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 Політика України
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Все про:Кабмін (3156) нацбезпека (115) оборона (683) програма (48)

 Кабмін розробляє Стратегію воєнної безпеки України, - програма

Кабінет Міністрів розробляє Стратегію воєнної безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі діяльності уряду, оприлюдненій на сайті парламенту.

"Ми розробляємо нову державну політику у сфері оборони, яка відповідає євроатлантичним принципам та підходам (зокрема, Стратегію воєнної безпеки України). У ході цієї роботи ми постійно проводимо комплексний стратегічний аналіз реальних і потенційних загроз національній безпеці у воєнній сфері, розробляємо плани дій щодо захисту національних інтересів держави, плануємо узгоджений розвиток та досягнення визначених спроможностей сил оборони, та визначаємо необхідні критерії підтримання боєздатності сил оборони та їхньої готовності до виконання завдань за призначенням", - йдеться в програмі.

Як наголошується, в результаті буде розроблено та введено в дію План оборони України, що визначить зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави.

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"Водночас ми вдосконалюємо та приводимо у відповідність до зазначеної політики нормативно-правову базу, що передбачає запровадження ефективної системи керівництва силами оборони. У рамках цього впроваджуються визначені технічні та адміністративні стандарти НАТО. Одним із ключових пріоритетів цієї роботи є вдосконалення управління оборонними ресурсами, якими, зокрема, передбачено впровадження максимально прозорих та вдосконалених процесів оборонних закупівель, які забезпечать сили оборони необхідними товарами та послугами", - йдеться в програмі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151175
 
   
 Топ коментарі
 
На СНБО выделили 28 ярдов, а стратегию военной безопасности теперь разрабатывают какие-то самокатчики в Кабмине.

Молодцы чо... Зебилы, это ваши кровные 28 ярдов пошли зеленым мародерам на карман, вместо обороны.
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Срали на Петю всеми жопами, а оказались сами все в дерьме, теперь скулят! Называется диарея!
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ОТ ЗЕЛЁНОЙ ПЛЕСЕНИ

Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 3998 СДАТЬСЯ ПАРАШЕ
Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 8748

ПОПЫТАТЬСЯ СМЫТЬСЯ ИЗ УКРАИНЫ
Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 1144



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Срали на Петю всеми жопами, а оказались сами все в дерьме, теперь скулят! Называется диарея!
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О это "Унылый" который лил говно на Петю и лизал жопу Вове. Чем не доволен теперь? Вы сделали это вместе!
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На СНБО выделили 28 ярдов, а стратегию военной безопасности теперь разрабатывают какие-то самокатчики в Кабмине.

Молодцы чо... Зебилы, это ваши кровные 28 ярдов пошли зеленым мародерам на карман, вместо обороны.
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Ну ладно зебики,а Петруха куда бабки дел-ни денег ни программы?Одно стремление только в НАТО Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 2134
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Нет не ну ладно.

За переведение стрелок морду бьют.
Поскольку в данном случае это невозможно, будем считать, что ты просто испортил воздух.
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Зачем отвечать тем, кому по сути вопроса ничего сказать, кроме "сам дурак"?

Тем более, что ни в новости, ни в моем посте нет ни слова про Пороха.

Но, если тебе, долбак тупой, интересно можешь найти и сравнить программы СНБО до 2019 года и финансирование СНБО до 2018 года.

Найди, сравни и приходи рассказывай, а не мечи просто так говно в 43 струи.
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Вот об этом и речь.
Ты не владеешь и не хочешь владеть вобще никакой информацией, но пытаешься сернуть.
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Ну для моей морды ты хиленький,да и об вас ботов кулаки отбивать замахаешься.. Кабмін розробляє Стратегію воєнної безпеки України, - програма - Цензор.НЕТ 7338
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всем кабмином сели играть в "цивилизацию". страна в смартфоне ептыть
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при чем тут кабмин вообще? у кабмина функции и задачи совсем другие. вы реально что нибудь делать собираетесь? одни планы, прожекты и меты про нью-васюки.
на носу отопительный сезон - в стране все ок с ним? даже в смеле? делом займитесь массовики-затейники
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ОТ ЗЕЛЁНОЙ ПЛЕСЕНИ

Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 3998 СДАТЬСЯ ПАРАШЕ


ПОПЫТАТЬСЯ СМЫТЬСЯ ИЗ УКРАИНЫ
Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 1144



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Маракасов и барабанов для президентского оркестра надо закупить побольше вместо ракет и тренажеров для ВСУ.
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>Стратегию военной безопасности

просто перестать стрелять (с)
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Государственный плагиат

По поводу плагиата и воровства достижений новой командой у старой власти. Сторонники новой власти часто рассказывают о креативности новой команды, потому что дескать они КВНщики и квартальщики и столько лет играют на сцене, но до сих пор фонтанируют идеями и шутками. А вот тут есть небольшая проблемка.

