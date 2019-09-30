 Розчарована відсутністю української делегації на осінній сесії ПАРЄ, - Паск’є

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це вона заявила у своєму виступі 30 вересня на відкритті осінньої сесії ПАРЄ.
"Діалог і співробітництво з українською делегацією є особливо важливим для мене і для усіх нас. Адже Україна є країною-членом нашої організації. Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У цьому зв'язку я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії", - заявила президент ПАРЄ.
Паск'є висловила сподівання, що Україна подасть повноваження своєї нової делегації якнайскоріше.
Водночас вона додала, що Асамблея має продовжувати роботу спільно з російськими колегами на засадах відкритого і чесного діалогу.
Як повідомлялося раніше, в Страсбурзі 30 вересня - 4 жовтня проходитиме осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
Новоутворена у Верховній Раді України 9-го скликання постійна делегація в ПАРЄ не подаватиме заявки на затвердження своїх повноважень, а отже, не братиме участі в осінній сесії через безумовне повернення російської делегації до Асамблеї.
Та ладно тебе...
С кацапами вести открытый и честный диалог и ето после всего?
Гражданка лисбиянка Паскье, ваши росийские коллеги за последние 5 лет убили больше 200 тысяч людей и детей по всему миру самым жестоким образом и миллионы сделали инвалидами и беженцами. Ваши росийские коллеги ведут сразу несколько войн и проводят десятки терактов в месяц по всему миру. Сами и сидите и беседуйте в одном помещении со своими коллегами выродками.