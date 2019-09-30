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 Політика України, За кордоном
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Все про:ПАРЄ (597) Паск’є (9)

 Розчарована відсутністю української делегації на осінній сесії ПАРЄ, - Паск’є

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Моріс Паск'є висловила жаль з приводу неподання повноважень для роботи на осінній сесії постійної делегації Верховної Ради України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це вона заявила у своєму виступі 30 вересня на відкритті осінньої сесії ПАРЄ.

"Діалог і співробітництво з українською делегацією є особливо важливим для мене і для усіх нас. Адже Україна є країною-членом нашої організації. Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У цьому зв'язку я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії", - заявила президент ПАРЄ.

Паск'є висловила сподівання, що Україна подасть повноваження своєї нової делегації якнайскоріше.

Водночас вона додала, що Асамблея має продовжувати роботу спільно з російськими колегами на засадах відкритого і чесного діалогу.

Як повідомлялося раніше, в Страсбурзі 30 вересня - 4 жовтня проходитиме осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Новоутворена у Верховній Раді України 9-го скликання постійна делегація в ПАРЄ не подаватиме заявки на затвердження своїх повноважень, а отже, не братиме участі в осінній сесії через безумовне повернення російської делегації до Асамблеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша відсутність - це і є демарш. Нам потрібно перед французькою стороною заявити: необхідно щось змінювати, - глава делегації України Ясько

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151158
 
   
 Топ коментарі
 
И ещё небось обеспокоена....Так вы же рашистов запустили, лижите им дупу.
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Зачем украинской делегации мараться среди продажных европецских шлюх из ПАСЕ?
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Европа меркантильна и беспардонна. Остатки совести, давно проданы, за газ и прочие "ништяки".
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И ещё небось обеспокоена....Так вы же рашистов запустили, лижите им дупу.
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и обеспокоена, озабочена, но не тем, что лаптеногие в этой организации, а поступком Украины, ничего бумеранг не заставит себя долго ждать
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Шла б ты нах со своим разочарованием-Так понятно!
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Зачем украинской делегации мараться среди продажных европецских шлюх из ПАСЕ?
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Европа меркантильна и беспардонна. Остатки совести, давно проданы, за газ и прочие "ништяки".
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Помню ее рожу, когда голосовала за возвращение рашки. Мерзавка лицемерная.
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Рабинович с Мертвечуком на рашаТВ тоже рвут и мечут и визжат что Украине нужно вернуться в ПАСЕ. Наверное они самые большие патриоты Украины?
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При Порошенку Україна була у ПАРЄ, а Росії не було. При Зєлєнскаму України нема у ПАРЄ, а Росія є. Про що це говорить?
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Ето говорит о том что 5 лет нужно было не страну грабить а делать ядерноеоружие или поставить подписантов Будапештского меморандума перед фактом или дают конкретную поддержку или не мешают Украине восстанавливать ядерный потенциал.
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Ну у вовчика впереди еще 4.5 года, чтобы восстановить ядерный поц энциал... или меньше? Хочу увидеть хотя бы 1 (одно) достижение... пора бы...
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Агент М не умерла, она стала президентом. Разочарована отсутствием украинской делегации на осенней сессии ПАСЕ, - Паскье - Цензор.НЕТ 5004
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мы и ядерное оружие скоро начнем делать - вот моника обидеться до конца и начнем))))
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Просто нужно послать в ПАСЕ официальное письмо что Украина не может и не видит смысла чтобы сидеть в одном помещении с террористами и фашистами которые убивают и терроризируют весь мир.
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Тоді Україні треба і ООН відкликати делегацію.
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а какая сумма презента от раши, спасёт маму пасейской демократии от длительного разочарования?
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Обсуждать причины снижения поголовья кур и цыплят в курятнике с лисой...
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разочарован что такой никому не нужный, продажный, лицемерный орган как ПАСЕ ещё существует...
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А присутністю кацапської делегації ну просто очарована... (далі треба було б вжити грубу ненормативну лексику,але я поки що утримаюсь)...
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Неплохо было бы выразить крайнюю обеспокоенность, переходящую в озабоченность, от разочарования, возникшего в этой пани
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Что она несёт...!? С кацапами, коллегами, "на основе открытого и честного диалога." . Слов нет, одни буквы и те нехорошие.
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Вместе с тем она добавила, что Ассамблея должна продолжать работу совместно с российскими коллегами на основе открытого и честного диалога. Разочарована отсутствием украинской делегации на осенней сессии ПАСЕ, - Паскье - Цензор.НЕТ 3080
С кацапами вести открытый и честный диалог и ето после всего?

Гражданка лисбиянка Паскье, ваши росийские коллеги за последние 5 лет убили больше 200 тысяч людей и детей по всему миру самым жестоким образом и миллионы сделали инвалидами и беженцами. Ваши росийские коллеги ведут сразу несколько войн и проводят десятки терактов в месяц по всему миру. Сами и сидите и беседуйте в одном помещении со своими коллегами выродками.
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Зедебилы просто были заняты создание очередного "Министерства Тарапуньки и Штепселя", это дело первостепенной государственной важности!
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Сесії ВР зробили тоді ж, коли і засідання ПАРЄ. Як їм туди їхати?
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Курва,ще Гітлера з Сраліним закличте в поміч *****.
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Який честний діалог може бути з підлими московитами?
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Пішли ви на юх. Цілуйте окупанта і приймайте його хотелки! Ось тут вся ваша демократія, доброта і гниль!
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