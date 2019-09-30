 Дніпро на 100% готовий до опалювального сезону, - Філатов

Про це в ефірі програми "Грані" на "34 каналі" повідомив мер Борис Філатов.
"Я проводив відповідні наради і можу з упевненістю сказати, що Дніпро готовий розпочати опалювальний сезон. Проте щороку, коли починається опалювальний сезон та коли завершується, люди діляться умовно на два табори: одні хочуть, аби у квартирах було тепло, інші – не хочуть платити зайві гроші. Тому вмикати опалення будемо відповідно до законодавства: тепло почнемо подавати, коли середньодобова температура впродовж трьох днів не перевищуватиме 8 градусів за Цельсієм", – зазначив Борис Філатов.
Повне інтерв’ю міського голови Дніпра Бориса Філатова програмі "Грані" 34 каналу можна переглянути за посиланням.
🤔
🤔
Это разве не должно быть само собой разумеющимся, а должно подаваться , как перемога?
Сейчас ещё труха продолжит))
Был бы порошенко, счас им медали бы выписал))
Догоним и перегоним!
И на Марсе будут яблоки в тепле нереститца!
😁
Нормальные люди не ждут подачек от власти.
Главное, почему народ проголосовал за Зеленского- это борьба с коррупцией , и парашенка - в тюрьме. Не выполнит- пойдёт на кислород.
Так что сосредоточтесь на судьбе своей Лолиты Мальдиво- панамской.
начальника транспортного цехамера днепра