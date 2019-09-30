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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1159) Філатов (210) опалювальний сезон (228)

 Дніпро на 100% готовий до опалювального сезону, - Філатов

Технологічно Дніпро на 100% готовий розпочати опалювальний сезон.

Про це в ефірі програми "Грані" на "34 каналі" повідомив мер Борис Філатов.

"Я проводив відповідні наради і можу з упевненістю сказати, що Дніпро готовий розпочати опалювальний сезон. Проте щороку, коли починається опалювальний сезон та коли завершується, люди діляться умовно на два табори: одні хочуть, аби у квартирах було тепло, інші – не хочуть платити зайві гроші. Тому вмикати опалення будемо відповідно до законодавства: тепло почнемо подавати, коли середньодобова температура впродовж трьох днів не перевищуватиме 8 градусів за Цельсієм", – зазначив Борис Філатов.

Повне інтерв’ю міського голови Дніпра Бориса Філатова програмі "Грані" 34 каналу можна переглянути за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151161
 
 
 Топ коментарі
 
Абалдеть) Что это было?
Это разве не должно быть само собой разумеющимся, а должно подаваться , как перемога?
Сейчас ещё труха продолжит))
Был бы порошенко, счас им медали бы выписал))
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Похоже, пора Цензору создавать отдельный раздел "Филатов рапортует". А то что-то многовато его тут стало последнее время.
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Врежем дуба раньше срока!
Догоним и перегоним!
И на Марсе будут яблоки в тепле нереститца!
😁
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бросай филя это дело - пускай зебилы берут власть и управляют как и областью - люди хоть поймут разницу и так им и надо - судя по голосованию
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Свыня не только создал с нуля армию, мову и виру, но еще и начал отапливать Украину, судя по вою купки соевых лузеров Днепр на 100% готов к отопительному сезону, - Филатов - Цензор.НЕТ 7213
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Ждем подобных новостей от мэров каждого города Украины на цензоре
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Не каждая птичко долетит до середины Днепра, готового к отоплению
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Похоже, пора Цензору создавать отдельный раздел "Филатов рапортует". А то что-то многовато его тут стало последнее время.
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Видел я , как он мост недавно открывал. Везде мост в таком состоянии на капремонт закрывают, он открыл его как после как ремонта с кривым асфальтом, ямами, поребрики через раз.
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Абалдеть) Что это было?
Это разве не должно быть само собой разумеющимся, а должно подаваться , как перемога?
Сейчас ещё труха продолжит))
Был бы порошенко, счас им медали бы выписал))
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Врежем дуба раньше срока!
Догоним и перегоним!
И на Марсе будут яблоки в тепле нереститца!
😁
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А що таке? Зубожілі вже не бояться хохломору? Моніка вже все порішала?
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Это у вас, сои, фаллически- безнатривая диета))
Нормальные люди не ждут подачек от власти.
Главное, почему народ проголосовал за Зеленского- это борьба с коррупцией , и парашенка - в тюрьме. Не выполнит- пойдёт на кислород.
Так что сосредоточтесь на судьбе своей Лолиты Мальдиво- панамской.
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Та-та, чули: "клоуна завжди скинути можна". По факту лажа за лажею, корупції ні на грам не менше, навпаки почався рейдерський захват і переділ ринку Бабломойським, а зебіли поховались під шконками, як миші. Антимайдан - ваша вершина розвитку.
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жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха мера днепра
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Такое чувство, что Цензор - городская газета города Днепра.
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