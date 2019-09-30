 Уряд планує створити нову Генеральну схему планування території України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в тексті програми діяльності уряду.

"Ми розробимо нову Генеральну схему планування території України та визначимо на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності розроблення та актуалізації іншої містобудівної документації для прогнозування розвитку територій, визначення і раціонального взаємного розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів", - йдеться в документі.

Згідно з ним, Кабмін також планує створити єдиний державний Містобудівний кадастр, у який будуть інтегровані всі земельні реєстри та кадастри, з актуальною містобудівною документацією та іншою інформацією в суміжних сферах, на які може впливати будівельна діяльність.

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Крім того, в планах уряду - створити Єдину державну електронну систему в сфері будівництва (включно з електронним кабінетом забудовника) і ввести параметричний метод нормування в будівництві, щоб нові будівельні норми відповідали міжнародним принципам.