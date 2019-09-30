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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Держприкордонслужба (2265) Чернігівщина (367)

 Розбитий автомобіль і пошкоджена інфраструктура: нетверезий чоловік намагався прорватися через прикордонний пост на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Славутич" (Чернігівська обл.) автомобіль Ford зіткнувся з елементами прикордонної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, водій рухався на виїзд з України і проігнорував вимоги прикордонного наряду про зупинку. Щоб запобігти його прориву через державний кордон, правоохоронці застосували засіб примусової зупинки.

В результаті наїзду автомобіль пошкодив засіб примусової зупинки та захисну стійку комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин "Янтар". Значно був пошкоджений і сам автомобіль.

Розбитий автомобіль і пошкоджена інфраструктура: нетверезий чоловік намагався прорватися через прикордонний пост на Чернігівщині 01

Водія, 30-річного громадянина України, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 202 "Порушення прикордонного режиму" КУпАП, також відносно нього складено та направлено до суду матеріали за статтями 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та 185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" КУпАП.

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Правопорушнику надала медичну допомогу бригада швидкої медичної допомоги. Зважаючи на зовнішні ознаки вживання спиртного, його, у супроводі співробітників Національної поліції, направлено до медичного закладу для огляду на стан сп’яніння.

Розбитий автомобіль і пошкоджена інфраструктура: нетверезий чоловік намагався прорватися через прикордонний пост на Чернігівщині 02

Подія не вплинула на ритмічність роботи пункту пропуску.

Розбитий автомобіль і пошкоджена інфраструктура: нетверезий чоловік намагався прорватися через прикордонний пост на Чернігівщині 03

Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151160
 
   
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зебил - однозначно зебил
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Не, шакаладник пытался убежать..
😁
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100 %зебил.
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Только порохоботы сейчас бегут из Украины.
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Енто был гость из прошлого будунища ссСраки..
Машина времени заглючила..
🤗
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Нормарні боларди витримують наїзд вантажівки, зупинять її і далі справно працюють. Хоча, від дурника захист тільки один - куля в лоб.
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Мене цікавить коли почнеться в Україні офіційний відстріл довбойобів?
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