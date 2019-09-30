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 Політика України, Суспільство
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Все про:МЗС (1903) посольство (326) програма (48) візовий режим (155)

 Кабмін планує до кінця 2020 року відкрити два нові генконсульства й одне посольство, - програма уряду

Уряд України має намір до кінця наступного року відкрити два нові генеральні консульства та одне посольство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі діяльності уряду, оприлюдненій на сайті парламенту.

"За межами держави перебуває одночасно щонайменше 6 млн українських громадян – і кожен має почуватися захищеним. Мережа українських консульських установ наразі охоплює 94 країни, консули працюють у 116 містах. До кінця 2020 року ми плануємо відкрити два нові генеральні консульства та одне посольство. Там, де до цього часу немає офіційної консульської присутності, буде розширена мережа почесних консулів (зараз їх 112). Наш план – мати консульського представника України, штатного чи почесного, у кожному регіоні світу", - йдеться в програмі.

В уряді зазначають, що права українця за кордоном також мають бути захищені: "Має бути доступним повний спектр послуг з реєстрації цивільного стану, нотаріальні послуги, допомога в спілкуванні із офіційними інстанціями країни перебування, представництво та захист в іноземних судах, можливість взяти участь у голосуванні в Україні".

Також читайте: На сайті Ради оприлюднили програму дій уряду

Крім того, чиновники мають намір за наступні 5 років розширити перелік країн, куди українці можуть подорожувати без віз.

Зокрема, за рахунок Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршаллових островів, Монголії, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсента і Гренадін, Соломонових островів і Ямайки. У 2020 році буде збільшено строки безвізового перебування в Аргентині, спрощений існуючий режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією та іншими.

Також повідомляється, що протягом наступних 5 років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози нашій державі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151170
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто пенсіонери, які живуть на мінімальну пенсію у Кривому Розі та Кременчукі... зможуть поїхати до Ямайки?
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Я заметил то что говорят в "95 Квартале", люди хавают и воспринимают это за правду, хотя через время они не помнят, что слышали именно эту информацию в юмористическом шоу. Ну люди как бы не фильтруют информацию.

Вот они закинули кабудто Винника обажают все женщины, все это знают, но не знают что внушил им эту фигню 95 Кв. или что Кличко тупой это тоже от туда и многое другое.
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Тобто пенсіонери, які живуть на мінімальну пенсію у Кривому Розі та Кременчукі... зможуть поїхати до Ямайки?
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ну да как 12 млн наших по безвизу смылись из страны🤣🤣
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не так массово🤣🤣я же жил на границе ездили туда сюда
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Ще і як масово! Безвіз із Ямайкою на виїзд не впливає.
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да какая разница ямайка или самоа?кто захочет тот поедет
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Я заметил то что говорят в "95 Квартале", люди хавают и воспринимают это за правду, хотя через время они не помнят, что слышали именно эту информацию в юмористическом шоу. Ну люди как бы не фильтруют информацию.

Вот они закинули кабудто Винника обажают все женщины, все это знают, но не знают что внушил им эту фигню 95 Кв. или что Кличко тупой это тоже от туда и многое другое.
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Офіс паціента вже створено, як було обіцяно до кінця місяця ?
Вже до кінця вересня Міністерство охорони здоров'я України обіцяє представити та запустити абсолютно нову, ба навіть безпрецедентну ініціативу, створену виключно для пацієнтів, під назвою «Офіс пацієнта». Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/09/24/ofis_patsiienta_revizory_z_moz_vylikuyut_medytsynu_vid_habariv_i_hamstva_1653061
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раздули штат мида до космических масштабов, необходимо иметь дипредставительства не более, чем в двух десятках КЛЮЧЕВЫХ ДЛЯ УКРАИНЫ стран, остальные пусть работвют через ОНЛАЙН (НА САЙТЕ МИДА, в том числе электронные визы и скайп-консультации), давно пора разогнать этот МИДОВСКИЙ ГАДЮЧНИК наследственых (потомственных) чинуш!
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А когда закроют представительство в московии и запретят им въезд в Украину?
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