 Підозрюваний у вбивстві Бузини учасник АТО Медведько став членом Ради громадського контролю НАБУ

Про це йдеться в повідомленні пресслужби бюро, передає Цензор.НЕТ.

НАБУ в понеділок, 30 вересня, оприлюднив офіційні дані інтернет-голосування щодо обрання 2 членів Ради громадського контролю.

Переможцями стали Іван Ясинський від організації "Демократична сокира орди" і Андрій Медведько від організації "Спілка ветеранів війни з Росією". Вони набрали 4 854 і 3 902 голосів відповідно.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підтвердила відсутність порушень і фактів зовнішнього втручання в результати інтернет-голосування.

Рада громадського контролю при НАБУ утворюється у складі 15 осіб. Її завдання - забезпечувати прозорість і громадський контроль за діяльністю бюро.

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Нагадаємо, журналіста Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, у якому він мешкав.

Двоє підозрюваних у скоєнні злочину А.Медведько та Д.Поліщук були затримані 18 червня. Д.Поліщук служив у зоні АТО в званні гвардії лейтенанта Збройних сил України, був командиром 54-го розвідувального батальйону. А.Медведько є учасником АТО, він проходив службу в складі батальйону МВС "Київ-2".

9 грудня 2015 року Печерський суд змінив запобіжний захід для Д.Поліщука з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 3 лютого 2016 року Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для Д.Поліщука з цілодобового домашнього арешту на частковий домашній арешт - з 22.00 до 06.00.

31 грудня 2015 року суд змінив запобіжний захід А.Медведьку на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. 28 січня 2016 року Печерський суд змінив цілодобовий домашній арешт А.Медведьку на частковий - з 19.00 до 08.00.

Підозрювані категорично заперечують свою провину. На численні суди з обрання їм запобіжного заходу постійно приходить велика кількість людей, їхні родичі, соратники, друзі і знайомі.

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25 березня 2016 року Печерський райсуд відпустив А.Медведька під особисте зобов'язання.18 квітня Апеляційний суд Києва відмовив прокуратурі в задоволенні скарги на це рішення Печерського суду. Таким чином, з 26 травня А.Медведько вже не повинен носити електронний засіб стеження.

Також 25 березня Печерський суд відхилив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу для іншого підозрюваного у вбивстві О.Бузини Д.Поліщука після 2 квітня. 26 квітня Апеляційний суд Києва підтвердив законність цього рішення.

28 листопада прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини Медведька та Поліщука, а засідання суду у справі про вбивство журналіста Бузини призначили на 9 лютого.

9 серпня Шевченківський райсуд Києва визначив склад із п'яти присяжних для розгляду справи про вбивство журналіста Олеся Бузини. Вони розглядатимуть справу разом із двома професійними суддями.