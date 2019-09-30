EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  2197  3
Все про:Житомирщина (465) затримання (3030) втеча (126) прокуратура (1901)

 Засудженого за вбивство, який утік із колонії в Миколаївській області, затримано, - прокуратура. ФОТО

На пункті пропуску в Одеській області затримано засудженого за скоєння вбивства, який утік із виправної колонії в Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Миколаївської області.

"У неділю, 29 вересня 2019 року, завдяки вжитим Вознесенською місцевою прокуратурою скоординованим заходам, на пункті пропуску Державного кордону "Кучургани-Первомайськ" Роздільнянського району Одеської області, співробітники Державної прикордонної служби затримали засудженого, який 22 вересня цього року здійснив втечу з дільниці соціальної реабілітації Державної установи "Вознесенська виправна колонія (№ 72)", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник відбував покарання у місцях позбавлення волі у вигляді 8 років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

23 вересня 2019 року засудженому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 393 КК України та наступного дня судом задоволено клопотання процесуального керівника Вознесенської місцевої прокуратури про надання дозволу для затримання з метою його приводу для участі у судовому засіданні для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Найближчим часом судом розглядатиметься питання щодо обрання розшукуваному втікачеві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - повідомляє пресслужба прокуратури.

Нагадаємо, засуджений за умисне вбивство втік з колонії Миколаївської області 22 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині співробітник поліції зазнав ножового поранення під час затримання двох засуджених, які втекли з колонії. ФОТО (оновлено)

Засудженого за вбивство, який утік із колонії в Миколаївській області, затримано, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151173
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Если дурак, то надо сидеть а был бы умный ушёл бы на дно ,отсиделся ,справил ксиву ,ну или хотя-бы шёл не через Пунк Пропуска Засудженого за вбивство, який утік із колонії в Миколаївській області, затримано, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7378ума нема считай сиделец ...
 показати весь коментар
 
Интересно еще есть страны, где за умышленное убийство восемь лет дают?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору