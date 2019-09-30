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 Політика України, За кордоном
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Все про:ПАРЄ (597) Росія (20026) Паск’є (9)

 Рада Європи - не місце для геополітичної боротьби, - президент ПАРЄ Паск’є про повернення Росії

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ліліан Марі Паск’є, коментуючи повернення делегації РФ, заявила, що Рада Європи не є місцем для геополітичної боротьби, а механізмом захисту прав усіх учасників цієї міжнародної організації.

Про це вона повідомила на відкритті осінньої сесії ПАРЄ в Страсбурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щоразу, коли цінності демократії, прав людини й верховенства права піддаються сумнівам, ми повинні реагувати та знаходити мужність зайняти чітку, непорушну позицію, щоб викривати недемократичні нахили та порушення прав людини", - підкреслила Паск'є.

Президент ПАРЄ констатувала, що Асамблея є майданчиком для діалогу, і навіть у важких умовах криз "двері для діалогу повинні залишатися відкритими".

"Коли ми живемо під одним дахом, дуже важливо спілкуватися, щоб краще один одного розуміти, слухати та обмінюватися інформацією, щоб знаходити рішення, які найкраще захищають громадян європейського континенту", - додала Паск'є.

"Щодо політичної ситуації... дуже важливі діалог і співпраця. Ми опинилися в безпрецедентній ситуації, але ми опинилися "на висоті".

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Політичний діалог зміцнився між Асамблеєю та Комітетом міністрів, це дозволило зберегти унікальний загальноєвропейський характер нашої організації", - вважає вона.

Президент ПАРЄ зазначила, що повинна прислухатися до голосу критиків, які говорили про своє розчарування, про втрату довіри до Асамблеї".

"Я з цим не згодна, але я можу їх зрозуміти, тому необхідно заспокоїти заклопотаність, які висловили деякі з наших членів. Не потрібно вважати, що ті рішення, які були в Гельсінкі або в Страсбурзі (які призвели до зняття санкцій з РФ, – ред.), як перемога одного табору і поразка іншого. Рада Європи не є місцем для геополітичної боротьби, вона є механізмом захисту прав 830 мільйонів європейців. Ми прагнемо захистити їхні права та свободи", - підкреслила вона.

За словами президента ПАРЄ, те, що перед делегацією парламенту РФ знову відкривається можливість працювати в Асамблеї, буде використано як можливість розглядати не тільки те, що цікавить, а й те, що турбує ПАРЄ.

"Ми будемо відверто говорити з нашими колегами, і дуже добре, що є зрушення в цьому напрямку, зокрема, відбулося звільнення деяких українців, які були затримані в РФ. Нам необхідно працювати пліч-о-пліч для того, щоб здійснювати в повному обсязі всі пункти резолюцій, нещодавно прийняті", - резюмувала Паск'є.

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У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без введення будь-яких санкцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151177
 
   
 Топ коментарі
 
Т.е. нацистскую Германию в разгар войны тоже приняли бы?
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"в частности, произошло освобождение некоторых украинцев, которые были задержаны в РФ"
курва прокацапская, произошло не освобождение, а ОБМЕН! цивилизованный мир в лице Украины отдал росии преступников в обмен на удерживаемых ими заложников
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Было бы весело на это посмотреть.

"Когда мы живем под одной крышей, очень важно общаться, чтоб лучше друг друга понимать, слушать и обмениваться информацией" - а тут она намекает что с убийцами тысяч украинцев нужно просто поговорить и попытаться их понять
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Т.е. нацистскую Германию в разгар войны тоже приняли бы?
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Было бы весело на это посмотреть.

"Когда мы живем под одной крышей, очень важно общаться, чтоб лучше друг друга понимать, слушать и обмениваться информацией" - а тут она намекает что с убийцами тысяч украинцев нужно просто поговорить и попытаться их понять
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А вообще что тогда Совет Европы? Бордель? без правил и принципов-заплатил получи. В чем смысл его существования.Чиновников пристроить??!!
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Там же приемы шикарные устраивают, чем не повод покушать и погулять хорошо?
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Так устроен мир бюрократии. Рада Європи - не місце для геополітичної боротьби, - президент ПАРЄ Паск’є про повернення Росії - Цензор.НЕТ 9073
Думаешь Британия от хорошей жизни из ЕС рванула? Дохрена желающих освоить бабло под эфимерные проекты и организации. У британцев своих хватает, а тут еще и эти.
Так, мало того, что бабки жрут, но еще и являются тормозом и препятствием.

Вот, например, в Украине хреново с коррупцией, отмыванием денег ну и еще какой-нить хренью. Думаешь международным организациям реально нужно улучшение? Пока все это есть им обеспечены гранты, командировки, семинары, программы финансирования и куча других мероприятий, обеспечивающих их работой.
Т.е. по сути, если решение проблемы нам самим не нужно, они готовы будут нам "помогать" и писать отчеты об этом пока мы не сдохнем.
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.????????????????????????????.................................
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"в частности, произошло освобождение некоторых украинцев, которые были задержаны в РФ"
курва прокацапская, произошло не освобождение, а ОБМЕН! цивилизованный мир в лице Украины отдал росии преступников в обмен на удерживаемых ими заложников
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Харрошее место рработы..
Наблюдаем дальше за фарсом "примирителей".
🤔
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ага
тут обеспокоенность выразить или там взносы принять)))
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Этот свой тезис про,,не место....для борьбы,, пусть всучит московитам
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ну это примерно как кацапский пёрл "парламент -не место для дискуссий" Совет Европы - не место для геополитической борьбы, - президент ПАСЕ Паскье о возвращении России - Цензор.НЕТ 4873
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в прошлой теме её недостаточно покрыли матом))
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её фамилия-люблюповышеннуюпремиюпохоткуда.
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а зачем было в 2014 исключать цапию - В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. Источник: https://censor.net.ua/n3151177 - шо сейчас изменилось с этим ?
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Геополитическая борьба - вот так называются десятки тысяч умерших в 21 веке.
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ВИДИШЬ, ЙОЗЕФ, КАК ОКАЗЫВАЕТСЯ БЫЛО МОЖНО.
Совет Европы - не место для геополитической борьбы, - президент ПАСЕ Паскье о возвращении России - Цензор.НЕТ 3377

