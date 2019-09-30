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 Політика України, Суспільство
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Все про:Луганщина (1847) ТЕС (41) Електрика (290) Гончарук_Олексій (110)

 Споживачі Луганської ТЕС не залишаться без світла і тепла, - Гончарук

Уряд шукає шляхи забезпечення населення Луганської області теплом і світлом з огляду на брак вугілля на Луганській ТЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час презентації програми дій уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ні без світла, ні без тепла люди не залишаться. Ми зараз шукаємо, що у цьому випадку правильно зробити. Це питання, чому той, хто курує ТЕС, допустив цю ситуацію, це питання до монополістів... Іноді вони спеціально створюють ситуацію, коли дефіцит вугілля, а перед самою зимою вони ставлять питання: зараз вугілля немає, давайте переплачувати. Нам, як уряду, всього пару тижнів, ми не дуже добре поінформовані, що стоїть за цією ситуацією. Але ми точно знайдемо збалансоване рішення", - сказав Гончарук.

За його словами, уряд наразі вивчає, як Луганська ТЕС та інші об'єкти опинилися у кризових ситуаціях.

"Те, що я кажу, що опалювальний сезон стартує, зовсім не означає, що у нас немає локальних ситуацій, де є критичні речі. Десь є борги, десь ніхто не займається тим, щоб нормально велися розрахунки, десь не інвестували у мережу... Також об'єктивно існує ризик втрати транзиту. Існує сценарій, за якого цей контракт не буде продовжений", - зауважив Гончарук.

Нагадаємо, 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу замість вугілля під час виробництва електроенергії. Причиною цього стало блокування поставки антрациту на ТЕС із території Росії.

Також читайте: Гончарук про конфлікт у МОЗ: Це проблема комунікації, люди не можуть знайти спільну мову

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151186
 
 
 Топ коментарі
 
"Нам, как правительству, сообщают всего за пару недель, мы не очень хорошо информированы, что стоит за этой ситуацией". потому что надо своими делами заниматься а не на самокате кататься и планы придумывать вместо профильных организаций....
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Гончарук, та забей, там нету вашего электората. выборы показали, что там голосуют исключительно за платформенщиков за смерть, так шо хай мерзнут!!! Потребители Луганской ТЭС не останутся без света и тепла, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3896
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придурок, эта тэс питает всю не оккупированную часть луганщины
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Советы превзошли гитлеровцев в сожжении деревень вместе с людьми.
С 1979-1989 советы в Афганистане уничтожили 15 000 афганских деревень вместе с людьми.
Для сравнения масштаба с 1941-1944 гитлеровцы в Беларуси уничтожили свыше 5 000 деревень, в том числе 628 вместе с людьми.
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Гончарук, та забей, там нету вашего электората. выборы показали, что там голосуют исключительно за платформенщиков за смерть, так шо хай мерзнут!!! Потребители Луганской ТЭС не останутся без света и тепла, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3896
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Я здесь живу! И не голосовала за рашистских ублюдков
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"Нам, как правительству, сообщают всего за пару недель, мы не очень хорошо информированы, что стоит за этой ситуацией". потому что надо своими делами заниматься а не на самокате кататься и планы придумывать вместо профильных организаций....
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"Ни без света, ни без тепла люди не останутся- там людей нет,они давно выехали,осталась там только вата,и орки
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придурок, эта тэс питает всю не оккупированную часть луганщины
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Я родилась и живу в Счастье, многие, кто здесь остался верят в Украину, если так рассуждать, как это делаете Вы, тогда Вы ничем не хуже тех орков, а даже хуже.
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да чувак просто тупит - явно с троль из Рашки.
Уже давно большинство украинцев знает, что Счастьинская ТЭЦ снабжает электрикой только неоккупированную часть области. А в Луганск электрику подают з РФ еще с 14 года, когда наши взорвали высоковольтную линию.
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ты кремлевский ублюдок, палишься. Украинцы давно знают, что Луганск еще с 14 года получает электрику из РФ, а Счастьинская ТЭЦ снабжает только неоккупированную часть.
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А кто у нас является владельцем Луганской ТЭС? Часом не дадагой Ринат Леонидович?
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забота о свете, легко понятна в свете последних новостей ) ведь если останутся без светы, то подавившись контрабандным салом многие могут умереть. не у всякой редкой бригады скорой есть с собой налобные фонарики )
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Это было как бы предсказуемо, пока дядьки решают свои тёрки с помощью титушни семенченко, страдать должны как всегда обычные люди.
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"Ни без света, ни без тепла люди не останутся. Мы сейчас ищем, что в этом случае правильно сделать. Это вопрос, почему тот, кто курирует ТЭС, допустил эту ситуацию, это вопрос к монополистам ..." - готовятся наехать на внебрачного сына Кучмы.
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Ну так берите под гос управление объекты нац безопасности, раз собственники не хотят!!!!
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