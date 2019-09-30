 Дніпро на 100% готовий до опалювального сезону, - Філатов

Про це в ефірі програми "Грані" на "34 каналі" повідомив мер Борис Філатов.

"Я проводив відповідні наради і можу з упевненістю сказати, що Дніпро готовий розпочати опалювальний сезон. Проте щороку, коли починається опалювальний сезон та коли завершується, люди діляться умовно на два табори: одні хочуть, аби у квартирах було тепло, інші – не хочуть платити зайві гроші. Тому вмикати опалення будемо відповідно до законодавства: тепло почнемо подавати, коли середньодобова температура впродовж трьох днів не перевищуватиме 8 градусів за Цельсієм", – зазначив Борис Філатов.

Повне інтерв’ю міського голови Дніпра Бориса Філатова програмі "Грані" 34 каналу можна переглянути за посиланням.