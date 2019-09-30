 Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "МК".
"У квартирі, де сталося нещастя, проживала сім'я з трьох осіб - глава сімейства і його син з дівчиною. У фатальний день господар квартири близько 19.00 вечеряв у своїй кімнаті. Він поклав великий шматок сала та інші закуски на стіл, увімкнув телевізор. До того ж, в кімнаті було темно, бо перегоріла лампочка. Родичі перебували в сусідній кімнаті. Вони викликали екстрені служби міста, коли чоловік захрипів і став задихатися - виявляється, він заковтнув занадто великий шматок сала і не розжував. Тому їжа застрягла глибоко в горлі. Дихальні шляхи були повністю перекриті", - повідомили подробиці ЗМІ.
Родичі до приїзду лікарів робили все можливе, щоб витягти сало, - їх інструктував диспетчер "швидкої допомоги". Жінка безперервно плакала - маніпуляції не давали результату, чоловік не подавав ознак життя. Медики легко за допомогою інструментів витягнули об'ємний шматок. Поки лікарі працювали, рідні світили настільною лампочкою і ліхтариком. На жаль, коли їжу витягли, пацієнт був уже мертвий - він помер від удушення.
Это наше секретное оружие супротив кацапни
Український флірт:
- Галю, ти сало їси?
- Їм, Грицю.
- А цибулю їси?
- Та звичайно ж, Грицю!
- У ти моя солодкоїжка!...
Не хоче лізти сало в горло касабів
Пошел я салка наверну с чесночком.
"- Сёмочка, а чьто ты хочешь кушать на ужин?...
- Сагочка, нарежь мне, пожалуйста, той белой рыбки, что лежит на верхней полке холодильника...
- Боже, Сёма! Какая "рыбка"? Это же свиное сало! Это свинья! Нечистое животное!
- Сара! Я не спрашиваю тебя, КАК эту рыбу звали при жизни!!! Я просто попросил её нарезать!..."
- Чуєте, панове, а де ж сало?
Йому пояснюють:
- Ой-вей, ви шо нам такое даже говорить? Мы таки сала не едим!
Українець знизує плечима:
- Ні, я, звичайно, розумію, що сало - то святе. Але ж не настільки!...
Комент на кулінарному сайті: "Дякуємо за рецепт! Авокадо ми замінили вареною картоплею, а креветки - підсмаженим салом, але в цілому ваш рецепт салату із авокадо з креветками нам дуже сподобався..."
И это знаменательно,кацапам нужно призадуматься а не подавятся они так Украиной как этот убогий салом.
Ума не хватило оттащить мужика в другую комнату.....
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі,стануть вам поперек горла москалі їб@чі !!!!
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У окупанта.
Здох.
Фермер лежал на кровати в обнимку со своим пугалом. Прибывшие медики обнаружили следы того, что Альберто предавался с чучелом импровизированным любовными утехам, однако точную причину его смерти установить не смогли. Почему относительно молодой мужчина, сожительствовавший в отпугивателем птиц, ни с того ни с сего умер, до сих пор остается загадкой. По словам одного из парамедиков, приехавших на ферму после звонка почтальона, пугало имело очень неприятный и даже несколько устрашающий вид. «Если бы это несчастье произошло в фильме ужасов, - поделился врач своими мыслями с журналистами, - пугало непременно имело бы какое-то отношение к смерти»
Щось мене на співчуття не пробиває.