Я около 20 лет довольно неплохо себя чувствую в такой теме, как реклама и продвижения компаний и брендов в интернете. Так вот, небольшая ремарка. Рынок качественного копирайтинга очень узкий. Копирайтинг - это написание авторских текстов на заданную тему. Чем меньше носителей языка, тем сложнее искать копирайтеров. И русский язык, считается локальным языком в интернете в отличии от английского, где больше носителей и качественные тексты стоят дешевле.
Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 49
Это рынок. Это рынок, на котором есть товар - тексты и продавцы, те, которые эти тексты пишут. И как я уже говорил, этот рынок не такой уж и большой. Я не буду сейчас рассказывать о сервисах или биржах копирайтинга, где за 10 баксов безграмотные школьнеги пишут в стиле бредогенератора, контент для наполнения сайтов рассчитанный на поисковых роботов. Я говорю о реально качественных, продающих текстах. Так вот, на этом рынке, очень много людей, которые зарабатывали в свое время написанием шуток для КВНщиков.

Понимаете, все авторские шутки в КВН, как правило заканчиваются очень быстро. Просто люди выгорают, как и в любом другом творческом деле. Одно дело шутить и хохмить от души и под настроение и годами складывать это в копилку, а потом включать в программу КВН, другое дело давить из себя соки и делать это много и в "обязы".

Тексты шуток, в 98 случаях из 100, покупаются. Сюжеты покупаются, реплики покупаются. Это чистой воды торговые сделки, где все зависит от чувства юмора покупателя. Покупатель определяет - смешно или нет, зайдет или нет шутка. Кстати, последние годы, в квартале 95, судя по всему, или денег поджимают на покупку контента или отвечать за покупку текстов стал другой человек. Иногда просматриваю выборочно куски, ради профессионального интереса. Это парад тупого юмора. Хотя, судя по выборам, на это все и рассчитано. Пипл хавает. Но я сейчас о другом.

Нет никаких креативных идей. Все что вы видите и слышите в квартале 95, это в основном покупной материал других людей. Помните мусора из Тамбова, которого взяли в квартал? Его взяли только потому что у него были хорошие тексты. Но судя по всему, этот чувачок уже исписался.

А в деле управления государством и политикой нет людей у которых можно покупать идеи и правильные решения. Точнее есть, но очень за дорого, или же эти люди уже использовались предыдущей властью.

Кстати, в КВНе тоже мастистые команды часто покупают шутки у молодых команд. И иногда просто крадут те, которые круто зашли у каких то местечковых команд. Вот так и поступает команда президента. Крадет и присваивает идеи и малоизвестные достижения предшественников. А если еще учесть, что глава офиса президента - решала, который всю свою карьеру прикрывал рейдеров и помогал красть и выводить бабло в офшоры, то вот и получаются ляпы в виде украденных идей или достижений.

Но ведь они как раз за это и голосовали?

Роман Доник
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Кабмин...стратегия военной безопасности... Кабмін розробляє Стратегію воєнної безпеки України, - програма - Цензор.НЕТ 7415
А Генштаб и Минобороны для чего?
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Кабмин. Стратегия Военной Безопасности

1. Боевые самокаты
...
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Уже ничему не удивляюсь. Впечатление, что они за 4 месяца кинули себе на ноги уже все радиаторы, трудно еще что то придумать, но они находят на ровном месте и смешат зрителей!
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Пора валить... Походу все идет по 3.14зде
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...кто-нибудь, пожалуйста, выключите к хренам этот гребаный 95-й квартал... 🤢🤮
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Дебилы!
Разберитесь в конце концов, что вы уроды делать будете.
План обороны или Стратегию военной безопасности?
Вы идиоты, хоть понимаете разницу в том, что вы рыгаете?
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