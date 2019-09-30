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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (972) Гончарук_Олексій (110) Зоряна Скалецька (22)

 Гончарук про конфлікт у МОЗ: Це проблема комунікації, люди не можуть знайти спільну мову

Конфлікт, що виник всередині Міністерства охорони здоров'я, є наслідком проблем у комунікації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Я бачив той відкритий лист, який був адресований мені, як Прем'єр-міністру щодо тієї конфліктної ситуації. Я про неї знаю. Так сталося, що я знаю десятки людей, які там працюють, тому знаю ситуацію з різних сторін. Я особисто вважаю, що проблема, яка існує, — це більше проблема комунікації, що люди не завжди можуть знайти один з одним спільну мову. Я мав з міністром розмову на цю тему, і вона пообіцяла, що на цьому тижні докладе зусиль для того, щоб з’ясувати, що насправді відбувається. Можливо, ми проведемо, якщо в цьому буде потреба, якщо міністр вважатиме це за потрібне, спільну зустріч з колективом, з тими людьми, хто порушував це питання публічно", - заявив Гончарук.

Він також зазначив, що довіряє міністру охорони здоров'я Зоряні Скалецькій, і що з нею від самого початку була домовленість про те, що кадрові питання в міністерстві перебувають у компетенції міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила мені про ознаки корупції в поданих на підпис документах про закупівлю швидких на 100 млн грн. Чи є ще питання? - Скалецька прокоментувала заяви держслужбовців МОЗ

Водночас, коментуючи питання аудиту, Гончарук зауважив, що в кожному міністерстві зараз триває оцінка працівників.

"Кожен міністр, коли він приходить у міністерство, оцінює тих людей, з якими працюють. І в багатьох міністерствах дуже сильно змінюється команда, зокрема і та, яка керує окремими департаментами, державні секретарі звільняються, директори департаментів звільняються і так далі. Це зараз масове явище в уряді, що коли приходять нові міністри. Це нормальна ситуація. ... Не завжди ця ситуація виходить у публічну площину на такий рівень. Тому ситуація з МОЗ є в цьому випадку особливою, і потребує окремої уваги", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151166
 
 
 Топ коментарі
 
Супрун оттащила
а Моника Зеленски - вернула обратно
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Ничего, не беспокойся. Скоро половину из возмущающихся уволят и выживут, ещё половину - сломают и подомнут и всё вернется на круги своя, как было в старые "добрые" времена, до того, как пришла Супрун и разворошила это болото.
Я по большей части почти поголовно ненавижу всех, кто представляет из себя власть ( особенно киевскую) но Супрун у меня вызывала наименьшее отторжение. У меня создалось впечатление, что она реально пыталась что то изменить и улучшить нашу жизнь, к тому же почти без денег. Там, где какой-нибудь крендель заявит, что на реформы нужно пяток миллиардов баксов, она проводила серьёзные изменения в рамках всё того же мизерного украинского бюджета здравоохранения.
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тяжело с вернувшимися решалами,которых выгнала Супрун, находить общий язык
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глухой ручник...
но так и было задумано...- зачем Бене самостоятельный, умный и волевой на такой должности?
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Не упрощай и не прячь проблему!Там явно вопрос принципов
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Ви праві, я якось огульно вліз в медичну царину, не маючи профільної освіти. Гончарук про конфлікт у МОЗ: Це проблема комунікації, люди не можуть знайти спільну мову - Цензор.НЕТ 7817
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В том то и беда. Политики должны улучшать жизнь людей, а они тупо занимаются грызнёй за место у кормушки всю каденцию.
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так може міністр не такий? Може з ним зщось не те і це не його місце або дибіл..? Так виходить що за одного дибіла перевернути догори дном весь МОЗ?
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Ничего, не беспокойся. Скоро половину из возмущающихся уволят и выживут, ещё половину - сломают и подомнут и всё вернется на круги своя, как было в старые "добрые" времена, до того, как пришла Супрун и разворошила это болото.
Я по большей части почти поголовно ненавижу всех, кто представляет из себя власть ( особенно киевскую) но Супрун у меня вызывала наименьшее отторжение. У меня создалось впечатление, что она реально пыталась что то изменить и улучшить нашу жизнь, к тому же почти без денег. Там, где какой-нибудь крендель заявит, что на реформы нужно пяток миллиардов баксов, она проводила серьёзные изменения в рамках всё того же мизерного украинского бюджета здравоохранения.
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Шось Мені здається, шо вони анатомію людини ,всі,
погано знають...
🤗
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Ну не хотят старые освободить место. Не оттащить от корыта коррупционного.
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Супрун оттащила
а Моника Зеленски - вернула обратно
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коментар відмічено як спам  
 
Супрун от сороса притащила международную фарм мафию.
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Сказала редкая б..-балайка кремлевская. Ты тоже принимал там участие в воровстве? Откуда знаешь? или мечтаешь, урод , чтобы трамадольщица богатырева вернулась? Как эти мрази вороватые зеленоопо-рашиские задрали. Быстрей вернуть Украину к раше, все обосрать, всех обосрать, славить фсб-щного агента клована, быстро угробить страну- вот задача всех троллей кремлевских на цензоре.
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Как прикажите вас понимать, Саид? Люди не хотят понимать нового министра вернувшую старые схеми коррупции в МОЗ?


