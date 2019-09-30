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 Політика України
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Все про:ВР (5796) голосування (335) КВУ (76) Слуга народу (322)

 13 депутатів від "Слуги народу" пропустили третину і більше голосувань Ради у вересні, - КВУ

Організація "Комітет виборців України" проаналізувала участь народних депутатів у голосуваннях. Згідно з аналізом, 13 народних депутатів від фракції "Слуга народу" у вересні пропустили третину і більше голосувань Верховної Ради.

Про це повідомляє організація КВУ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Олександр Дубінський і Дмитро Гурін взяли участь лише в 35% голосуваннях Ради, Едуард Прощук - в 52%, Юрій Заславський - в 55%, Ольга Василевська-Смаглюк - 60%, Олександр Ткаченко - 61%, Ірина Верещук - 66% , Ганна Бондар - 67%, Михайло Радуцький - 67%, Микола Галушко - 67%, Олег Дунда - 68%, Анастасія Красносільська - 69%, Давид Арахамія - 70%.

Зазначається, що офіційно ці депутати пропустили голосування без поважних причин, як-от хвороба або відрядження.

Водночас серед фракцій і груп Ради депутати "Слуги народу" найчастіше брали участь у голосуваннях (натискали "за", "проти" або "утримався"). Протягом вересня в середньому голосували 88% депутатів цієї фракції.

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Що стосується інших фракцій, то їхні показники участі в голосуваннях такі: "Голос" - в середньому голосувало 79% депутатів, "Європейська Солідарність" - 71%, "Батьківщина" - 48%, група "За майбутнє" - 46%. Найчастіше ігнорували голосування депутати "Опозиційною платформи - За життя" (в середньому голосували 25% депутатів). Всього у вересні відбулося 373 голосування парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151156
 
 
 Топ коментарі
 
а деньги получать - работнички - не чего не меняться - одни клан победил другой - а мы в пролете ,ну как всегда
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Лишить мандата и работы по статье за прогулы! и дело с концом! Если бы на любом другом предприятии было такое посещение работы, то давным давно по статье вылетели бы! УВОЛИТЬ - без права занимать любые руководящие должности пожизненно!
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А как же: "не будет будет больше кнопкодавста и прогулов в раде"? 13 депутатів від "Слуги народу" пропустили третину і більше голосувань Ради у вересні, - КВУ - Цензор.НЕТ 517
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а деньги получать - работнички - не чего не меняться - одни клан победил другой - а мы в пролете ,ну как всегда
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получается у СН меньше всего % прогульщиков. приходят 95%
у ПЕСятин всего 70%
и песячьего голоса 80..у остальных еще меньше))
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Ну хоть тут пазитив
Оказывается в америге неграв линчуют... А мы чем хуже?
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Лишить мандата и работы по статье за прогулы! и дело с концом! Если бы на любом другом предприятии было такое посещение работы, то давным давно по статье вылетели бы! УВОЛИТЬ - без права занимать любые руководящие должности пожизненно!
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пусть покидают... не велика потеря... но по моему среди названных фамилий прогульщиков таковых нет)))))))
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Я навіть вірю що Зеленський хоче добра Україні і Українцям, але в нього виходить все навпаки, він тільки 4 місяці президент, а скільки гівна і від нього і від партії СГ, а ще той олігарх палки в колеса пхає, ох чую наробить біди той Зе.
Я думаю що він просто не розуміє що робіть і немає ніякої стратегії і команда у нього відверте гівно.
Порада для Зе, поміняти людей які його оточують, можливо це вони тягнуть його на дно.
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А как же: "не будет будет больше кнопкодавста и прогулов в раде"? 13 депутатів від "Слуги народу" пропустили третину і більше голосувань Ради у вересні, - КВУ - Цензор.НЕТ 517
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Как то помню преЗЕдент обещал за прогули и кнопкодавство лишать мандатов.
НАркоботы, не знаете когда наконецто начнет? Или опять сбрехал, как обычно
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Почему не указывают прогулы от других партий, например, пёса. В частности, пэдрота!
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А як обіцяли,ой обіцяли---служити народу.Правда їхнім обіцянкам повірили лохи,але на жаль цієї біомаси дуже багато. Так і живемо--крок вперед,два назад.
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