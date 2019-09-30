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Все про:Москва (644) Росія (20026) сало (6) смерть (3560)

 Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві

Салом подавився і помер 56-річний москвич під час вечері 29 вересня. Рідні до приїзду лікарів намагалися витягнути шматок, але той застряг занадто глибоко в горлі. У кімнаті, де вечеряв чоловік, перегоріла лампочка, і пізніше лікарям довелося виймати шматок під світло ліхтарика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "МК".

"У квартирі, де сталося нещастя, проживала сім'я з трьох осіб - глава сімейства і його син з дівчиною. У фатальний день господар квартири близько 19.00 вечеряв у своїй кімнаті. Він поклав великий шматок сала та інші закуски на стіл, увімкнув телевізор. До того ж, в кімнаті було темно, бо перегоріла лампочка. Родичі перебували в сусідній кімнаті. Вони викликали екстрені служби міста, коли чоловік захрипів і став задихатися - виявляється, він заковтнув занадто великий шматок сала і не розжував. Тому їжа застрягла глибоко в горлі. Дихальні шляхи були повністю перекриті", - повідомили подробиці ЗМІ.

Родичі до приїзду лікарів робили все можливе, щоб витягти сало, - їх інструктував диспетчер "швидкої допомоги". Жінка безперервно плакала - маніпуляції не давали результату, чоловік не подавав ознак життя. Медики легко за допомогою інструментів витягнули об'ємний шматок. Поки лікарі працювали, рідні світили настільною лампочкою і ліхтариком. На жаль, коли їжу витягли, пацієнт був уже мертвий - він помер від удушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористку Токаренко, яка воювала на боці "ЛНР", знайшли зі зламаною шиєю в Москві

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151171
 
   
 Топ коментарі
 
Прям нет слов! Колом в горле им Донбасс и Крым!
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Репу надо было есть - остался бы жив...
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Слава Украине!
Это наше секретное оружие супротив кацапни Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 9023
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А Ха Ха Ха Ха Ха Ха Ха Ха Ха прям до слёз фух давно так не смеялся . РЕСПЕКТИЩЕ телу 👍
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простите, пожалуйста, а скажите, там визитка Яроша рядом не валялась? или может следы Зорина и Шкиряка поблизости были? Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 8127
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Щось сала з цибулиною та чариною схтів
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Анекдот згадався.

Український флірт:
- Галю, ти сало їси?
- Їм, Грицю.
- А цибулю їси?
- Та звичайно ж, Грицю!
- У ти моя солодкоїжка!...
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что хорошо Украинцу - коцапу смерть!!!
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В заголовках раша СМИ по поводу этой новости - "Найден украинский след!"
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Уявляю який демонічний регіт стоїть у Пеклі куди без сумнівів потрапляє кожен дохлий кацап)))
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За таку феєричну смерть лихі парфуми можуть навіть відправити кацапа на якісь пом'якшені борошна Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 84 Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 7165
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А ті які прийшли в Україну за досвідом поїдання сала вже лежать в землі. Сало мабуть було з свині породи - Українська степова біла
Не хоче лізти сало в горло касабів Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 4386
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Новость про покойника, а все равно слюнки текут )))
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а шо.. хорошая была бы разработка.. сало , которое нельзя порезать мелко .. только большие кусманы и только для расиян
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Цензор садюга, блин. Такую картинку выставил！
Пошел я салка наверну с чесночком.
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І сміх, і гріх. ))) Грешно смеяться над чужим горем, но тут как-то все символично ... )))
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А интересно, сколько человек, прочитавших эту новость, побежали к холодильнику есть сало?
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Свиня помстилася за себе. Ото не треба їсти тваринок.
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Шоб лани широкополі і Дніпро і кручі, стали вам поперек горла москалі ***** (с)
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А мені лікарі заборонили їсти сало((((. Навіщо тепер жити?
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Значить, їж "білу яловичину", як всі чесні євреї в їзраїлі, предки яких виросли в Україні...
"- Сёмочка, а чьто ты хочешь кушать на ужин?...
- Сагочка, нарежь мне, пожалуйста, той белой рыбки, что лежит на верхней полке холодильника...
- Боже, Сёма! Какая "рыбка"? Это же свиное сало! Это свинья! Нечистое животное!
- Сара! Я не спрашиваю тебя, КАК эту рыбу звали при жизни!!! Я просто попросил её нарезать!..."
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Українець на єврейському весіллі. Випив горілки й почав видивлятись по столу, де ж лежить бодай шматочок сала. А сала нема. Питає:
- Чуєте, панове, а де ж сало?
Йому пояснюють:
- Ой-вей, ви шо нам такое даже говорить? Мы таки сала не едим!
Українець знизує плечима:
- Ні, я, звичайно, розумію, що сало - то святе. Але ж не настільки!...
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Знайдено в мережі Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 119

