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 Політика України, За кордоном
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Все про:Польща (1957) автоперевезення (10) Гончарук_Олексій (110)

 Кабмін підготував контрзаходи на відмову Польщі збільшити кількість дозволів на автоперевезення, - Гончарук

Дефіцит дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення через територію Польщі для українських перевізників був створений штучно польською стороною.

Про це на брифінгу в понеділок сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи протести далекобійників під Кабміном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Країни домовляються між собою, яким обсягом дозволів вони обмінюються щорічно. Українські перевізники отримують дозвіл у польської держави, а українська держава надає дозвіл на в'їзд польським перевізникам. Наприкінці минулого року Україна і Польща домовилися таким чином, що цих дозволів для наших українських перевізників не вистачає. Зараз підходить той час, коли ці дозволи закінчуються", - сказав він.

За його словами, дозволів залишилося на кілька тижнів, ситуація критична, і тому Кабінет міністрів робить усе можливе, щоб її врегулювати. "Я на цьому тижні маю намір говорити по телефону з прем'єр-міністром, наш міністр постійно на контакті з їхнім міністром транспорту. Ми навіть почали роботу на рівні асоціацій перевізників", - сказав він.

Гончарук сказав, що на випадок провалу переговорів в Україні вже придумали контрзаходи.

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"Вони ще рік тому видали менше дозволів, ніж ми очікували і хотіли. Чому? Це все про гроші. Їм вигідно це. Якщо у наших перевізників немає дозволу заїжджати в Польщу і перевозити товар, то хто буде це робити? Очевидно, що польський перевізник. Окремим людям у Польщі це вигідно, у них є можливість так з нами робити і вони роблять. У нас є контрзаходи, які ми підготували. Я дуже сподіваюся, що наші польські колеги почують нас і наші аргументи, і ця проблема буде вирішена. Дії наших польських колег зараз видаються не зовсім зрозумілими", - сказав він.

Водночас прем'єр-міністр додав, що з автоперевізниками, які протестують біля Кабміну, теж не все прозоро. "Є люди, які чесно відстоюють своє право. Але є й інша частина перевізників, яка орієнтується на колишнє керівництво "Укртрансбезпеки". Не хочу називати прізвища, але просто для розуміння: далеко не завжди перевізники ставлять перед собою завдання відстоювання своїх інтересів, іноді це може бути прояв якогось лобі", - сказав Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151155
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы сейчас еще и с Польшей разосрутся. Мало им штатов и Германии.
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Коли полякам давали дозвіл на проведення ексгумацій і розкопок, от тоді треба було щось вимагате, а тепер
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Так оце дозвіл на ексгумацію і був тими самими " контрзаходами".
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Молодцы сейчас еще и с Польшей разосрутся. Мало им штатов и Германии.
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Для поляков Бандера - преступник, а для украинцев национальный герой. Мы никогда не договоримся.
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У нас предмет договора не какому Богу молиться или кого почитать, китайские товарьі покупаешь ? А там ведь Будда, и не только. Ладно, как вам ІР удается менять ? Два поста-два ІР
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Речь не о религии, а о разных взгядах на произошедшее в общей истории. Я за своим ІР не слежу и Вам не советую.
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Ну, разньіе взглядьі , СССР на Поляков напал, порастреливал туеву хучу поляков и что теперь, переубеждать их в обратном? Теперь нас поляки не будут к себе на работьі брать или в страну не будут пропускать ? Договариваться надо , а не искать противоречия где только не попадя. Если придешь к соседу договорится , либо за что, то не указьівай соседу на его недостатки, другие взглядьі, вкусьі, или не обижайся когда между рог даст, да еще и не договоришься.
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Вести переговорьі и договариваться-єто искуство, дано от природьі не каждому, но со временем, медведя на велосипеде обучают,если медведь не полньій дебил
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только в данном случае это не медведи … , а необучаемые зебобики …
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Сотрудникам фсб так пАложена шифроваться Кабмін підготував контрзаходи на відмову Польщі збільшити кількість дозволів на автоперевезення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4179
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А встретится и отстоять свои интересы в голову не приходило??!!
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все как при яныке - народ виноват во всем сам - а шо вы зебилы хотели - правят дети этих ну шо с партии регионов - минталитет тот же
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то что Пьйотр Алексеич поставил польсуим панам миллионы заробитчан вовсе не означает что ответ паны разрешат заработать укр.перевозчикам у себя. В прошлом году было 200 тысяч разрешений, а в этом - 160 тысяч. Следственно меньше экспорт из Украины в Польшу. Толстые рожи из Укртрансбезпеки продавали те разрешения что были - за взятки или продаваля кумам оптом, а те в свою очередь продавали перевозчикам. Если перевозчики хотат протестовать - пусть едут на улицу Халубинскего в Варшаву.
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Коли полякам давали дозвіл на проведення ексгумацій і розкопок, от тоді треба було щось вимагате, а тепер
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Так оце дозвіл на ексгумацію і був тими самими " контрзаходами".
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А нефиг нашим шаровозам на убитых корчах в Европе цены сбивать)
Ихние профсоюзы не допустят такого демпинга
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тут никто никому цен не демпингует. а польские компании это основные участники на рынке автоперевозок в ЕС. Разрешения выдаются строго на маршрут. Или это экспресс или в конкретную страну. Порлучив разрешение для перевозки в/из Польши укр.перевозчик не сможет выгрузиться в Германии и загрузиться в Голландии для возврата в Украину.
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Разрешение не в,а через Польшу!
И обратно никто пустым не едет)
А цена у наших в три раза дешевле, лишь бы взять
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К тому, что ты глупости пишешь. Импорт в Украину астёт как и экспорт из неё. Поляки ограничивают колличество разрешений на ввоз товаров в Польшу для украинских перевозчиков, а польские в Украину не особо хотят ездить, так как за бОльшие деньги ездят по ЕС. Разрешения на транцит ниуто не блокирует. Тут конфликт только Польша-Украина.
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