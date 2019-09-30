 Регламент роботи Ради застарів і буде змінений, - Разумков

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ спікер ВР Дмитро Разумков.
"Будь-який документ, навіть такий важливий як регламент, застаріває, він сьогодні вже не відповідає тим викликам, які є перед суспільством, які є перед Верховною Радою, і треба буде його міняти. До цього потрібно буде підходити акуратно, виважено, збалансовано, але це потрібно зробити, подобається це комусь чи не подобається", - зазначив він.
За словами Разумкова, чинний регламент дозволяє "ховати" законопроєкти під стосом непотрібних правок.
"Боротьба із законодавчим спамом, з правками, які часто використовують не для того, щоб зробити закон кращим. Ми до правок ставимося позитивно і приймаємо, коли вони надходять від представників опозиції, – це нормальний парламентський процес. Але в минулому скликанні Ради ми бачили законопроєкти, в які накидали чотири тисячі правок тільки для того, щоб їх заблокувати. Правки виступали гальмівною колодкою", - пояснив спікер.
Повний текст інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте тут.
можно по telegram
можно броском в спикера тапком
можно кнопкодавить, а потом извиниться и все ок
можно прислать на голосование вместо себя своего парикмахера.
законы нужно принимать с лету....
Как же ВР работала все это время с 1991-го года?
Правки выступали тормозной колодкой", - пояснил спикер.Источник: https://censor.net.ua/n3151152
в Конституцию уже собрались вносить сотни поправок....
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-Рыга-рыга- рыгламент!©
1 год ·
Мода на непрофессионализм и дилетантство в отечественной политике в тренде. Собственно, сказка о том, как «простой парень из народа» может одним махом решить все сложные проблемы, которые не удавалось до него, для народа очень популярна и близка. Поэтому в тренде останутся люди из окружения президента, которые понятия зеленого не имеют о том, чем они занимаются.
Зеленский породил моду на дилетантов в тех сферах, где они по определению будут всегда проигрывать профессионалам. Вместо дипломатии весь мир узнал украинскую «зепломатию», расхлебывать которую мощнейшее государство мира будет годами. Вместо экономики мы имеем все шансы ознакомить человечество с «зекономикой», а вместо экологии с «зекологией». Эксперимент продолжается, пока этого хочет избиратель Зе, хотя его финал уже неизбежен и фатален для всех.