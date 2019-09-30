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 За 5 років щонайменше 70% державних закладів вищої освіти вийдуть зі статусу бюджетної установи, - програма Кабміну

Заклади вищої освіти отримають реальну фінансову автономію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі діяльності уряду, оприлюдненій на сайті парламенту.

"За 5 років не менш як 70% державних закладів вищої освіти вийдуть із статусу бюджетної установи. При цьому усі ректори матимуть в контрактах ключові показники ефективності та оцінюватимуться за результатами їх досягнення. Частка державного фінансування закладів приватної форми власності становитиме не менш як 5%", - йдеться в програмі.

Зазначається, що зміна системи фінансування вищої освіти забезпечить конкурентний рівень оплати праці та постійний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти: "Наше завдання – досягти рівня середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників державних та комунальних закладів вищої освіти на рівні удвічі більшому за середню заробітну плату в країні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна перейде від системи держзамовлення до фінансування вишів, заснованому на принципі показників якості, - Новосад

"Ми створимо дієву систему забезпечення якості вищої освіти, яка ґрунтується на широкій прихильності принципам академічної доброчесності, та спрямуємо зусилля на забезпечення довіри українського бізнесу до системи вищої освіти в Україні. Більшість учасників акредитації вважатимуть зовнішні процедури забезпечення якості чіткими та прозорими. За результатами національних опитувань щонайменше 80% студентів не будуть стикатися з проявами академічної недоброчесності та/або наданням неправомірної вигоди у закладах вищої освіти.

Забезпечимо задоволення різноманітних освітніх потреб населення щодо особистого та професійного розвитку в системі освіти дорослих, зокрема соціально вразливих категорій громадян. Створимо умови для визнання в системі формальної освіти результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті", - зазначено в програмі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151185
 
