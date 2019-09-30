 Керівники "Розетки" і "Нової пошти" протестують проти ухвалених ВР законів стосовно бізнесу

Про це підприємці написали на своїх сторінках у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Поперешнюк заявив, що виступає категорично проти введення законів 1053-1 і 1073.

"Тотальну фіскалізацію і повернення податкової поліції у нас хитро називають детінізацією. На жаль, не всі розуміють, що насправді чиновники у такий спосіб залазять у гаманці українцям і намагаються зробити їх ще більш порожніми. Та куди вже більше? Ми і без цього - найбідніша країна Європи", - написав він.





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Власник "Розетки" Чечоткін стверджує, що закон 1073 може серйозно ускладнити життя бізнесу.

"Згідно з ним, будь-який споживач може заявити в податкову про "неправильний" чек. Якщо буде доведено, що чек неправильний, споживач отримає товар, куплений за цим чеком, безкоштовно. Водночас "неправильний" - значить "немає в публічній базі податкової". Немає обмежень на кількість заяв, немає відповідальності для заявника, немає відповідальності податкової (правильний або неправильний чек - вони вирішують на свій розсуд). Зате є потенційний штраф для бізнесу в 250% і завжди, за кожною скаргою 100% проблеми з позаплановою перевіркою для підприємця", - зауважив Чечоткін.

Обидва ці закони - №1053-1 "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг і закон №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України з детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" - Верховна Рада ухвалила 20 вересня.

Для того, щоб вони набули чинності, потрібно, щоб їх підписав президент.

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