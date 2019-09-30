 Кабмін розробляє Стратегію воєнної безпеки України, - програма

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі діяльності уряду, оприлюдненій на сайті парламенту.
"Ми розробляємо нову державну політику у сфері оборони, яка відповідає євроатлантичним принципам та підходам (зокрема, Стратегію воєнної безпеки України). У ході цієї роботи ми постійно проводимо комплексний стратегічний аналіз реальних і потенційних загроз національній безпеці у воєнній сфері, розробляємо плани дій щодо захисту національних інтересів держави, плануємо узгоджений розвиток та досягнення визначених спроможностей сил оборони, та визначаємо необхідні критерії підтримання боєздатності сил оборони та їхньої готовності до виконання завдань за призначенням", - йдеться в програмі.
Як наголошується, в результаті буде розроблено та введено в дію План оборони України, що визначить зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави.
"Водночас ми вдосконалюємо та приводимо у відповідність до зазначеної політики нормативно-правову базу, що передбачає запровадження ефективної системи керівництва силами оборони. У рамках цього впроваджуються визначені технічні та адміністративні стандарти НАТО. Одним із ключових пріоритетів цієї роботи є вдосконалення управління оборонними ресурсами, якими, зокрема, передбачено впровадження максимально прозорих та вдосконалених процесів оборонних закупівель, які забезпечать сили оборони необхідними товарами та послугами", - йдеться в програмі.
Молодцы чо... Зебилы, это ваши кровные 28 ярдов пошли зеленым мародерам на карман, вместо обороны.
За переведение стрелок морду бьют.
Поскольку в данном случае это невозможно, будем считать, что ты просто испортил воздух.
Тем более, что ни в новости, ни в моем посте нет ни слова про Пороха.
Но, если тебе, долбак тупой, интересно можешь найти и сравнить программы СНБО до 2019 года и финансирование СНБО до 2018 года.
Найди, сравни и приходи рассказывай, а не мечи просто так говно в 43 струи.
Бюджет-2020: Расходы на СНБО увеличены в 157 раз
Бюджет 2020: ні армія ні МВС більше грошей не отримає, зате фінансування РНБО збільшиться у 158 разів
Данилюк на должности секретаря СНБО в июне получил зарплату в два раза выше, чем зарабатывал Турчинов
Ты не владеешь и не хочешь владеть вобще никакой информацией, но пытаешься сернуть.
на носу отопительный сезон - в стране все ок с ним? даже в смеле? делом займитесь массовики-затейники
СДАТЬСЯ ПАРАШЕ
ПОПЫТАТЬСЯ СМЫТЬСЯ ИЗ УКРАИНЫ
просто перестать стрелять (с)
По поводу плагиата и воровства достижений новой командой у старой власти. Сторонники новой власти часто рассказывают о креативности новой команды, потому что дескать они КВНщики и квартальщики и столько лет играют на сцене, но до сих пор фонтанируют идеями и шутками. А вот тут есть небольшая проблемка.
Я около 20 лет довольно неплохо себя чувствую в такой теме, как реклама и продвижения компаний и брендов в интернете. Так вот, небольшая ремарка. Рынок качественного копирайтинга очень узкий. Копирайтинг - это написание авторских текстов на заданную тему. Чем меньше носителей языка, тем сложнее искать копирайтеров. И русский язык, считается локальным языком в интернете в отличии от английского, где больше носителей и качественные тексты стоят дешевле.
Это рынок. Это рынок, на котором есть товар - тексты и продавцы, те, которые эти тексты пишут. И как я уже говорил, этот рынок не такой уж и большой. Я не буду сейчас рассказывать о сервисах или биржах копирайтинга, где за 10 баксов безграмотные школьнеги пишут в стиле бредогенератора, контент для наполнения сайтов рассчитанный на поисковых роботов. Я говорю о реально качественных, продающих текстах. Так вот, на этом рынке, очень много людей, которые зарабатывали в свое время написанием шуток для КВНщиков.
Понимаете, все авторские шутки в КВН, как правило заканчиваются очень быстро. Просто люди выгорают, как и в любом другом творческом деле. Одно дело шутить и хохмить от души и под настроение и годами складывать это в копилку, а потом включать в программу КВН, другое дело давить из себя соки и делать это много и в "обязы".
Тексты шуток, в 98 случаях из 100, покупаются. Сюжеты покупаются, реплики покупаются. Это чистой воды торговые сделки, где все зависит от чувства юмора покупателя. Покупатель определяет - смешно или нет, зайдет или нет шутка. Кстати, последние годы, в квартале 95, судя по всему, или денег поджимают на покупку контента или отвечать за покупку текстов стал другой человек. Иногда просматриваю выборочно куски, ради профессионального интереса. Это парад тупого юмора. Хотя, судя по выборам, на это все и рассчитано. Пипл хавает. Но я сейчас о другом.
Нет никаких креативных идей. Все что вы видите и слышите в квартале 95, это в основном покупной материал других людей. Помните мусора из Тамбова, которого взяли в квартал? Его взяли только потому что у него были хорошие тексты. Но судя по всему, этот чувачок уже исписался.
А в деле управления государством и политикой нет людей у которых можно покупать идеи и правильные решения. Точнее есть, но очень за дорого, или же эти люди уже использовались предыдущей властью.
Кстати, в КВНе тоже мастистые команды часто покупают шутки у молодых команд. И иногда просто крадут те, которые круто зашли у каких то местечковых команд. Вот так и поступает команда президента. Крадет и присваивает идеи и малоизвестные достижения предшественников. А если еще учесть, что глава офиса президента - решала, который всю свою карьеру прикрывал рейдеров и помогал красть и выводить бабло в офшоры, то вот и получаются ляпы в виде украденных идей или достижений.
Но ведь они как раз за это и голосовали?
Роман Доник
А Генштаб и Минобороны для чего?
1. Боевые самокаты
...
Разберитесь в конце концов, что вы уроды делать будете.
План обороны или Стратегию военной безопасности?
Вы идиоты, хоть понимаете разницу в том, что вы рыгаете?