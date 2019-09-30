 ЗМІ посилаються на продажного прокурора, який злив справу проти Байдена, - Джуліані

Про це Джуліані написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не можу повірити, наскільки сліпі наші ЗМІ. Вони всліпу використовують продажного прокурора, який закрив справу проти сина Байдена і його корумпованої компанії. Розслідування не було. Де звіт?" - написав він і закликав "використовувати здоровий глузд".
Слід зазначити, що цей пост Джуліані з'явився на тлі заяви ексгенпрокурора України Юрія Луценка про те, що в українських правоохоронних органів не було підстав для розслідування діяльності Гантера Байдена і його батька.
Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
"Гнусные порохоботы обижают Вовочку, обзывают Моникой, а он же ж просто попал, бедненький, просто такие обстоятельства! С кем угодно могло такое случиться, с Порошенко вашим такое могло случиться, отстаньте, аааа!!!111!".
Ну, то, что порохоботами в данном случае оказался весь мир, включая мировые СМИ, я даже касаться не буду. Остановимся на "с кем угодно могло такое случиться". Нет, не с кем угодно. А только с неквалицированными невеждами, мнящими себя величайшими мировыми лидерами современности, которых в президентское кресло посадили другие неквалифицированные невежды.
И уж тем более с Порошенко такого случиться не могло. Собственно, с ним такого и не случилось. Вот Игорь Айзенберг цитирует письмо глав трех комитетов Палаты Представителей - Шиффа, Энгела и Каммингса - к юридическому советнику Белого Дома Сиполлоне:
«Растущее количество открытых данных свидетельствует о том, что в течение почти двух лет президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести два политически мотивированных расследования под видом расследования антикоррупционной деятельности".
Еще раз: В ТЕЧЕНИИ ПОЧТИ ДВУХ ЛЕТ Трамп и Джулиани пытались заставить украинские власти что-то склепать на оппонета. Но пока наши дурачки, посмотрев сериал, не решили, что вот оно счастье, и не сделали клоуна, сыгравшего в сериале, президентом Украины (ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ! твою мать!!!!) - до этого момента эти попытки никаких последствий не имели. Никаких: даже помощь не замораживалась, не говоря уже о публикации стенограмм, писем разведчиков в Конгресс, расследований в Конгрессе и тому подобное.
Понимаете? Попытки продавить были, но они встречали квалифицированный ответ, который не приводил ни к каким негативным последствиям.
Более того, Украина - не единственная страна в мире, которой США оказывает помощь, и которая, соответственно, могла оказаться в такой ситуации. Но нет, Моника нашлась только в Украине! Ни в Польше, ни в странах Балтии, ни на Ближнем Востоке, ни в Афганистане или ни даже в Африке не нашлось настолько неквалифицированных особей на таких постах.
Нигде в мире дурнее не нашлось. Интересно, почему? Может потому, что даже в Африке не находится большинства, которое телевизор повел бы стадом голосовать за сраного клоуна?
Вон, в Тунисе на днях левака-популиста то ли во второй тур вывели, то ли даже президентом уже избрали. "Тунисцы тоже выбрали популиста! Смотрите все! Мы не одни такие!" Ага, вот только тунисский популист - университетский профессор.
Понимаете? Даже в Африке, чтоб популисту выиграть выборы, профессором надо быть. Не впечатляют африканцев сериалы. Умеют африканцы телевизор с реальностью не путать. В отличие от.
Светлана Самборска
"Может потому, что даже в Африке не находится большинства, которое телевизор повел бы стадом голосовать за сраного клоуна?" - просто ложь. У Зеленского не было телеканалов, ручных СМИ,админ.ресурса. Выбирая из профессионального клептократа и клоуна - украинцы закономерно отдали предпочтение последнему.
Не убедила порохоботка Светлана.
Как я понял сын Байдена был всего лишь в наблюдательном совете Бурисмы, кстати так же как и Квасневский. Регионал Злочевский взял их в набсовет для понта, это для было тогда в тренде времени. Никаких фактов участия Байдена-младшего в коррупции нет, они простол были вывеской.
То что старому Байдену нужно было иметь нюх и не хвастаться снятием Шокина, он просто не знал что Украина это даже не Техас )
Сулаквелидзе это был защитник тбилисского "Динамо" и сборной СССР по футболу
🤗
Понял куда летит Украина с ее Зе-командой, за которую он топил...
Понял что будут бить...
Получается трамп уже два года пилил Порошенка и Ко требуя открыть "дело" на Байлена. А с Пороха как с гуся вода, - где сел там и слез, - понимал чем все может обернутся.
А от тупоголовое монико таки влезло не в свое дело и ожидаемо обгадилось, еще и Украине подосрало.
Вот и всьо что надо знать.
Ты хоть новости внимательно читаешь?
Зе ему отвечал ничего не значащими словами - да.
Демократы у власти в США уже давненько держат Трампа на крючке, собенно перед предстоящими выборами - да.
Так и надо Трампопо с Джулиани!