 
 Топ коментарі
 
ХА ХА ХА
Вот и бесплатное образование накрывается медным тазом (офицально не официально уже давно накрылось)! Что опять же порождает вопрос а НАФИГА МЫ НАЛОГИ ПЛАТИМ?!! Медицина платная, образование платное, пенсии нет, соцгарантий нет! А НАЛОГИ ЗАЧЕМ ТОГДА ОТДАВАТЬ!!
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Кароче забудьте за бесплатное образование теперь впринципе За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина - Цензор.НЕТ 1905 только контракт, как в США и Европе. Нету денег иди собакам хвосты крутить!!!
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Главное: не забудьте прейскурант на каждую услугу добавить: коллоквиум, зачёт, курсач, экзамент - размер взятки должен быть строго установлен ! Борьба с карупцией, панимашь. За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина - Цензор.НЕТ 574
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Покращенняяяяя.... За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина - Цензор.НЕТ 3322или ты богатый, или ты дурной. За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина - Цензор.НЕТ 5821
Имеешь деньги - учись ,ума не надо ,не имеешь,будь ты семи пядей во лбу -мети улицы .
Короче ,"жить стало легче,жить стало веселей" на арене клоуны.
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вообще то не так все весело...
Значит они собрались оставаться надолго...
А если надолго то именно такой необразованный малороссийский нарид и нужен, что бы им управляли грамотные еврейские юноши с богатых семей...
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Приехало это чудо в перьях в Одессу,решило бороться со взятками в госкомнадзоре, ничего не придумало лучше как разрешить бесплатно сливать отходы в акваторию Черного моря,то есть, если раньше хоть на взятки тратились богатенькие ,то теперь ни взяток ,ни налога - сливай бесплатно, хозяин Украины итить - колотить..,теперь,если раньше могли осудить преподов за взятки в ВУЗах то сейчас это узаконили,хочешь корочку - плати, борцун с коррупцией .. Он нам ее такую откормит ,что в пору будет гетто устраивать для бедных и необразованных, процветать будут те кто благополучно наворовал.
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Бывшие соседи этим летом приезжали к сестре. Живут в Италии, он работает на СТО, она нигде не работает, старший сын поступил в Италии в институт. Учёба в институте бесплатная, только книги нужно покупать самому. После в какой-то коммуне показал квитанции и та коммуна 400 евро вернула за книги.
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в Херманіі с родителей студента берут єтак на 400 є налогов меньше єжемєсячно
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Вот это полный пипец ! Я куда пойдут налоги , которые люди платят? В Дании я плачу , потому что большая часть этих налогов идёт именно на образования общества . Каждый кто живет в Дании может получить бесплатное образование и к тому качественное . Хочешь учится в университете? Пожалуйста ! Толко учись. А что в Украине? У меня нет другого объяснения, как то , что с украинцев хотят сделать безграмотных рабов . Евреи рулят?
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В самом конце вместо вопросительного знака нужно ставить точку.
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задолбал своей Данией. Какие прорывы в науке сделала Дания? МОжет, изобрела айфон, гугл, амазон? Электромобили? Запустила ракеты в Космос?
А вот США с платным образованием все это делает.
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Неее. Тут явно не хватает местных зебобиков по типу RVP RVP.
Нужно чтобы они расказали что это правильная реформа
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Владимир Александрович мне нравится тем, что очень быстро реагирует на любые проблемы в стране и держит руку на пульсе, как говорится. Не может не радовать то, как президент заботится о своих гражданах. При Порохе зарплаты стабильно не платились, при Зеленском они стабильно растут, мне кажется это показатель высокого уровня управленческой эффективности и в целом производительности труда гос.аппарата.
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Где не платили зарплаты при Порохе? Пишите заявы, ибо Порох завел статью криминального кодекса за такие вещи!
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Общество которое не инвестирует в образование обречено.
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Денег нет, но вы учитесь
Конечно, что еще ждать с нашим бюджетом 100 млрд американских денег, как не всего сокращения, по сравнению с Германией, где триллионы
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Но как то раньше с таким бюджетом жили. Я даже получил образование за бюджетные деньги. И никто не заставлял меня платить. И степендию выплачивали. Сдал ВНО, занес сертификаты и вперед!
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долго это объяснять и смотря когда, может еще при СССР вы учились)....а в наше время, тут еще кроме всего долги отдавать, зарплаты космические чиновникам, которых раньше сколько не было, на всех не хватает, все заводы уже распилили, госфонды растащили.
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Я же написал что сдавал ВНО а его ввели в Украине в 2004.
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і 'улі
чому в СССР були гроші і на армію і на медицину і на освіту
а зараз ні на шо немає
може пора робити щось серьйозне
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А в медицинских и педагогических вузах за бесплатное обучение и до сих пор нужно отрабатывать три года там, где скажет государство. Разве это справедливо - одни закончили и вперёд, а другие - на отработку, ибо добровольно врачи в деревню не едут?