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а механизмом защиты прав всех участников этой международной организаци
Собрались право защищать на что, на право анексии, развязываине и ведение гибридных войн?
Ваше право идти найух.
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Прогульщики и двоечники
Вам ніколи не спадало на думку, що ми маємо справу з найвеличнішою делегацією в ПАСЄ в історії людства?
Ну або як мінімум найяскравішою. Я щось опублікувала, і все вимкнулося.
Совет Европы - не место для геополитической борьбы, - президент ПАСЕ Паскье о возвращении России - Цензор.НЕТ 1584

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Совет Европы - не место для геополитической борьбы, - президент ПАСЕ Паскье о возвращении России - Цензор.НЕТ 5153

Alex Noinets
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Что Гитлер, что Сталин, боролись с Западом руками таких идиотиков, которые "за равные права для всех", т.е. для убийц и жертв - равные права. То же делает и *****, верный продолжатель дела диктаторов.
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Терпимость к агрессии, толерантность к мигрантам. Родитель номер один и родитель номер два. Хиджабы, никабы и туалеты для тех, кто считает себя средним полом.
ПАСЕ.
Скурвилась Европа.
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если всё так как накукарекала эта дура, то почему же тогда РФ выгнали сначала из ПАСЕ??? если она изначально "площадка для диалога в любом виде"?? А правда в том что это абсолютно не нужная структура которой не хватало бабла на её содержание и она за это самое бабло для своих зарплат пригласит хоть ленина из мавзолея в зал или кин чен ына...лишь бы платил. НАМ ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. сыкономим деньги хотя бы.
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Очередная коррумпированная евро-крыса учит демократии.
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отхожее место не может быть местом для геополитической борьбы
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Мєсто защіти прав всєх учасніков геополітічєской борьби.
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Та що там про європейців казать, коли новоспечена голова української делегації теж виступає за дискусію з рашкою, тіпа : нада разгаварівать.
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ОХ и СУ.А, ПАД.О, дальше писать не могу, а то опять забанят.
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"Каждый раз, когда ценности демократии, прав человека и верховенства права оспариваются, мы должны реагировать и находить мужество занять четкую, незыблемую позицию, чтоб разоблачать недемократические наклонности и нарушения прав человека", - подчеркнула Паскье. Источник: https://censor.net.ua/n3151177

Когда читал не знал смеяться или плакать....
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ПАСЕ пришел окончательный пипец. Не вижу смысла в дальнейшем ее существовании. Впрочем, как и ООН с их бесконечным перечнем степеней озабоченности.
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Совет Европы это помойка из которой Украине нужно выходить.Вместе с рашней нам там делать нечего.
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"Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно."(с)
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приняли под предлогом СпасиДонбассRU
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Бред!!! и.. опасная риторика. Основное в ПАСЕ - отсутствие агрессии среди ее участников. Любой агрессор должен нести немедленное наказание.
Не хрен вааще прикрыватся геополитикой. Так они и Сирию простят...сопливому уроду.
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Здається "когось" дипломатично послали з їхніми істериками............
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Бла бла бла......
Умудриться в 2х абзацах ляпнуть 2 противоречащих др др утверждения......
Она что, всех за идиотов считает!
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"Скажи кто твой друг?..." Сидеть за одним столом с убийцами - это так по европейски... Только у Британии оказались "яйца" выйти из этого гадюшника.
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Колись, в часи існування СССР, для того, щоб на практиці підтверджувати міф про відсутність на "родинє соціалізма, такого явища, як безробіття, в странє савєтов створювали сотні і тисячі нікому не потрібних організацій, інститутів та інших контор. Там роками сиділи і потерпали від смертельної нудьги десятки і сотні тисяч працівників, які не мали чим зайнятися. Сотні вищих навчальних закладів тримали в своїх стінах сотні тисяч чи мільйонів молодих людей у віці від 17 до 22 років в надії, що згодом вони поженяться і заспокояться. Їх там, крім історії КПСС і творчості Ільїча, майже нічому не вчили і як спеціалісти вони нікому не були потрібні. Кадрові проблеми вирішувалися з допомогою кількох ВУЗів розташованих в самому центрі імперії.
Декому здається, що на Заході, спричинене автоматизацією, інформатизацією, роботизацією виробничих процесів, безробіття існує тільки серед простого люду. Насправді, там є величезна кількість списаних в нереалізований тираж різного рангу дячів та клерків, для аварійного працевлаштування яких і існують всілякі ПАРЄ, ОБСЄ і т.п.
В цьому аспекті доцільно було б збільшити кількість депутатів ВР до 1000 і половину посадити в ПАРЄ, щоб вони там за щось боролися.
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нема шо коментувати, Європа традиційно обирає власний відносний спокій за рахунок України, яку розцінює виключно як буферну зону між собою коханою та цинічною і брехливою рашкою. чи була б іншою ситуація за Порошенка на посту президента? Ні, абсолютно та сама, 1000%, питання лише в часі. а ось наші загравання з далекою Америкою, та ще при "активній допомозі" тієї ж рашки, можуть дуже вилізти боком. надіюсь, пан Зеленський зуміє, успішно для країни, розрулити ситуацію.
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