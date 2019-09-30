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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (142) ЗМІ (645) Джуліані (38)

 ЗМІ посилаються на продажного прокурора, який злив справу проти Байдена, - Джуліані

Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані назвав "продажним" українського генпрокурора, який зупинив розслідування проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина.

Про це Джуліані написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не можу повірити, наскільки сліпі наші ЗМІ. Вони всліпу використовують продажного прокурора, який закрив справу проти сина Байдена і його корумпованої компанії. Розслідування не було. Де звіт?" - написав він і закликав "використовувати здоровий глузд".

Слід зазначити, що цей пост Джуліані з'явився на тлі заяви ексгенпрокурора України Юрія Луценка про те, що в українських правоохоронних органів не було підстав для розслідування діяльності Гантера Байдена і його батька.

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Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

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Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151181
 
 
 Топ коментарі
 
Бедненький
"Гнусные порохоботы обижают Вовочку, обзывают Моникой, а он же ж просто попал, бедненький, просто такие обстоятельства! С кем угодно могло такое случиться, с Порошенко вашим такое могло случиться, отстаньте, аааа!!!111!".

Ну, то, что порохоботами в данном случае оказался весь мир, включая мировые СМИ, я даже касаться не буду. Остановимся на "с кем угодно могло такое случиться". Нет, не с кем угодно. А только с неквалицированными невеждами, мнящими себя величайшими мировыми лидерами современности, которых в президентское кресло посадили другие неквалифицированные невежды.

И уж тем более с Порошенко такого случиться не могло. Собственно, с ним такого и не случилось. Вот Игорь Айзенберг цитирует письмо глав трех комитетов Палаты Представителей - Шиффа, Энгела и Каммингса - к юридическому советнику Белого Дома Сиполлоне:
«Растущее количество открытых данных свидетельствует о том, что в течение почти двух лет президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести два политически мотивированных расследования под видом расследования антикоррупционной деятельности".

Еще раз: В ТЕЧЕНИИ ПОЧТИ ДВУХ ЛЕТ Трамп и Джулиани пытались заставить украинские власти что-то склепать на оппонета. Но пока наши дурачки, посмотрев сериал, не решили, что вот оно счастье, и не сделали клоуна, сыгравшего в сериале, президентом Украины (ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ! твою мать!!!!) - до этого момента эти попытки никаких последствий не имели. Никаких: даже помощь не замораживалась, не говоря уже о публикации стенограмм, писем разведчиков в Конгресс, расследований в Конгрессе и тому подобное.

Понимаете? Попытки продавить были, но они встречали квалифицированный ответ, который не приводил ни к каким негативным последствиям.

Более того, Украина - не единственная страна в мире, которой США оказывает помощь, и которая, соответственно, могла оказаться в такой ситуации. Но нет, Моника нашлась только в Украине! Ни в Польше, ни в странах Балтии, ни на Ближнем Востоке, ни в Афганистане или ни даже в Африке не нашлось настолько неквалифицированных особей на таких постах.

Нигде в мире дурнее не нашлось. Интересно, почему? Может потому, что даже в Африке не находится большинства, которое телевизор повел бы стадом голосовать за сраного клоуна?

Вон, в Тунисе на днях левака-популиста то ли во второй тур вывели, то ли даже президентом уже избрали. "Тунисцы тоже выбрали популиста! Смотрите все! Мы не одни такие!" Ага, вот только тунисский популист - университетский профессор.

Понимаете? Даже в Африке, чтоб популисту выиграть выборы, профессором надо быть. Не впечатляют африканцев сериалы. Умеют африканцы телевизор с реальностью не путать. В отличие от.

Светлана Самборска
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🤣🤣поэтому луценко срочно в лондон смылся?
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Тамп и К - совсем оборзели - я такого не помню за всю известную историю Штатов - не было такого ,даже сравнить не с чем
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🤣🤣поэтому луценко срочно в лондон смылся?
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Если Джулиани все ясно пусть пишет заявление в США и возбуждает дело.НО ОТВЕЧАТЬ БУДЕТ СОБСТВЕННОЙ ЗАДНИЦЕЙ.Но судя по всему он слишком ************** и ЖЕЛАЛ ЗАГРЕСТИ ЖАР РУКАМИ ЛУЦЕКА -за бутылку
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Продавшийся генпрокурор полетел в Англию дальше продаватся
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Он уже в Британии. Пишите запрос, только поторопитесь - кинутый Птеродактиль третього тысячолиття до нашей эры может до Югика раньше успеть добраться СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани - Цензор.НЕТ 8606
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Когда с Кличко встречался - хороший, против Богдана высказался - хороший, назвал Луценко продажным - сразу стал плохой))))
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Речь не о том, хороший Луценко или плохой. Речь о том, что у Джулиани нет никаких оснований обвинять его в коррупции по делу Буризмы, и он как опытный адвокат не может этого не понимать.
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он может это делать, сейчас и делает, из-за слабости позиции Украины на международной арене, известно из-за кого!...
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Бедненький
"Гнусные порохоботы обижают Вовочку, обзывают Моникой, а он же ж просто попал, бедненький, просто такие обстоятельства! С кем угодно могло такое случиться, с Порошенко вашим такое могло случиться, отстаньте, аааа!!!111!".

