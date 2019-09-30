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 Суспільство
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Все про:журналістика (861) Кривий Ріг (273) захист тварин (14)

 Суд Дніпра посилив вирок ексспівробітнику депо Островському, який вдарив журналіста зі словами: "Ти дивись, бл#дь, сука, як ви, хохли, ох#їли!"

30 вересня апеляційний суд Дніпра ухвалив рішення у справі колишнього заступника начальника комунального підприємства "Швидкісний трамвай" Юрія Островського, який вдарив журналіста сайту "Перший Криворізький" Миколу Чирву і перешкоджав його професійної діяльності. Його засудили до 1 року обмеження волі.

Криворізька прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення Саксаганського райсуду (суду першої інстанції). Прокуратура наполягала, щоб замість 200 годин виправних робіт, Островського засудили до обмеження волі. Микола Чирва і його адвокат Максим Гореліков підтримували позицію прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 1kr.ua.

Справу розглядала колегія суддів Дніпровського апеляційного суду - Іванченко, Коваленко та Іванова.

Судді постановили посилити міру покарання і засудити Островського до 1 року обмеження волі.

Також дивіться: "Ти дивися, бл#дь, сука, як ви, хохли ох#їли! А я росіянин, бл#дь!" - співробітник депо в Кривому Розі накинувся на активістів, які запідозрили його в отруєнні собак. ВIДЕО

Нагадаємо, 18 липня 2018 року до журналістів звернулися мешканці Кривого Рогу. Вони повідомили, що біля станції швидкісного трамвая "Площа праці" співробітники комунального підприємства могли отруїти безпритульних собак.

Журналіст Микола Чирва проводив розслідування за фактом отруєння собак і прибув на територію комунального підприємства "Швидкісний трамвай".

Юрій Островський, який тоді був заступником начальника охорони комунального підприємства "Швидкісний трамвай" ударив Миколу Чирву з криками: "Ти дивись, б****, як ви, сука, хохли, ох***ли. Так, я росіянин бл****". Відео дивіться за посиланням.

Після події Юрій Островський написав заяву на звільнення за власним бажанням.

29 березня 2019 року Суддя Саксаганського районного суду Кривого Рогу Назар Гринь, визнав Юрія Островського винним у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста Миколи Чирви і завданні йому легких тілесних ушкоджень (статті 171 і 125 Кримінального кодексу України). Суд постановив, що Юрій Островський зобов'язаний заплатити 850 гривень штрафу, виплатити Миколі Чирві 5 тисяч гривень моральної компенсації та відпрацювати 200 годин громадських робіт за перешкоджання законній діяльності журналіста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151199
 
   
 Топ коментарі
 
Вот это существо кацапское. Уровень помойки.Таким место в клетке вместе с себеподобными
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Надо его покалечить как павку корчагина...
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Ватников надо сажать годика 3-4, не меньше.
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Надо его покалечить как павку корчагина...
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Ты что этот же малоросс голосовал за Зе! бить электорат это последнее дело!!!
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уже покалечили, видосик есть где он извиняется
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https://censor.net.ua/video_news/3077566/neizvestnye_izbili_i_zastavili_izvinitsya_ohrannika_nabrosivshegosya_na_jurnalista_so_slovami_kak_vy
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Підтримую, щоб коли він щось буде хотіти зробить ( наприклад; розстібнути штани щоб посцять) а із-за травми зробити це буде тяжко він відразу буде згадувати, як він отримав травму, як він пи*дів на українців. Суд Дніпра посилив вирок ексспівробітнику депо Островському, який вдарив журналіста зі словами: "Ти дивись, бл#дь, сука, як ви, хохли, ох#їли!" - Цензор.НЕТ 9309
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Не надо- нормальный приговор. Впрочем- пострадавшему ничего не мешает претендовать через суд на гораздо бОльшую компенсацию- чем 5 тысяч гривен. У него кроме морального ущерба есть и физический ущерб- ему нанесли жестокий удар. Кроме того- у него были потери в зарплате из-за вынужденного простоя, падение тиража газеты из-за ущерба имижду, судебные издержки. КТО всё это должен оплачивать- пострадаВШИй?
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Вот это существо кацапское. Уровень помойки.Таким место в клетке вместе с себеподобными
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спасидонбассру с пляжа и на желтьіе водьі
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сохраню заглавие и буду потом апеллировать к справедливости на СФ )))))
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Ну всё- разошлась фантазия. В США за такое на кол не сажают- но выматывают все деньги и все кишки. А вдобавок ещё и судимость записывают.

Поэтому тут все смертельно боятся даже пукнуть.
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Лесбийка !?!?!?!? да-да, она рада будет.... ета патамучта тама можна лесбийскаю любовью занимаца, да? дядя, тетя (нужное подчеркнуть), с тобою все в порядке!?!?!?
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А чего ты так возбудился?зацепило? ну, утверждать не буду, но слух такой есть.
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я, честно говоря, не интересовался, с кем она в постеле предпочитает кувыркаться. Зацепило слово "лесбийка".... звучит примерно, как мороженка или печалька.... Я когда такое слышу, хочется запустить в человека чем-то тяжелым... Нелюблю я этот олбанский....
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А, ну извини, в следующий раз постараюсь быть более корректным в терминологии.
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Його вшивих напівдиких предків з кацапстану завезли в теплушках в Україну після того, як виморили голодом українців, а воно тепер як скажений пес кидається
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так война говорите не российско-украинская? ну-ну)
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ЦЭ ПЭРЭМОГА! Год условно! ПЭРЭМОГА, кажу!!!!11111 Пацанов пачками садят за то, что залез на склад и украл килограмм чернухи, за драки по салолетке садят, а тут руское быдло ударило журналиста, обозвало его хохлом, при статье до 5 условно осуждают на 1 год, и он уходит из зала суда уже отбывшим или почти отбывшим срок, просто фантастика какая-то! А 200 часов он своих с 29 марта отработал?
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...******* этого на черную зону и под шконку, предварительно зубья выбив....годик за 10 покажется))....
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Я уявляю, яке б цьому гнидику зробили глибоке обрізання, якби він десь в Ізраілі сказав тельавівському журналісту, щось на зразок: "Тьі посмотри как вьі жидьі ох&ели. Да я русссссский і чо!".
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