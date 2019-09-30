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 Суспільство
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Все про:житло (172) Кабмін (3156)

 Кабмін планує щорічно скорочувати обсяги аварійного житла в Україні на 2%

Уряд планує запропонувати механізм комплексної реконструкції застарілого житлового фонду в країні з метою щорічного скорочення кількості об'єктів аварійного житла мінімум на 2%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованій на сайті Верховної Ради програмі діяльності уряду.

Розроблятиме механізм Міністерство розвитку громад і територій України.

"Запропонуємо дієвий механізм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. В результаті ми хочемо, щоб щороку кількість об’єктів аварійного житла зменшувалася принаймні на 2%", - говориться програмі.

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У документі наголошується, що міністерство прагне досягти показника задоволення громадян наявними житловими умовами на рівні 80% (зараз - 43%).

Для громадян, які проживають у багатоквартирних будинках, планується удосконалити механізми управління, зокрема, встановити порядок передачі безоплатно у їхню власність земельних ділянок під будинками.

"Для громадян, які знаходяться в пошуках свого власного житла, ми плануємо збільшити доступність будівництва нового житла за рахунок здешевлення вартості кредитних ресурсів (як багатоквартирних будинків, так і об’єктів індивідуального будівництва) та шляхом зниження собівартості будівництва (зменшення адміністративного навантаження на забудовників та стимулювання конкуренції)", - наголошується в документі.

Також міністерство планує вдосконалити механізм роботи ринку оренди житла і переглянути існуючі бюджетні житлові програми з метою зміщення державної допомоги найбільш соціально незахищеним верствам населення.

Передбачається також юридично врегулювати проживання громадян у гуртожитках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151169
 
 
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что-то темпы слабоваты. у нас чё, вот таких штук мало?


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Ну и темп взял кабмин!!! Это не успеет и полвека пройти как у нас жилье станет не аварийным! Воистину планов громадьё!
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С такой скоростью пока всё старое отремонтируют новое состарится
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50 лет на реализацию проекта это блеск.
За это время люди колонизируют Марс и полностью изменят строительные технологи...
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2% домов как раз сами россыпаются без всяких механизмов
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