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Все про:затримання (3030) Міноборони (2823) розвідка (1472) Донбас (13138)

 Окупанти на Донбасі затримують підприємців і вимагають викуп у їхніх родичів, - розвідка

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях посилюють тиск на місцевих приватних підприємців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки тиск чиниться на тих підприємців, які нібито виявляють недостатню лояльність окупаційній владі та уникають участі з надання "волонтерської допомоги" підрозділам з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

"Зокрема, оперативними групами т.зв. "республіканських управлінь по боротьбі зі злочинністю МВС" розпочато проведення рейдів з перевірки підприємств, які спеціалізуються на виробництві та продажу ювелірних виробів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ звозить на Донбас пошкоджені корозією боєприпаси і зберігає їх на майданчиках колишніх заводів і підприємств, - ГУР

Водночас, зазначеними т.зв. "правоохоронцями" вже затримано кількох підприємців, за звільнення яких у родичів вимагається "викуп" та додаткові виплати за надання можливості продовжити ювелірний бізнес", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151182
 
 
 Топ коментарі
 
Предприниматели выехали. Остались спонсоры терроризма ...
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Это традиционная экономическая политика. Заложники и выкуп - важнейшая статья экономики дыныры.
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Предприниматели выехали. Остались спонсоры терроризма ...
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ООО, а наши предприниматели ФОПовцы ноют, что им прийдется устанавливать кассовый апарат. А могли ж и родственников взять в заложники Оккупанты на Донбассе задерживают предпринимателей и требуют выкуп у их родственников, - разведка - Цензор.НЕТ 7849
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еще и ювелирка)))) тут как само в рот проситься )))
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Тоже бизнес ,хотя и чисто кацапский-ордой попахивает
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Это традиционная экономическая политика. Заложники и выкуп - важнейшая статья экономики дыныры.
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взяли пример с нациков и сбу? Оккупанты на Донбассе задерживают предпринимателей и требуют выкуп у их родственников, - разведка - Цензор.НЕТ 5232
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с гитлеровцев что ли, не, те вроде по другому делали, это российское ноухау
а сбу причём
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тренеруются.. на ФОПах

кстати, я тут посмотрел, подумал. вам не кажется что вазелиновая власть пытается полностью копировать власть кацапскую?
сегодня "вдруг" в кацапии заявили о планах запустить "водительские права в смартфоне". а принцип "электронная касса ФОПа" без кассового аппарата, который так горячо рекламирует минцифры примерно два года работает... в приполярной нигерии.
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единственный бизнес в домбабве - скупка металлолома. ИМХО
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разведка??? ничесе какую инфу добыли! )))))))) такое кино повсеместно крутили еще весной 2014. там пришло к власти быдло, как сегодня в Украине, и рулит по быдлячему....
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Курт Волкер:

"У Трампа имеется негативное предубеждение
относительно Украины. Он считает, что она насквозь коррумпированная, а
люди ужасны. Трамп считает что это чудовищно коррумпированная страна, и
её не вылечить, это не стоит того". Большинство согласно с Трампом
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Молодые республики "процветают", это остался один-единственный доход "державы", остальное разокрали и вывезли "братья".
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Советы превзошли гитлеровцев в сожжении деревень вместе с людьми.
С 1979-1989 советы в Афганистане уничтожили 15 000 афганских деревень вместе с людьми.
Для сравнения масштаба с 1941-1944 гитлеровцы в Беларуси уничтожили свыше 5 000 деревень, в том числе 628 вместе с людьми.
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рус. - советы, укра. - поради...треба казати русскіє! всі українці до 1991 року служили в русскай армії!
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В Афганистане никогда не было деревень, там кишлаки. Оккупанты на Донбассе задерживают предпринимателей и требуют выкуп у их родственников, - разведка - Цензор.НЕТ 7862
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Час єднатися з ордло, щоб у окупантів більше прибутку було. Бо тамтешній нарід, після приходу "путинскогомира", якось, "пообносился". А тут, зебеньок, неляканих, завались. "Бери- не хочу"
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"золотари" осенью в большой цене, в одрло особенно)). нагуляли на зиму жиру, теперь вынь да положь!! а такого вот добра щас там куда больше чем у чукотского скульптора )
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Хахлы, пока вы ездите на Богданах
щасливые жители ДыНыРы ездят на таких новеньких красавцах.
Оккупанты на Донбассе задерживают предпринимателей и требуют выкуп у их родственников, - разведка - Цензор.НЕТ 3579
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Та не, то из Анапы и Краснодара расисяне едут вдохнуть свободный воздух маладой республики. Ну и заодно хохлов поубивать за денежку.
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Так теж бариги четырмя копытами за русский мир и хрен с ними.
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Разбойничий рай всегда стремится к расширению.
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Ничего нового, как и прежде после 1917 года раскулачивание кулаков и середняков типа пролетариатом... Общался я по случаю с жителем дыры, он был предприниматель, ну и нажил немного денег и машину хорошую при Украине, но пришли *********** и хотели у него отжать всё, прятался чел месяц, чтобы не прибили... Любители руцкого мира за что боролись на то и напоролись.
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В Америке всех равными сделал Кольт, на совке всех уравнял Маузер.
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