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Бюджет навіть в 100 мільярдів - це поки що в мріях.
Ви, пане, запутались навіть в банальному ВВП та бюджеті. ВВП, до речі, вже майже 140 мільярдів. ВВП - це все, що виробляє країна, а бюджет - це те, скільки збирає уряд для загальних потреб.
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Это пипец . Что бы было равенство в стране и благополучия , надо что бы обязательно было бесплатное образование и качественное. Почему это важно ? Потому чтобы люди имели равные возможности как говорится стать человеком . То есть , не важно кто твой папа , бомж или депутат , чтобы каждый мог учится , без денег родителей и стать человеком .
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В США и ещё многих западных странах нет бесплатного высшего образования в принципе. Максимум, если ты семи пядей во лбу, тебе назначается стипендия в размере оплаты обучения. И что там, плохо общество живёт?
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Откуда ты такие тупые берётесь ? Почему ты сравниваешь ху и палец ? В США можно и кредит взят на учебу , и в Украине можно взять , а разница знаешь какая в кредитах? Сколько украинцев могут оплачивать обучение? А сколько американцев? Уровень благополучия в Украине и в Америке ? Платит богатым американцам и бедным украинцам , разницу не понимаешь ? Почему в Данию переиздают американцы, что бы их дети бесплатно получили образование? Я сам знаю таких
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Вы выше писали о налогах. Сколько процентная ставка налога в Дании? И, что более важно, какое отношение у населения к уплате налогов? Уж сомневаюсь, что такое же, как в Украине. По словам одного предпринимателя - " Неуплата налогов в Украине - признак психического здоровья"
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Зачем сравнивать не сравнимое ? Датчане благодаря бесплатному образованию платят налоги , потому что понимают , что эти налоги на них и работают . Вот пример , дорога и тротуар , за какие деньги это сделаны ? За деньги налогоплательщиков. В Украине нет этого понятие, только потому что нет образования, ни качественного , ни бесплатного .
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Вы, видимо, слишком давно уехали. Вот тут выше и написали - бесплатно получали образование, без взяток. Я тоже выучилась на бюджете, но медиков ещё и отправляли на отработку, так что бесплатно это условно. У нас же народ, в своей основной массе, ещё совковый, считающий что государство ему априори обязано. А когда вопрос касается налогов и сборов - так сразу " а чего это я дяде должен отдавать СВОИ деньги".
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Что будет с теми в Украине кто не сможет оплачивать обучение? Размножать массы безграмотных рабов ? Или дам им бесплотное и к тому качественное образование, после которого они будут зарабатывать больше денег , как те что без образования, и смогут и больше налога платить ? Разве это не будет выгодно всем , и людям и государству которое будет иметь образованных людей ?
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а зачем массе бесплатное образование? В любой стране на 1 инженера приходится 100 пролетариев - рабочие, кассиры, охранники, водители, сантехники. Зачем страна должна оплачивать сантехнику или кассиру супермаркета высшее образование?
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Уровень жизни ж в стране +100500%. Теперь можно и ВУЗы всем позволить. Чтоб в будущем выпускники дали +100501%
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Для того что бы махать лопатой на стройке метро в Москве высшее образование совершенно ненужное.
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Мда... ну правильно, нам нужно 73% подсевших на дешевый суррогат и стекломой. Такие не будут задавать лишних вопросов. Да и что от таких нужно, раз в пять лет что б сходили на избирательный участок и за героя сериала проголосовали. Поздравляю, у нас еще хотят забрать возможность учить детей. Нет денег, сори дружище, на тебе аттестат за 9 классов и иди сватов смотри...
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Что хотели то и получиили. Этих 73 процента никто не заставлял голосовать за голобородька.
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Шибко умниє завжди не подобалися владі. А з усіх влад - слугам народу.
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надо было все 90% лишать бюджетного винансировани, кроме военных, военномедицинских и парочи образцово-показательнх национальных университета (с конкуренцией между собой)!
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не надо тут на лишнехромосомных намекать, я преподовал в университете, знаю эту "кухню" изнутри, если 3/4 вузов страны закроются, то интеллектуальный уровень подготовки кадров не только не станет хуже, а наоборот улучше (высвободятся ресурсы, появится рабочая сила, сократится число трутней и имитаторов бурной, но бестолковой трудовой деятельности)!
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Украли деньги на образованность от детских садиков, школьного и внешкольного до ВУЗов. МВФ даёт кредиты только на компетентных болванов, и под принудительную продажу земли.
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Я думаю, что уничтожение гос.вузов нужно начать с Криворожского экономического университета, где трудится профессором отец Зеленского. А папа после этого пуст сидит на лавочке и забивает "козла".
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Что будет с теми в Украине кто не сможет оплачивать обучение? Размножать массы безграмотных рабов ? Или дам им бесплотное и к тому качественное образование, после которого они будут зарабатывать больше денег , как те что без образования, и смогут и больше налога платить ? Разве это не будет выгодно всем , и людям и государству которое будет иметь образованных людей ? Эта власть против людей !
