 Окупанти на Донбасі затримують підприємців і вимагають викуп у їхніх родичів, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки тиск чиниться на тих підприємців, які нібито виявляють недостатню лояльність окупаційній владі та уникають участі з надання "волонтерської допомоги" підрозділам з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

"Зокрема, оперативними групами т.зв. "республіканських управлінь по боротьбі зі злочинністю МВС" розпочато проведення рейдів з перевірки підприємств, які спеціалізуються на виробництві та продажу ювелірних виробів.

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Водночас, зазначеними т.зв. "правоохоронцями" вже затримано кількох підприємців, за звільнення яких у родичів вимагається "викуп" та додаткові виплати за надання можливості продовжити ювелірний бізнес", - сказано в повідомленні.