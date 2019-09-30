 Рада Європи - не місце для геополітичної боротьби, - президент ПАРЄ Паск’є про повернення Росії

Про це вона повідомила на відкритті осінньої сесії ПАРЄ в Страсбурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Щоразу, коли цінності демократії, прав людини й верховенства права піддаються сумнівам, ми повинні реагувати та знаходити мужність зайняти чітку, непорушну позицію, щоб викривати недемократичні нахили та порушення прав людини", - підкреслила Паск'є.
Президент ПАРЄ констатувала, що Асамблея є майданчиком для діалогу, і навіть у важких умовах криз "двері для діалогу повинні залишатися відкритими".
"Коли ми живемо під одним дахом, дуже важливо спілкуватися, щоб краще один одного розуміти, слухати та обмінюватися інформацією, щоб знаходити рішення, які найкраще захищають громадян європейського континенту", - додала Паск'є.
"Щодо політичної ситуації... дуже важливі діалог і співпраця. Ми опинилися в безпрецедентній ситуації, але ми опинилися "на висоті".
Політичний діалог зміцнився між Асамблеєю та Комітетом міністрів, це дозволило зберегти унікальний загальноєвропейський характер нашої організації", - вважає вона.
Президент ПАРЄ зазначила, що повинна прислухатися до голосу критиків, які говорили про своє розчарування, про втрату довіри до Асамблеї".
"Я з цим не згодна, але я можу їх зрозуміти, тому необхідно заспокоїти заклопотаність, які висловили деякі з наших членів. Не потрібно вважати, що ті рішення, які були в Гельсінкі або в Страсбурзі (які призвели до зняття санкцій з РФ, – ред.), як перемога одного табору і поразка іншого. Рада Європи не є місцем для геополітичної боротьби, вона є механізмом захисту прав 830 мільйонів європейців. Ми прагнемо захистити їхні права та свободи", - підкреслила вона.
За словами президента ПАРЄ, те, що перед делегацією парламенту РФ знову відкривається можливість працювати в Асамблеї, буде використано як можливість розглядати не тільки те, що цікавить, а й те, що турбує ПАРЄ.
"Ми будемо відверто говорити з нашими колегами, і дуже добре, що є зрушення в цьому напрямку, зокрема, відбулося звільнення деяких українців, які були затримані в РФ. Нам необхідно працювати пліч-о-пліч для того, щоб здійснювати в повному обсязі всі пункти резолюцій, нещодавно прийняті", - резюмувала Паск'є.
У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без введення будь-яких санкцій.
"Когда мы живем под одной крышей, очень важно общаться, чтоб лучше друг друга понимать, слушать и обмениваться информацией" - а тут она намекает что с убийцами тысяч украинцев нужно просто поговорить и попытаться их понять
Думаешь Британия от хорошей жизни из ЕС рванула? Дохрена желающих освоить бабло под эфимерные проекты и организации. У британцев своих хватает, а тут еще и эти.
Так, мало того, что бабки жрут, но еще и являются тормозом и препятствием.
Вот, например, в Украине хреново с коррупцией, отмыванием денег ну и еще какой-нить хренью. Думаешь международным организациям реально нужно улучшение? Пока все это есть им обеспечены гранты, командировки, семинары, программы финансирования и куча других мероприятий, обеспечивающих их работой.
Т.е. по сути, если решение проблемы нам самим не нужно, они готовы будут нам "помогать" и писать отчеты об этом пока мы не сдохнем.
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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.????????????????????????????.................................
курва прокацапская, произошло не освобождение, а ОБМЕН! цивилизованный мир в лице Украины отдал росии преступников в обмен на удерживаемых ими заложников
Наблюдаем дальше за фарсом "примирителей".
🤔
тут обеспокоенность выразить или там взносы принять)))
Собрались право защищать на что, на право анексии, развязываине и ведение гибридных войн?
Ваше право идти найух.
Вам ніколи не спадало на думку, що ми маємо справу з найвеличнішою делегацією в ПАСЄ в історії людства?
Ну або як мінімум найяскравішою. Я щось опублікувала, і все вимкнулося.
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Alex Noinets
ПАСЕ.
Скурвилась Европа.
Когда читал не знал смеяться или плакать....
Не хрен вааще прикрыватся геополитикой. Так они и Сирию простят...сопливому уроду.
Умудриться в 2х абзацах ляпнуть 2 противоречащих др др утверждения......
Она что, всех за идиотов считает!
Декому здається, що на Заході, спричинене автоматизацією, інформатизацією, роботизацією виробничих процесів, безробіття існує тільки серед простого люду. Насправді, там є величезна кількість списаних в нереалізований тираж різного рангу дячів та клерків, для аварійного працевлаштування яких і існують всілякі ПАРЄ, ОБСЄ і т.п.
В цьому аспекті доцільно було б збільшити кількість депутатів ВР до 1000 і половину посадити в ПАРЄ, щоб вони там за щось боролися.