а ещё лучше. Но когда украинцы оказали ожесточённое сопротивление и козломордая орда захлебнулась собственной кровью, а ***** из регионального ***** стал *****м на весь мир, в кремле было принято импульсивное решение кого-то наказать и наказали яйцеголового бузину, ибо предатели никому не нужны, тем более тупорылые. Ну, а потрошиной гниде нужно было проприжать патриотов, чтоб не мешали ему грабить Украину, поэтому и начали им шить бузину. Всё очень просто.
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Такие конспирологические фантазии как раз очень любят кремлеботы.
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