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На жаль більшість Вишів і так на жаль плодять маси безграмотних рабів навчених корупції.
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А что с ними происходит в Америке? Живут, и ничего.
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Відповідь дуже проста: на вас у нас не має коштів. Ми так гарно керуємо що, повинні отримувати більше від президента США, а ви підіть заробіть на нас і себе.
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В принципе бесплатные вузы только условно бесплатные как и наша бесплатная медицина.Мне кажется что все бабло которое студенты дают взятками добровольно или нет если оплатят официально то еще и сэкономят на плате за учебу.
Вы только посмотрите на стоянку в этих ,,бесплатных,, учерижденияхя
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Просто поднять зарплаты преподавателям ВУЗОВ выставить прозрачные критерии качества.
Оценку работы.... сквозные проверки.
Очень странные решения.....
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Эти решения очевидные а не странные.
Цель этой власти разрушить эту страну.
Это зелебобикам говорили еще до выборов. Но что сделаешь. Лишь бы не Порошенко За 5 років щонайменше 70% державних закладів вищої освіти вийдуть зі статусу бюджетної установи, - програма Кабміну - Цензор.НЕТ 4600
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Коли згадаю кому у нас давали прахвесарів і акамєдікав то, думаю що, першими розігнати потрібно НАН України.
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Капец системе образования!((((
Кстати, путь в эту задницу начался примерно с 2008 года - государство начало экономить на системе в кризис и это понятно. Но ему понравилось экономить на ней!!! Как и на медицине! Но медицину Супрун начала превращать в бизнес. И это норм, НО в условиях наличия обязательного медицинского страхования!!!
Кто-нибудь слышал об обязательном образовательном страховании?!? НЕТ!!! Значит по итогам открытой конкуренции ВУЗы сами себе урежут финансирование, снижая цену контракта. Что с неизбежностью приведет к отрицательному отбору среди преподов , ибо адекватные спецы будут уходить просто в силу того, что есть что-то нужно, и навыки есть!!! Что они там набредили о зарплатах преподов в 2 средних по стране?!?! Они и сейчас в ВУЗах ниже средней!!! А урежьте госфинансирование - и получите представление о том, что в ВУЗах останутся только коррупционеры! Кстати рост суммы взятки просто гарантирован!!!). Так что украинский диплом будет стоить, даже на внутреннем рынке ниже цены туалетной бумаги.
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Рынок говорите?!)))))))) В Штатах нет ни одного государственного универа, говорите!!?)))))))))))
Я однажды залез на сайт Северо-Западного университета (Сиэтл) - специально искал статистику финансирования по провинциальному американскому ВУЗу (потом понял, что я не правильно выбрал ВУЗ!)))) НЗЮ - это альма матер Билл Гейтса, Сиэтл - родина Боинга и т.д.).
НО!!!! В их официальной отчетности за тот год ВУЗ от государства получил трансфер в 1 млрд долларов!!! И от штата столько же!!!! + донаты от бывших выпускников примерно в ту же сумму. + финансирование проектов от компаний США на сумму больше чем в 1 млрд долларов (наши компании, в подавляющем большинстве, могут оплатить ВУЗу разработку или совершенствование офшорных схем, выноса мозга кинутым инвесторам или адаптацию паяльника для массового применения)!!!
В Штатах ВУзы частные по управлению, но абсолютно государственные по финансированию!!! Процент поступлений от оплаты контрактов - абсолютно не критичен для ВУЗа!!! Он может реально позволить себе свободно отчислять не успевающих студентов!!! Это немыслимая роскошь для наших нищих ВУЗов!!! Потому и диплом, часто стоит не дороже туалетной бумаги, для работодателя уже сейчас... А после реформы, его просто на туалетную бумагу можно будет поменять, разве что на распродаже туалетной бумаги!!!(((((
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Так в США практично всі муніципальні універи безкоштовні. Якщо перед назвою універу стоїть назва міста то, скоріше за все це, муніципальний виш і скоріш за все там є купа програм, які роблять освіту умовно платною. Зазвичай плата тільки за проживання і підручники з зошитами.
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И я ж о чем!!! Там контракт студента - мизер в финансировании ВУЗа!!! Потому и можно по-серьезному относиться к студенту и образовательному процессу!!! А сейчас у нас , начнешь "быковать", т.е. ставить реальные оценки реальным студентам - тебя сначала к завкафу или декану вызовут на "беседу о зарплате", либо вообще обвинят в том, что ты деньги со студентов вымогаешь своими завышенными требованиями!!! Умножьте это на копеечную зарплату и предложение взятки... Много героев найдется?! И долго они в системе продержатся, пока она их выдавит?! И это не потому, что преподы, завкафы или деканы - скоты и моральные уроды!!! НЕТ!!! Их сама система финансирования заставляет так себя вести - преподавание, все же не хобби, а робота, есть и за жилье платить нужно!!!
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Ну так... власти надо малообразованное стадо. А потом можно и эйфона изгонять))))
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Тобто Зелена шмаркля зі ******** за декілька років знищать українську Вищу школу?

Ти дивись, вони навіть не приховують своїх українофобських планів...
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Я не фан Зе. Но для справедливости должен сказать, что это все началось задолго до него. Он просто решительно ставит жирную точку.
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