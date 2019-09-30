 За 5 років щонайменше 70% державних закладів вищої освіти вийдуть зі статусу бюджетної установи, - програма Кабміну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі діяльності уряду, оприлюдненій на сайті парламенту.
"За 5 років не менш як 70% державних закладів вищої освіти вийдуть із статусу бюджетної установи. При цьому усі ректори матимуть в контрактах ключові показники ефективності та оцінюватимуться за результатами їх досягнення. Частка державного фінансування закладів приватної форми власності становитиме не менш як 5%", - йдеться в програмі.
Зазначається, що зміна системи фінансування вищої освіти забезпечить конкурентний рівень оплати праці та постійний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти: "Наше завдання – досягти рівня середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників державних та комунальних закладів вищої освіти на рівні удвічі більшому за середню заробітну плату в країні".
"Ми створимо дієву систему забезпечення якості вищої освіти, яка ґрунтується на широкій прихильності принципам академічної доброчесності, та спрямуємо зусилля на забезпечення довіри українського бізнесу до системи вищої освіти в Україні. Більшість учасників акредитації вважатимуть зовнішні процедури забезпечення якості чіткими та прозорими. За результатами національних опитувань щонайменше 80% студентів не будуть стикатися з проявами академічної недоброчесності та/або наданням неправомірної вигоди у закладах вищої освіти.
Забезпечимо задоволення різноманітних освітніх потреб населення щодо особистого та професійного розвитку в системі освіти дорослих, зокрема соціально вразливих категорій громадян. Створимо умови для визнання в системі формальної освіти результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті", - зазначено в програмі.
Имеешь деньги - учись ,ума не надо ,не имеешь,будь ты семи пядей во лбу -мети улицы .
Короче ,"жить стало легче,жить стало веселей" на арене клоуны.
Значит они собрались оставаться надолго...
А если надолго то именно такой необразованный малороссийский нарид и нужен, что бы им управляли грамотные еврейские юноши с богатых семей...
А вот США с платным образованием все это делает.
Нужно чтобы они расказали что это правильная реформа
Конечно, что еще ждать с нашим бюджетом 100 млрд американских денег, как не всего сокращения, по сравнению с Германией, где триллионы
чому в СССР були гроші і на армію і на медицину і на освіту
а зараз ні на шо немає
може пора робити щось серьйозне
Ви, пане, запутались навіть в банальному ВВП та бюджеті. ВВП, до речі, вже майже 140 мільярдів. ВВП - це все, що виробляє країна, а бюджет - це те, скільки збирає уряд для загальних потреб.
Вы только посмотрите на стоянку в этих ,,бесплатных,, учерижденияхя
Оценку работы.... сквозные проверки.
Очень странные решения.....
Цель этой власти разрушить эту страну.
Это зелебобикам говорили еще до выборов. Но что сделаешь. Лишь бы не Порошенко
Кстати, путь в эту задницу начался примерно с 2008 года - государство начало экономить на системе в кризис и это понятно. Но ему понравилось экономить на ней!!! Как и на медицине! Но медицину Супрун начала превращать в бизнес. И это норм, НО в условиях наличия обязательного медицинского страхования!!!
Кто-нибудь слышал об обязательном образовательном страховании?!? НЕТ!!! Значит по итогам открытой конкуренции ВУЗы сами себе урежут финансирование, снижая цену контракта. Что с неизбежностью приведет к отрицательному отбору среди преподов , ибо адекватные спецы будут уходить просто в силу того, что есть что-то нужно, и навыки есть!!! Что они там набредили о зарплатах преподов в 2 средних по стране?!?! Они и сейчас в ВУЗах ниже средней!!! А урежьте госфинансирование - и получите представление о том, что в ВУЗах останутся только коррупционеры! Кстати рост суммы взятки просто гарантирован!!!). Так что украинский диплом будет стоить, даже на внутреннем рынке ниже цены туалетной бумаги.
Я однажды залез на сайт Северо-Западного университета (Сиэтл) - специально искал статистику финансирования по провинциальному американскому ВУЗу (потом понял, что я не правильно выбрал ВУЗ!)))) НЗЮ - это альма матер Билл Гейтса, Сиэтл - родина Боинга и т.д.).
НО!!!! В их официальной отчетности за тот год ВУЗ от государства получил трансфер в 1 млрд долларов!!! И от штата столько же!!!! + донаты от бывших выпускников примерно в ту же сумму. + финансирование проектов от компаний США на сумму больше чем в 1 млрд долларов (наши компании, в подавляющем большинстве, могут оплатить ВУЗу разработку или совершенствование офшорных схем, выноса мозга кинутым инвесторам или адаптацию паяльника для массового применения)!!!
В Штатах ВУзы частные по управлению, но абсолютно государственные по финансированию!!! Процент поступлений от оплаты контрактов - абсолютно не критичен для ВУЗа!!! Он может реально позволить себе свободно отчислять не успевающих студентов!!! Это немыслимая роскошь для наших нищих ВУЗов!!! Потому и диплом, часто стоит не дороже туалетной бумаги, для работодателя уже сейчас... А после реформы, его просто на туалетную бумагу можно будет поменять, разве что на распродаже туалетной бумаги!!!(((((
Ти дивись, вони навіть не приховують своїх українофобських планів...