Комент на кулінарному сайті: "Дякуємо за рецепт! Авокадо ми замінили вареною картоплею, а креветки - підсмаженим салом, але в цілому ваш рецепт салату із авокадо з креветками нам дуже сподобався..."
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Сало "на Украине" такое, выждало момент, подкралось в темноте и... Не советую москалям. И вообще нех санкционку жрать, есть же батончики из мха, налистники из березавай кары
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Рецепт студня из ягеля, хочешь? Я - на полном серьёзе: "Собранный ягель вымачивается 1-2 суток в воде, с добавлением древесной золы из костра. Потом отваривают в подсоленной воде, в течение 20 мин. При остывании получается питательный студень...". (Это из "Справочника" по выживанию...).
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Яр, щавель дикий, земляника ,картоха, горох-в полях Лугнской обл. все годится для солдата
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У меня есть товарищ, биолог... Так он как-то сказал: "Дайте мне нож, пачку соли, и коробок спичек... И я не меньше двух недель проживу на берегу реки...". Я в пищу, на рыбалке, пускаю в ход не менее полусотни "дикоросов" - и в салаты, и в супы, и в каши... Главное - знать, где что, когда растёт, и как это приготовить... А в отношении ягеля - я постебался... Сам не готовил... Да и растёт он в наших лесах, редко... Без него хватает, что есть... Например, печёные в золе корневища сусака и стрелолиста... Картошка-картошкой... Подсолил, и, "вперёд"...
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Какие недели, какой огонь, какая рыбалка, супы и каши ?) сделал дело и домой)
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Нет... Ты кайфа не понимаешь... Вечер, палатка на острове. Костёр горит. В котле "губница", из белых грибов, с дикой уткой, кулеш чумацкий, с салом, или тройная уха из судака или щуки... И фляжка, что в воде охлаждалась... Другие, за такое, полжизни отдать, способны...
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В этой новости все очень и очень символично.
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бог не тимошка видит не множка..это тебене связанкой гранат под танк или на ракете на луну---это УКР сало..ДРГ яРОша штирлица в действии
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Сало, небось, тоже ворованное ? На мацкве украинские блюда опасны ....можно подавиться!
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Видимо это было украинское сало и им надо закусывать только после горілочки а не жрать шматами запивая боярышником.Вот и за такое безчеловечное отношению к салу свинья его и наказала.
И это знаменательно,кацапам нужно призадуматься а не подавятся они так Украиной как этот убогий салом.
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Прочитав ту трагічну новину і не втримався, нарізав собі сала, натер скибку хліба часником і співчуваю...
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Міняю персидський килим 2*1 метр на такий же шмат сала))
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Це зайвий доказ того, що ми не брати. Коли б це українець подавився салом?
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Пока врачи трудились, родные светили настольной лампочкой...

Ума не хватило оттащить мужика в другую комнату.....
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Типова москальська поведінка. Тишком нишком , з під подушки і з кулака. Та ще й крадене.)))Гріх говорити, но хтілось би щоб усі москалі ...
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Класика !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі,стануть вам поперек горла москалі їб@чі !!!!
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Тому кабанчику - Героя Украины присвоить.
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не можеш срать, не мучай жопу як то кажуть. не москальська їда, опасна
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https://v1.ru/text/gorod/292409032589314.html Це не перший випадок який доводить що у нас з мордором нічого спільного.
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Что украинцу - радость, москалю - смерть. Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 1186
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ну как говорят: жадность фраера сгубила.... аминь
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Так регулярно случается, что кто-то чем-то давится и задыхается. Из этого нужно было делать целую новость и национальный праздник? Какое дно...
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Причём этор случается в любой стране. Для чего эта новость? Что Украина от неё лучше жить станет или такой цели нет? Главное что у соседа кто-то умер?
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у соседа кто-то умер?
*********
У окупанта.
Здох.
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Только не нужно мне рассказывать, что до оккупации таких новостей не было. Были, были. Я читал. Представь себе в ру СМИ, на основном интернет ресурсе публикуют новость: американский фермер напоролся на вилы и погиб. И и праздник на всю РФ? Не можешь себе представить? Ну вот то-то и оно...
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Американский фермер, живший с пугалом, умер загадочной смертью
Фермер лежал на кровати в обнимку со своим пугалом. Прибывшие медики обнаружили следы того, что Альберто предавался с чучелом импровизированным любовными утехам, однако точную причину его смерти установить не смогли. Почему относительно молодой мужчина, сожительствовавший в отпугивателем птиц, ни с того ни с сего умер, до сих пор остается загадкой. По словам одного из парамедиков, приехавших на ферму после звонка почтальона, пугало имело очень неприятный и даже несколько устрашающий вид. «Если бы это несчастье произошло в фильме ужасов, - поделился врач своими мыслями с журналистами, - пугало непременно имело бы какое-то отношение к смерти»
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Я не стал переходить по ссылке. Что это за сайт osimira.com ? Впервые вижу, мой предыдущий пост предполагал ссылку на один из основных ру интернет ресурсов. А не что-то левое созданное возможно сумасшедшим. Причём мне нужна подобная новость которая бы привела к национальному празднику в РФ.
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Це якийсь "клятий бЄндеравец" заколдував те сало, що попало "не в питательную, а в дыхательную" горлянку.
Щось мене на співчуття не пробиває.
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Ладно... Накормим всю россиюшка салом...!
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