Ну, то, что порохоботами в данном случае оказался весь мир, включая мировые СМИ, я даже касаться не буду. Остановимся на "с кем угодно могло такое случиться". Нет, не с кем угодно. А только с неквалицированными невеждами, мнящими себя величайшими мировыми лидерами современности, которых в президентское кресло посадили другие неквалифицированные невежды.

И уж тем более с Порошенко такого случиться не могло. Собственно, с ним такого и не случилось. Вот Игорь Айзенберг цитирует письмо глав трех комитетов Палаты Представителей - Шиффа, Энгела и Каммингса - к юридическому советнику Белого Дома Сиполлоне:
«Растущее количество открытых данных свидетельствует о том, что в течение почти двух лет президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести два политически мотивированных расследования под видом расследования антикоррупционной деятельности".

Еще раз: В ТЕЧЕНИИ ПОЧТИ ДВУХ ЛЕТ Трамп и Джулиани пытались заставить украинские власти что-то склепать на оппонета. Но пока наши дурачки, посмотрев сериал, не решили, что вот оно счастье, и не сделали клоуна, сыгравшего в сериале, президентом Украины (ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ! твою мать!!!!) - до этого момента эти попытки никаких последствий не имели. Никаких: даже помощь не замораживалась, не говоря уже о публикации стенограмм, писем разведчиков в Конгресс, расследований в Конгрессе и тому подобное.

Понимаете? Попытки продавить были, но они встречали квалифицированный ответ, который не приводил ни к каким негативным последствиям.

Более того, Украина - не единственная страна в мире, которой США оказывает помощь, и которая, соответственно, могла оказаться в такой ситуации. Но нет, Моника нашлась только в Украине! Ни в Польше, ни в странах Балтии, ни на Ближнем Востоке, ни в Афганистане или ни даже в Африке не нашлось настолько неквалифицированных особей на таких постах.

Нигде в мире дурнее не нашлось. Интересно, почему? Может потому, что даже в Африке не находится большинства, которое телевизор повел бы стадом голосовать за сраного клоуна?

Вон, в Тунисе на днях левака-популиста то ли во второй тур вывели, то ли даже президентом уже избрали. "Тунисцы тоже выбрали популиста! Смотрите все! Мы не одни такие!" Ага, вот только тунисский популист - университетский профессор.

Понимаете? Даже в Африке, чтоб популисту выиграть выборы, профессором надо быть. Не впечатляют африканцев сериалы. Умеют африканцы телевизор с реальностью не путать. В отличие от.

