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 Політика України
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Все про:Богдан (40) Кабмін (3156) Кличко (726) суд (5554) звільнення (674) Гончарук_Олексій (110)

 Кличко подав до суду на Гончарука та Богдана через звільнення

Мер Києва Віталій Кличко подав адміністративні позови до суду проти Кабінету міністрів, прем'єр-міністра Олексія Гончарука та керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови КМДА. Позови подані до Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Радіо Свобода", яке має позови в розпорядженні.

Зазначається, що в одному позові Віталій Кличко вимагає визнати протиправними дії уряду щодо внесення президенту подання від 4 вересня про його звільнення і просить скасувати відповідну пропозицію прем'єра Гончарука.

Аргументує вимоги у позові він тим, що "повноваження Кличка Віталія Володимировича, як Київського міського голови становлять п’ять років і завершуються не раніше ніж 16 листопада 2020 року. Таким чином, враховуючи, наведені вище положення щодо того, що жодна особа, окрім Київського міського голови, не може бути призначена головою Київської міської державної адміністрації, то повноваження Кличка Віталія Володимировича, як законно призначеного голови КМДА, також, не можуть бути припинені раніше за 16 листопада 2020 року".

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Другий позов Кличко подав проти керівника Офісу президента Андрія Богдана, в якому зазначив, що той, на його думку, перевищив свої повноваження, коли подав лист до Кабміну, який став підставою розгляду урядом подання на звільнення з посади голови КМДА. У позовній заяві Кличко наголосив, що такі питання – виключні повноваження президента й уряду.

"Позивач вважає дії керівника Офісу президента України Богдана А.Й. щодо звернення до Кабінету міністрів України з листом про внесення президенту України Зеленському В.О. подання про звільнення Кличка В.В. з посади голови Київської міської державної адміністрації протиправними і такими, що вчинені останнім із грубими порушеннями Конституції України, положення "Про Офіс президента України", що свідчить про перевищенням відповідачем наданих йому повноважень. (...) Положенням №436/2019 чітко визначено повноваження керівника Офісу президента України, серед яких відсутні повноваження щодо ініціювання питання про звільнення голів державних адміністрацій, оскільки такі повноваження є дискреційними і належать виключно до повноважень президента України та Кабінету міністрів України", – йдеться у позовній заяві.

"Своїми діями Андрій Богдан, найімовірніше, вчинив кримінальне правопорушення, коли, перевищивши свої повноваження, передбачені чинним законодавством, звернувся до Кабміну. Кабмін взяв участь у цьому правопорушенні і, найімовірніше, вони спробують втягнути президента. Це може спричинити незаконні дії президента в тому числі, оскільки президент говорив, що він сам готовий піти у відставку, якщо він на один крок порушить українське законодавство. Для того, щоб запобігти ситуації, ми і звернулися з відповідними позовами. І будемо далі розбиратися. Якщо побачимо достатньо підстав для звернення в правоохоронні органи, найближчим часом будуть підготовлені відповідні заяви", – пояснив у коментарі Радіо Свобода адвокат Олексій Шевчук, який представляє інтереси Віталія Кличка у цих справах.

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У Кабінеті міністрів та Офісі президента поки що на подані Кличком позови не відреагували.

Кабінет міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації, підтвердив прем’єр Олексій Гончарук. За словами Гончарука, ухвала Кабміну надійде президентові Володимиру Зеленському, який ухвалить остаточне рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151195
 
 
 Топ коментарі
 
ну как его от корыта оторвать?????????????
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ну как его от корыта оторвать?????????????
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Вижу сложно тебе дается.
У себя в голове выключи, эффектней будешь выглядеть.
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а клоп под ногой у свиньи - "простой человек" - громко и правильно кричит шо его грабят Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за увольнения - Цензор.НЕТ 8958
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Уважаю людей,относящихся к себе самокритично!
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Ринг - так ринг! И в банку. В трёхлитровую.
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Он и на Дубинского подавал чет, за то что тот его обосрал.
Дубинский выпустил новый ролик, добавил и предложил шоп суд провел экспертизу - не имбецил ли Виталий Владимирович Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за увольнения - Цензор.НЕТ 1269
Кличко вроде добрый, но так засраться шоб из-за одного дурака встало пол-города - это вообще как назвать то?
Даже Антиколорадос чуть не обосрался и выложил гневную статью с воспеванием Франции и упреками Киеву, за то что в нем жить не совсем комфортно.(человеку)
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В данном случае нужно бы дорисовать корыто!
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А с чего Виталик взял, что "ни одно лицо не может быть назначено...."? глава администрации назначается отдельным указом
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але ви зебілятка закони не читаєте, не кажучи про конституцію...воно і не дивно...такі і вибрали собі гаранти і раду...дебілоїди Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за увольнения - Цензор.НЕТ 1039
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И чего такого в конституции написано? .... При избрании нового президента все главы гос-администраций слагают свои полномочия .. ВСЕ .. это положение конституции ... и Виталика можно переназначить если он не будет крышевать и рисовать "фигвамы", но он этого делать не хочет .. Кличко подав до суду на Гончарука та Богдана через звільнення - Цензор.НЕТ 5855
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а те що київ має систему окрему систему самоврядування, і згідно закону про столицю і рішення кс від 2003 мер міста і голова кмда одна і та ж особа
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Шо Віталька, тяжко без корита? Скоро і любі друзі відвернуться, якщо у тебе не буде грошей підгодовувать їх.
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поки лише риги недобиті вертаються, та масово в команду Зе ідуть працювати.совпадєніє???
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Кличко по сравнению с нынешней командой клоунов - вообще мастер слова и исполнения этого самого слова
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виталька туповатый - проиграет (вне зависимости от правоты или отсуствия оной)!
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Туповатый, но в суде будут бодаться адвокаты, а не он сам. Тут не педалик главный, а его кукловоды и реальные хозяева города.
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Пока еще педалисты надеются договориться со страной богданией, но скорее всего педалика спишут в тираж - пару аудитов и ему каюк.
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Сам себе противоречит. Если снять его с должности с главы КГГА - полномочия Зе, руководителем офиса которого является Бо, и правительства, то и уходи себе молча, т.к. ни одна буква закона не была нарушена.
Приклеились они к креслу, и даже двум сразу. Не оторвать.
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Віталік молодець!!!
Відбивайся від зелених мух, а то так "засруть" Київ, що навіть Черновецький буде сміяться до чого довели столицю.
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ще одній петіній шавці дали підсрачника )))
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Ишь как уело-то. Столько дебилов и дебилизма в одной теме. А ведь тема досрочных выборов и перевыборов съехала, чувствуют прпагандоны, что проиграют, не на тех горожан нарвались.
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Хотел бы я послушать речь боксера если бы он выступал в суде. Какими перлами мысли он бы аргументировал свою позицию
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