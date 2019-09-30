 Окупанти на Донбасі затримують підприємців і вимагають викуп у їхніх родичів, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки тиск чиниться на тих підприємців, які нібито виявляють недостатню лояльність окупаційній владі та уникають участі з надання "волонтерської допомоги" підрозділам з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
"Зокрема, оперативними групами т.зв. "республіканських управлінь по боротьбі зі злочинністю МВС" розпочато проведення рейдів з перевірки підприємств, які спеціалізуються на виробництві та продажу ювелірних виробів.
Водночас, зазначеними т.зв. "правоохоронцями" вже затримано кількох підприємців, за звільнення яких у родичів вимагається "викуп" та додаткові виплати за надання можливості продовжити ювелірний бізнес", - сказано в повідомленні.
а сбу причём
кстати, я тут посмотрел, подумал. вам не кажется что вазелиновая власть пытается полностью копировать власть кацапскую?
сегодня "вдруг" в кацапии заявили о планах запустить "водительские права в смартфоне". а принцип "электронная касса ФОПа" без кассового аппарата, который так горячо рекламирует минцифры примерно два года работает... в приполярной нигерии.
"У Трампа имеется негативное предубеждение
относительно Украины. Он считает, что она насквозь коррумпированная, а
люди ужасны. Трамп считает что это чудовищно коррумпированная страна, и
её не вылечить, это не стоит того". Большинство согласно с Трампом
С 1979-1989 советы в Афганистане уничтожили 15 000 афганских деревень вместе с людьми.
Для сравнения масштаба с 1941-1944 гитлеровцы в Беларуси уничтожили свыше 5 000 деревень, в том числе 628 вместе с людьми.
щасливые жители ДыНыРы ездят на таких новеньких красавцах.
Или просто перепечатали старую инфу, что бы "показать" бурную деятельность !!!
https://nv.ua/ukraine/events/rossijskie-*******-na-donbasse-pohishchajut-mestnyh-zhitelej-i-trebujut-vykup-razvedka-1249296.html
http://m.day.kyiv.ua/ru/article/obshchestvo/grazhdanskie-zalozhniki-vne-polya-zreniya