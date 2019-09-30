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Все про:бізнес (363) ВР (5796) законопроект (774) податки (794)

 Керівники "Розетки" і "Нової пошти" протестують проти ухвалених ВР законів стосовно бізнесу

Співвласник "Нової пошти" Поперешнюк і власник "Розетки" Чечоткін закликають президента Володимира Зеленського не підписувати ухвалені Верховною Радою закони, що регулюють ведення бізнесу.

Про це підприємці написали на своїх сторінках у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Поперешнюк заявив, що виступає категорично проти введення законів 1053-1 і 1073.

"Тотальну фіскалізацію і повернення податкової поліції у нас хитро називають детінізацією. На жаль, не всі розуміють, що насправді чиновники у такий спосіб залазять у гаманці українцям і намагаються зробити їх ще більш порожніми. Та куди вже більше? Ми і без цього - найбідніша країна Європи", - написав він.


Керівники Розетки і Нової пошти протестують проти ухвалених ВР законів стосовно бізнесу 01

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Власник "Розетки" Чечоткін стверджує, що закон 1073 може серйозно ускладнити життя бізнесу.

"Згідно з ним, будь-який споживач може заявити в податкову про "неправильний" чек. Якщо буде доведено, що чек неправильний, споживач отримає товар, куплений за цим чеком, безкоштовно. Водночас "неправильний" - значить "немає в публічній базі податкової". Немає обмежень на кількість заяв, немає відповідальності для заявника, немає відповідальності податкової (правильний або неправильний чек - вони вирішують на свій розсуд). Зате є потенційний штраф для бізнесу в 250% і завжди, за кожною скаргою 100% проблеми з позаплановою перевіркою для підприємця", - зауважив Чечоткін.

Керівники Розетки і Нової пошти протестують проти ухвалених ВР законів стосовно бізнесу 02Керівники Розетки і Нової пошти протестують проти ухвалених ВР законів стосовно бізнесу 03

Обидва ці закони - №1053-1 "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг і закон №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України з детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" - Верховна Рада ухвалила 20 вересня.

Для того, щоб вони набули чинності, потрібно, щоб їх підписав президент.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151197
 
   
 Топ коментарі
 
завышать по сравнению с чем?
По сравнению с тем, что хочет платить пролетарьят?
Не нравится цена - иди в Укрпочту, делов-то!
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Пускай эти бизнесмены не по*дят.Мой знакомый работал на Новой почте,так половина работников работает неофициально.Зарплаты в конвертах получают все.
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*************** новая почта подняла расценки до некуда! ******* им налоги по максимуму,а лучше закройте их! Есть нормальные почтовые службы...
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перефразую коректніше.
"Нова пошта" підняла розцінки до максимально можливого рівня,після якого почала б навпаки падати клієнтська база...
Тобто ЧІТКО прораховано МАКСИМАЛЬНИЙ прибуток..

По можливості стараюсь не дати їм на собі заробити(із вредності ) ,користуючись їх послугами лише для термінових закупок...
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Я вот поражаюсь с таких людей. Если есть лучше сервис чем новая почта, почему не пользуетесь? А мне новая почта нравиться. Например, еду в Киев, вазвал курьера, они забрали, на следующий день я в киеве забрал вещи или привёз курьер. Офигенно! Или например, похолодало в киеве, звонок жене и на следующий день тёплые вещи у меня. Шикарно. Какой ещё сервис может так быстро?
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