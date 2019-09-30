EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  4055  153
Матеріали за темою:
Все про:Байден (142) Зеленський (2968) США (5534) Трамп (2079)

 "Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Києву не можна віддавати накази, оскільки Україна незалежна країна. Водночас, за його словами, "незалежні правоохоронні органи готові розслідувати будь-які випадки порушення закону".

Про це президент сказав, спілкуючись з журналістами у понеділок під час відвідин навчання МВС біля Києва у селі Старе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

На запитання, чи буде Київ починати розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера на прохання Трампа, Зеленський відповів, що Київ не буде діяти виключно за наказом інших країн.

"Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - сказав Зеленський.

"Ми відкриті, ми готові розслідувати, але це не має ніякого відношення до мене. Наші незалежні правоохоронні органи готові розслідувати будь-які випадки порушення закону", - додав президент.

Читайте також: У Білому домі готують стратегію реагування на загрозу імпічменту Трампа, - NBC

Зеленський також сказав, що Україна навряд чи опублікує свою версію стенограми телефонного дзвінка 25 липня з президентом США Дональдом Трампом. На його думку, було б неправильно ділитися українським конспектом або стенограмою дзвінка.

"До президентства я ніколи не був дипломатом, але я думаю, що у мене було багато таких розмов в моєму житті і буде ще багато", - сказав Зеленський.

"Є певні нюанси і речі, які, я думаю, було б неправильно навіть публікувати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151204
 
   
 Топ коментарі
 
Независимые? А как же "прокурор на 100% мой человек"? "Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - Зеленский о просьбе Трампа расследовать дело в отношении Байдена и его сына - Цензор.НЕТ 4600
 показати весь коментар
 
Иногда лучше жевать,чем что-то говорить.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А где у нас демократия,правильно на бумаге в конституции
 показати весь коментар
 
Не переживайте - у вас всё как в Европе. У *слишком* демократии множество оборотных сторон. Иначе бы пэпастый просто так не шлялся по заграницам (к лерке как сообщник, к примеру).
 показати весь коментар
 
Слушай, бибисишник, Извини, но пошел ты лесом... "Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 9461
 показати весь коментар
 
"Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 9402 бедьненький, как же тебе тяжело одному среди порохоботов...
 показати весь коментар
 
 
мне может приказывать только игорьвал...мой сын, сын мой!!! да вот!!! только сын! и мама!!...и собака! когда есть хочет!!! вот!
 показати весь коментар
 
 
У тебя, видно, опыт богатейший в этих отраслях. Лечиться не пробовал?
 показати весь коментар
 
Успешно?
Кстати, современные психиатры-наркологи считают, что наркомания неизлечима.
 показати весь коментар
 
Смешно. Чо ты так по телефону не сказал?
 показати весь коментар
 
 
Ну да. По стенограмме видно, что Трамп не приказывал, а попросил.
 показати весь коментар
 
 
Да, попросил! Но зеля громко и независимо рассмеялся ему прямо в яйца!
 показати весь коментар
 
соевые , простаки, считают, что после разговора трампопо с Зе американский конгресс просто так запросил стенограмму разговора. соевые не привыкли мозгатуру напрягать и анализировать.
Но только после этого разговора как раз трампик закрутился как уж. А Зе пришла популярность!
 показати весь коментар
 
 
Если бы ты в школе хоть немного "мозгатуру напрягал", возможно, из твоего высера можно было бы что-то понять. А так ясно только то, что ты, по всей видимости, пани монику хвалишь, да и это заключение можно сделать разве что на том очевидном основании, что ты безграмотный дебил.
 показати весь коментар
 
 
Меня, вспомнилось, со школы выпустили с золотой медалью. Это только относительно школы.
А Зе таки молодец! Разворотил косвенно ужей. И остался в стороне - талант!
 показати весь коментар
 
 
в стороне?! мда... похоже, медаль папа тебе за сало купил.
 показати весь коментар
 
 
К концу школы у меня уже не было папы, к сожалению.
 показати весь коментар
 
Меня, вспомнилось, со школы выпустили с золотой медалью.

Как страшно жить
 показати весь коментар
 
Это просто смешно, такие выводы сделать. Это похлеще цаповых " настанет" талант... Но из зе уже не сделать лидера.. Так, пресмыкающееся.
 показати весь коментар
 
мо и общий, но я смысла слова *диллер* не знаю. Живу себе в ЕС и работаю в иной отрасли, где *диллеров нет.
 показати весь коментар
 
Это только вам, ольгинским, так хочется.
 показати весь коментар
 
Так давай вьікладьівай свой развернутьій анализ случившегося, а то пока что кроме пустого ****...жа толку от твоих комментариев никакого
 показати весь коментар
 
А Трамп и не приказывал- это Зеле со страху показалось. Трамп ПОПРОСИЛ. Право Зели- отказать. Но отказ от расследования- это ведь тоже результат. Сейчас пиндосы так и запишут: "Украина отказалась расследовать дело Байдена".

И лично я думаю- что правильно отказалась! Зачем лезть в чужие дела. Там никаких уголовных преступлений не было, терактов не было, нарушения коллективных международных антироссийских экономических санкций не было.
 показати весь коментар
 
 
Моника, ты - никудышная актриса разговорного жанра! Молчание в твоем случае - золото!)
 показати весь коментар
 
 
Независимые? А чего бабло берете и упрашиваейте МВФ про транш очередной?
 показати весь коментар
 
 
Самое смешное, что оно, Клован, недавно визжало на потеху свнсбкм, про Украину "берущую и спереди и сзади"!.... "Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 7491
Карма, она *****!....
 показати весь коментар
 
 
Какая из стран бывшего софка , перед вступлением в ЕС не брала траншей?
 показати весь коментар
 
помахал немного кулачками после драки=)
 показати весь коментар
 
 
"Наши независимые правоохранительные органы" после "следующий прокурор будет на 100% моим человеком"? Шоу-команда Страна 95 насмехается над 73%-ами. "Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 4705
 показати весь коментар
 
 
поздно зеля пить боржоми когда почки отвалились "Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 9299
 показати весь коментар
 
 
Що не каркне - то в штани. Оце обрали дурака. Кому ці заяви?
 показати весь коментар
 
 
Краще помовчати--більше буде користі для держави.
 показати весь коментар
 
 
Покажите мне - где эти т. н. 73%? Шо то все плюются и называют "его" поцем...
 показати весь коментар
 
"..."Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - сказал Зеленский.

Ух, як він їх всіх! Треба було ще ніжкою топнути, для наглядності🤪
 показати весь коментар
 
"Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - сказал ЗеленскийИсточник: https://censor.net.ua/n3151204

Ні,ну ти подивись на цього гребанутого.Воно вже про себе і у множині,і "держава - це я".
 показати весь коментар
 
трамп подозвал к себе зеленски
закрыв овальный кабинет
как говорится почему бы
и нет
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору