 13 депутатів від "Слуги народу" пропустили третину і більше голосувань Ради у вересні, - КВУ

Про це повідомляє організація КВУ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Олександр Дубінський і Дмитро Гурін взяли участь лише в 35% голосуваннях Ради, Едуард Прощук - в 52%, Юрій Заславський - в 55%, Ольга Василевська-Смаглюк - 60%, Олександр Ткаченко - 61%, Ірина Верещук - 66% , Ганна Бондар - 67%, Михайло Радуцький - 67%, Микола Галушко - 67%, Олег Дунда - 68%, Анастасія Красносільська - 69%, Давид Арахамія - 70%.

Зазначається, що офіційно ці депутати пропустили голосування без поважних причин, як-от хвороба або відрядження.

Водночас серед фракцій і груп Ради депутати "Слуги народу" найчастіше брали участь у голосуваннях (натискали "за", "проти" або "утримався"). Протягом вересня в середньому голосували 88% депутатів цієї фракції.

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Що стосується інших фракцій, то їхні показники участі в голосуваннях такі: "Голос" - в середньому голосувало 79% депутатів, "Європейська Солідарність" - 71%, "Батьківщина" - 48%, група "За майбутнє" - 46%. Найчастіше ігнорували голосування депутати "Опозиційною платформи - За життя" (в середньому голосували 25% депутатів). Всього у вересні відбулося 373 голосування парламенту.