 Рада Європи - не місце для геополітичної боротьби, - президент ПАРЄ Паск’є про повернення Росії

Про це вона повідомила на відкритті осінньої сесії ПАРЄ в Страсбурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щоразу, коли цінності демократії, прав людини й верховенства права піддаються сумнівам, ми повинні реагувати та знаходити мужність зайняти чітку, непорушну позицію, щоб викривати недемократичні нахили та порушення прав людини", - підкреслила Паск'є.

Президент ПАРЄ констатувала, що Асамблея є майданчиком для діалогу, і навіть у важких умовах криз "двері для діалогу повинні залишатися відкритими".

"Коли ми живемо під одним дахом, дуже важливо спілкуватися, щоб краще один одного розуміти, слухати та обмінюватися інформацією, щоб знаходити рішення, які найкраще захищають громадян європейського континенту", - додала Паск'є.

"Щодо політичної ситуації... дуже важливі діалог і співпраця. Ми опинилися в безпрецедентній ситуації, але ми опинилися "на висоті".

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Політичний діалог зміцнився між Асамблеєю та Комітетом міністрів, це дозволило зберегти унікальний загальноєвропейський характер нашої організації", - вважає вона.

Президент ПАРЄ зазначила, що повинна прислухатися до голосу критиків, які говорили про своє розчарування, про втрату довіри до Асамблеї".

"Я з цим не згодна, але я можу їх зрозуміти, тому необхідно заспокоїти заклопотаність, які висловили деякі з наших членів. Не потрібно вважати, що ті рішення, які були в Гельсінкі або в Страсбурзі (які призвели до зняття санкцій з РФ, – ред.), як перемога одного табору і поразка іншого. Рада Європи не є місцем для геополітичної боротьби, вона є механізмом захисту прав 830 мільйонів європейців. Ми прагнемо захистити їхні права та свободи", - підкреслила вона.

За словами президента ПАРЄ, те, що перед делегацією парламенту РФ знову відкривається можливість працювати в Асамблеї, буде використано як можливість розглядати не тільки те, що цікавить, а й те, що турбує ПАРЄ.

"Ми будемо відверто говорити з нашими колегами, і дуже добре, що є зрушення в цьому напрямку, зокрема, відбулося звільнення деяких українців, які були затримані в РФ. Нам необхідно працювати пліч-о-пліч для того, щоб здійснювати в повному обсязі всі пункти резолюцій, нещодавно прийняті", - резюмувала Паск'є.

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У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без введення будь-яких санкцій.