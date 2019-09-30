 Гончарук про конфлікт у МОЗ: Це проблема комунікації, люди не можуть знайти спільну мову

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Я бачив той відкритий лист, який був адресований мені, як Прем'єр-міністру щодо тієї конфліктної ситуації. Я про неї знаю. Так сталося, що я знаю десятки людей, які там працюють, тому знаю ситуацію з різних сторін. Я особисто вважаю, що проблема, яка існує, — це більше проблема комунікації, що люди не завжди можуть знайти один з одним спільну мову. Я мав з міністром розмову на цю тему, і вона пообіцяла, що на цьому тижні докладе зусиль для того, щоб з’ясувати, що насправді відбувається. Можливо, ми проведемо, якщо в цьому буде потреба, якщо міністр вважатиме це за потрібне, спільну зустріч з колективом, з тими людьми, хто порушував це питання публічно", - заявив Гончарук.
Він також зазначив, що довіряє міністру охорони здоров'я Зоряні Скалецькій, і що з нею від самого початку була домовленість про те, що кадрові питання в міністерстві перебувають у компетенції міністра.
Водночас, коментуючи питання аудиту, Гончарук зауважив, що в кожному міністерстві зараз триває оцінка працівників.
"Кожен міністр, коли він приходить у міністерство, оцінює тих людей, з якими працюють. І в багатьох міністерствах дуже сильно змінюється команда, зокрема і та, яка керує окремими департаментами, державні секретарі звільняються, директори департаментів звільняються і так далі. Це зараз масове явище в уряді, що коли приходять нові міністри. Це нормальна ситуація. ... Не завжди ця ситуація виходить у публічну площину на такий рівень. Тому ситуація з МОЗ є в цьому випадку особливою, і потребує окремої уваги", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.
Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.
но так и было задумано...- зачем Бене самостоятельный, умный и волевой на такой должности?
Я по большей части почти поголовно ненавижу всех, кто представляет из себя власть ( особенно киевскую) но Супрун у меня вызывала наименьшее отторжение. У меня создалось впечатление, что она реально пыталась что то изменить и улучшить нашу жизнь, к тому же почти без денег. Там, где какой-нибудь крендель заявит, что на реформы нужно пяток миллиардов баксов, она проводила серьёзные изменения в рамках всё того же мизерного украинского бюджета здравоохранения.
погано знають...
🤗
а Моника Зеленски - вернула обратно
😁
но зеленым опять же все не так,нужно сделать все по худшему варианту.
25 сентября 2019 года министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. находящаяся в США в составе украинской делегации, провела трехчасовую встречу с руководителем израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Kåre *******. Предмет обсуждения - поставки в Украину препаратов производимых компанией.
Група зовнішнього моніторингу tZE inform https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
За этим кратким сообщением нашей группы кроются интересные детали. Мы сразу обратили внимание на присутствие Скалецкой в составе делегации. С точки зрения дипломатии делат ей там абсолютно нечего. Сточки зрения производственной необходимости, ехать в США на фоне бушующего в министерстве скандала - вообще странно. Одной из основных причин скандала в министерстве здравоохранения есть остановка финансирования всех целевых направлений предусмотренных в министерстве. В этом МОЗ Украины в общем не оригинально, во всех министерствах остановлено подобного рода финансирование. например министерство инфраструктуры (через минфин) заблокировало выплаты местным громадам на общественное развитие. Собственно это нанкопление денег и перераспределение денежных потоков силовым способом. Зеленскому нужны живые деньги в бюджете, ибо кредит МВФ пока помахал лапкой и уехал, не обещая вернуться.
Но в вопросе Скалецкой тут ест нюансы. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. крупнейший в мире производитель препаратов-дженериков (копий патентованных препаратов). дела фирмы идут не очень, акции падают и получение большого заказа безусловно чрезвычайно выгодно для израильтян. Прекрасно, но почему такая секретность? Почему поставки медпрепаратов в объеме около 100-130 млн. долларов обсуждаются вне положенных конкурсов и системы государственных закупок?.
Медицинская мафия приказала тебе: убить реформу. И никуда не денешься; голову иначе оторвут.
Богатырёва прискакала не просто так: опять денежные потоки оседлать хочет.
))))))))))))))))))
Они очень серъезно подрывают доверие народа ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны.
В итоге - прошло уже больше недели - если до сих пор Загрийчука и Голубовскую не уволили - то пора уже увольнять Скалецкую.
А если нет - то на выход - Гончарук.