Светлана Самборска
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...если бы это было не о президенте Украины. А так -- пичалька
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Ну, не знаю. 26 читателям понравилось. А меня больше интересует мнение большинства ЗМІ посилаються на продажного прокурора, який злив справу проти Байдена, - Джуліані - Цензор.НЕТ 2609
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А не Югик ли первым высказался против сына Байдена? Память отшибло?
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Хотя Югику можно и простить, наверное был бухой в это время!
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"Ну, то, что порохоботами в данном случае оказался весь мир, включая мировые СМИ" -манипуляция. Претензии именно к Трампу за шантаж и нечистоплотную политическую конкуренцию. Зеленский выступает в роли жертвы.
"Может потому, что даже в Африке не находится большинства, которое телевизор повел бы стадом голосовать за сраного клоуна?" - просто ложь. У Зеленского не было телеканалов, ручных СМИ,админ.ресурса. Выбирая из профессионального клептократа и клоуна - украинцы закономерно отдали предпочтение последнему.
Не убедила порохоботка Светлана.
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Так оказывается Шокин был кристально честным прокурором, неустанно боровшимся с коррупцией !!, а Петя его снял и поставил Луценко который дело закрыл, а инфу по нему слил в Штаты СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани - Цензор.НЕТ 5046
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Но Шокин действительно начал копать под сына Байдена. И Байден потребовал его уволить. Шо было, то было. Байден сам хвастался перед камерой. Идиот. И такого демократы выдвинули кандидатом в президенты. Просто удивительная глупость.
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Шокин копал под Злочевского а сын Байдена просто попал под раздачу как один из руководителей компании. А когда Злочевский через Онищенко порешал свои вопросы с Петей, то дело и закрыли. Но Байден-старший сильно нервничал и действительно успел наговорить глупостей.
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А почему в Шокина стреляли, и почему Луценко отказался расследовать это дело?
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Луценко не мог отказаться или не отказаться расследовать это дело, потому что это подследственность СБУ а не прокуратуры. СБУ его до сир пор и расследует, во всяком случае полгода назад ещё сообщали об этом. А Луценко высказал как-то в том духе что мол это дело не имеет перспективы, когда его об этом спрашивали.
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а откуда он знает, что не имеет переспективы?
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Вообще-то Шокина требовали уволить очень многие (здесь его называли Пшонка-2), особенно после того как он не дал Касько и Сулаквелидзе проводить дело по бриллиантовым прокурорам (оба были уволены, а дело по сути замяли (и только сегодня наконец вроде бы возобновили).
Как я понял сын Байдена был всего лишь в наблюдательном совете Бурисмы, кстати так же как и Квасневский. Регионал Злочевский взял их в набсовет для понта, это для было тогда в тренде времени. Никаких фактов участия Байдена-младшего в коррупции нет, они простол были вывеской.
То что старому Байдену нужно было иметь нюх и не хвастаться снятием Шокина, он просто не знал что Украина это даже не Техас )
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Сулаквелидзе = Сакварелидзе )
Сулаквелидзе это был защитник тбилисского "Динамо" и сборной СССР по футболу ЗМІ посилаються на продажного прокурора, який злив справу проти Байдена, - Джуліані - Цензор.НЕТ 9075
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Не люблю я Луценко, но в жанном контексте - кацапскую подстилку Трампа просто крайне необходимо убирать...
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Тамп и К - совсем оборзели - я такого не помню за всю известную историю Штатов - не было такого ,даже сравнить не с чем
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🤣🤣ты откуда историю штатов знаешь?на поле возле коров учил?
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мнение - купи продай - индейца не интересует - фирштейн)))
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-Юга,где отчет?-Гонтахрюха сьела!-А миллиард?-Поросьон увез в охшор!
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Все, к чему прикасается наша Моника, идет по пиз...е!
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Трампопо с его коварными задумками давно пора в отстаку.
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в какой еще прокурор должен быть у президента-мародера?!
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наш пламенный революционер решил таки честно отсидеть положенный срок в тюрьме Грузии...
Понял куда летит Украина с ее Зе-командой, за которую он топил... СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани - Цензор.НЕТ 6962
Понял что будут бить...
СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани - Цензор.НЕТ 7137
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На плёнках Онищенко Порошенко говорит о Злочевском: "Коля хороший парень". Джулиани выдумывает всякие фантазии. Луценко не нужно было никому продаваться чтобы закрыть дело по Буризме, достаточно было чтоб Порошенко просто замолвил словечко за "хорошего парня".
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США становятся похожими на Украину. СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани - Цензор.НЕТ 3986
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зедебилы вы хоть вникаете в суть дела СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани - Цензор.НЕТ 7525
Получается трамп уже два года пилил Порошенка и Ко требуя открыть "дело" на Байлена. А с Пороха как с гуся вода, - где сел там и слез, - понимал чем все может обернутся.
А от тупоголовое монико таки влезло не в свое дело и ожидаемо обгадилось, еще и Украине подосрало.
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А ты что, цензор не читаешь? О жулике джулиани давно пишут.
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Джулиани просто адвокат. Главное тут то что Порох не захотел лезть во внутриамериканские разборки а Зеля побежал вприпрыжку.
Вот и всьо что надо знать.
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Куда Зе побежал вприпрыжку? Какие *не такие* действия сделал?
Ты хоть новости внимательно читаешь?
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Трампопо задумал давить на Зе - да.
Зе ему отвечал ничего не значащими словами - да.
Демократы у власти в США уже давненько держат Трампа на крючке, собенно перед предстоящими выборами - да.
Так и надо Трампопо с Джулиани!
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Цей Джуліані шнирь Трампа вже наговорив собі на електричний стілець і потягне багатьох з собою.
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Так трамп же хотел его (если я правильно понял это Луценко) оставить на посаде, какой он тогда корумпант? - просто хороший парень
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В кожного прєза своя Моніка. В Клінтона Левінські, в Трампа ЗЄ... Орієнтація, називається.
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