 Кабмін планує до кінця 2020 року відкрити два нові генконсульства й одне посольство, - програма уряду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі діяльності уряду, оприлюдненій на сайті парламенту.

"За межами держави перебуває одночасно щонайменше 6 млн українських громадян – і кожен має почуватися захищеним. Мережа українських консульських установ наразі охоплює 94 країни, консули працюють у 116 містах. До кінця 2020 року ми плануємо відкрити два нові генеральні консульства та одне посольство. Там, де до цього часу немає офіційної консульської присутності, буде розширена мережа почесних консулів (зараз їх 112). Наш план – мати консульського представника України, штатного чи почесного, у кожному регіоні світу", - йдеться в програмі.

В уряді зазначають, що права українця за кордоном також мають бути захищені: "Має бути доступним повний спектр послуг з реєстрації цивільного стану, нотаріальні послуги, допомога в спілкуванні із офіційними інстанціями країни перебування, представництво та захист в іноземних судах, можливість взяти участь у голосуванні в Україні".

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Крім того, чиновники мають намір за наступні 5 років розширити перелік країн, куди українці можуть подорожувати без віз.

Зокрема, за рахунок Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршаллових островів, Монголії, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсента і Гренадін, Соломонових островів і Ямайки. У 2020 році буде збільшено строки безвізового перебування в Аргентині, спрощений існуючий режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією та іншими.

Також повідомляється, що протягом наступних 5 років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози нашій державі.