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тяжело с вернувшимися решалами,которых выгнала Супрун, находить общий язык
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Если главный менеджер не может найти общий язык со всем менеджментом, то его надо гнать нах.
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...не могут найти общий язык. Кто-то на хинди кальбекает, кто-то на иврите шпрехает, а кто-то спикает на эсперанто...
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Официальный язык медицины - латынь.
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Много там разных языков. Например, у аптекарей - руцептурное криптошифрование. Или, вот язык жестов...

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Це перша фаза хапального рефлексу? Гончарук про конфлікт у МОЗ: Це проблема комунікації, люди не можуть знайти спільну мову - Цензор.НЕТ 4873
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Какие проблемы коммуникации? В МОЗ возвращаются люди богатыревой. Это теперь называется проблемами коммуникации? Или может, все-таки опять божья роса?
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"х...й вам в ж...пу" и рецепт и консенсус
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иди и далеко иди - ты уже проголосовал за - зебилов
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ну вообщето должности государственных секретарей для того и вводились,шоб сотрудники министерств работали независимо от политически сменяемых министров...
но зеленым опять же все не так,нужно сделать все по худшему варианту.
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Пример взял с соседа северо-восточного.
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КОРРУПЦИЯ - это проблема коммуникаций, люди не могут просто найти общий язык (с) Гончарук
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Скалецкая в США. Зачем?

25 сентября 2019 года министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. находящаяся в США в составе украинской делегации, провела трехчасовую встречу с руководителем израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Kåre *******. Предмет обсуждения - поставки в Украину препаратов производимых компанией.
Група зовнішнього моніторингу tZE inform https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

За этим кратким сообщением нашей группы кроются интересные детали. Мы сразу обратили внимание на присутствие Скалецкой в составе делегации. С точки зрения дипломатии делат ей там абсолютно нечего. Сточки зрения производственной необходимости, ехать в США на фоне бушующего в министерстве скандала - вообще странно. Одной из основных причин скандала в министерстве здравоохранения есть остановка финансирования всех целевых направлений предусмотренных в министерстве. В этом МОЗ Украины в общем не оригинально, во всех министерствах остановлено подобного рода финансирование. например министерство инфраструктуры (через минфин) заблокировало выплаты местным громадам на общественное развитие. Собственно это нанкопление денег и перераспределение денежных потоков силовым способом. Зеленскому нужны живые деньги в бюджете, ибо кредит МВФ пока помахал лапкой и уехал, не обещая вернуться.
Но в вопросе Скалецкой тут ест нюансы. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. крупнейший в мире производитель препаратов-дженериков (копий патентованных препаратов). дела фирмы идут не очень, акции падают и получение большого заказа безусловно чрезвычайно выгодно для израильтян. Прекрасно, но почему такая секретность? Почему поставки медпрепаратов в объеме около 100-130 млн. долларов обсуждаются вне положенных конкурсов и системы государственных закупок?.
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Може їй (міністру) краще знайти спільну мову, а не шукати общий язык ?
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Да ладно тебе, балабол.
Медицинская мафия приказала тебе: убить реформу. И никуда не денешься; голову иначе оторвут.
Богатырёва прискакала не просто так: опять денежные потоки оседлать хочет.
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Гончарук, а скажи: Богатырёва вашей Зекоманде с каждого контракта определённый процент откатывать будет ? Или ставка варьируется, в зависимости от её индивидуальных потребностей на ежедневной основе ?
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Там сейчас главный - Раимов, "эксперт" со 112-й помойки
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"гражданская" война в украине Это тоже проблема комуникации, люди не могут найти общий язык
))))))))))))))))))
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Какая такая страшная необходимость была сейчас - в самом начале пути - быть министру МОЗ в Нью-Йорке -на засіданні Генеральної асамблеї ООН? Кто и зачем ее туда командировал? Какой-то трешь. А то, что на аудиозаписях - то конечно, ужас и скандал полный и один из первых серъезных провалов Президента по назначениям. Я бы предложил немедленно уволить и зам министра Загрийчука и "советника министра" Голубовскую. И внимательно присмотреться за дальнейшими действиями министра МОЗ Скалецкой. Если она такая же - то и ее.
Они очень серъезно подрывают доверие народа ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны.
В итоге - прошло уже больше недели - если до сих пор Загрийчука и Голубовскую не уволили - то пора уже увольнять Скалецкую.
А если нет - то на выход - Гончарук.
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Всё ещё веришь что комик может стать президентом ?
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Схоже він в тебе з жопи виріс а не з голови.Зрадники і запроданці як і всі попередникі Гончарук про конфлікт у МОЗ: Це проблема комунікації, люди не можуть знайти спільну мову - Цензор.НЕТ 2524
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