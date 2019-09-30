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 Політика України
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Все про:Кабмін (3156) план (61)

 Уряд планує створити нову Генеральну схему планування території України

У програмі діяльності уряду закладено створення нової Генеральної схеми планування території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в тексті програми діяльності уряду.

"Ми розробимо нову Генеральну схему планування території України та визначимо на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності розроблення та актуалізації іншої містобудівної документації для прогнозування розвитку територій, визначення і раціонального взаємного розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів", - йдеться в документі.

Згідно з ним, Кабмін також планує створити єдиний державний Містобудівний кадастр, у який будуть інтегровані всі земельні реєстри та кадастри, з актуальною містобудівною документацією та іншою інформацією в суміжних сферах, на які може впливати будівельна діяльність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сайті Ради оприлюднили програму дій уряду

Крім того, в планах уряду - створити Єдину державну електронну систему в сфері будівництва (включно з електронним кабінетом забудовника) і ввести параметричний метод нормування в будівництві, щоб нові будівельні норми відповідали міжнародним принципам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151163
 
 
 Топ коментарі
 
все шо угодно лишь бы не работать )))
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да не переживайте - поиграются и бросят...., или вообще ничего не будут делать..
этими заявлениями они просто убаюкивают зе-овец и имитируют бурную деятельность...
на самом деле они не компетентные пустышки...
мы же все это видим в реальном времени...
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да не переживайте - поиграются и бросят...., или вообще ничего не будут делать..
этими заявлениями они просто убаюкивают зе-овец и имитируют бурную деятельность...
на самом деле они не компетентные пустышки...
мы же все это видим в реальном времени...
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Очередной гиперлуп.Способные ребята быстро учатся.Только это не дело Киева,но местного управления которого нет. и это не обсуждается.Как там Милован говорил-Мы землю отдадим громаадам Но если правление не так продаст землю то обращайтесь в суд.
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А зачем планировать, уже всё запланировано: Украина = 95 квартал
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Индеец, а ты типо сейчас , тыкая букафки в нэте на этом сайте, работаешь?
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ты это пасешь оленей вот и паси - до тебя конечно не доходить шо то можно и нужно делать безвозмездно,то бишь бесплатно - ну если хочешь и можешь помочь - ну да ладно - вас не понимаю - как можно писать глупости - белое оно и в Украине белое,а черное - так черным и останется - так шо, ваш бубочка ,уже моникой стал - факт
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Та мне с высокой горы плевать и на твою "монику" и на твою "лолиту". Я о том, что ты сам ху..ней маешься в кампе, а не работаешь сейчас.
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(((так и есть - я развлекаюсь - могу себе это позволить- вождь как не как по легенде)))
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Саміе насущьные проблемы во время войны. Впрочем, учитывая, что нынешний премьер-министр начинал свою трудовую деятельность афёрами в сфере продажи земли, это меня не удивляет.
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В программе деятельности правительства заложено создание новой Генеральной схемы планирования территории Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3151163
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Все належить синьору Карабасу?
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Будет 3 Украины: Западная, Правобережная и Левобережная, и Турецкая Республика Крыма. Как в старые добрые времена Руины...
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Отменяйте уже мораторий на продажу земли, и через неделю вся территория Украины перейдёт в часную собственность к Бене. При этом никакие гос. кадастры больше ни кому не понадобятся...
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ну,шоб одному бене остальные аферисты не допустят...но это не отменит аферы.
ото надо было тянуть с приватизацией целую кучу долбанных лет,мурыжить и возбуждать народ,что в конце отдать землю аферистам за так и по бросовой цене. Правительство планирует создать новую Генеральную схему планирования территории Украины - Цензор.НЕТ 6268
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Отсудят за долги по коммуналке, а они скоро у всех появятся.
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Странно, что Кнур мудро продавил в Конституции курс на ЕС и НАТО, а про статью, запрещающую продаж земли, не подумал. Да и за каждый мораторий оппозиции приходилось с Будкой бороться
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ну кака всегда...я вообще то о том,что землю надо было разрешить продавать и покупать сразу после распевания...но зраде и зеленым надо опять чего нить запретить.и вины за собой не чувствуют...
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распаевания то есть...а лучше одновременно с распаеванием.
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Може распивания, гыга? Сыньоносый гэтьман он такый
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Пока Швондеры будут распевать, клозеты бут забиты...
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педалика только к новому генплану не подпускайте-разбитого стеклянного х.я моста достаточно!
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и в смартфоне, обязательно в смартфоне
походу там затесался владелец айтишной фирмы, который готов разрабатывать что угодно лишь бы платили
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Люди верят 95 Кварталу как правдивым новостям, но это совсем не так, это просто юмор и пропаганда.
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клованы
хотя идея конечно хорошая - но нереализуемая либеральными малоросами-аматорами...
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программисты озолотятся пока эти дурачки в диджитализацию играются
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Претензия на то, что Нью Васюки будут по всей Украине, но похоже - дальше мультиков, дай Бог, не пойдет
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Ще одну схему? Та в них просто епідемія схематозу.
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Ще трошки і кабмін почне розвивати мережу "дєрєвянних трубапровадов для єлєктрічєства"- млядь трускавецький синдром! Уряд планує створити нову Генеральну схему планування території України - Цензор.НЕТ 7375
*********** вже побудували? Уряд планує створити нову Генеральну схему планування території України - Цензор.НЕТ 9465
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"Генеральную схему планирования территории" - мені дуже ріже цей вислів. Якби я був Допа, то сказав би по іншому. Уряд планує створити нову Генеральну схему планування території України - Цензор.НЕТ 3807
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