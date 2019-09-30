 Розбитий автомобіль і пошкоджена інфраструктура: нетверезий чоловік намагався прорватися через прикордонний пост на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, водій рухався на виїзд з України і проігнорував вимоги прикордонного наряду про зупинку. Щоб запобігти його прориву через державний кордон, правоохоронці застосували засіб примусової зупинки.

В результаті наїзду автомобіль пошкодив засіб примусової зупинки та захисну стійку комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин "Янтар". Значно був пошкоджений і сам автомобіль.

Водія, 30-річного громадянина України, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 202 "Порушення прикордонного режиму" КУпАП, також відносно нього складено та направлено до суду матеріали за статтями 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та 185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" КУпАП.

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Правопорушнику надала медичну допомогу бригада швидкої медичної допомоги. Зважаючи на зовнішні ознаки вживання спиртного, його, у супроводі співробітників Національної поліції, направлено до медичного закладу для огляду на стан сп’яніння.

Подія не вплинула на ритмічність роботи пункту пропуску.

Фото: пресслужба Держприкордонслужби