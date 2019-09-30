 Росія заборонила в'їзд віцеспікерці Сейму Польщі Госевській

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"Мій перетин кордону тривав довше, ніж будь-який інший (попередній) переїзд. Мене повідомили, що мені не раді, чи радше мені заборонений в'їзд до РФ. Я не знаю, чому мене про це інформує білоруський кордон", - сказала Госевська.

На білоруському кордоні також було зроблено спробу перевірити багаж віцеспікерки Сейму, незважаючи на те, що вона пересувалася на автомобілі генерального консула Польщі в Гродно.

У ході свого візиту до Білорусі Малгожата Госевська зустрілася з представниками польської діаспори.

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Зазначимо, Госевська з перших днів активно підтримувала Революцію Гідності в Україні. Тривалий час вона була на Майдані.

Після анексії Криму і початку Росією війни на сході України вона різко засудила дії РФ. У 2016 році подала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі доповідь про злочини Росії на Донбасі в 2014 році.