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 Політика України
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Все про:ВР (5796) регламент (52) Разумков Дмитро (213)

 Регламент роботи Ради застарів і буде змінений, - Разумков

Нинішній регламент роботи Верховної Ради потребує зміни, оскільки застарів і часто гальмує ухвалення тих чи інших законів.

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ спікер ВР Дмитро Разумков.

"Будь-який документ, навіть такий важливий як регламент, застаріває, він сьогодні вже не відповідає тим викликам, які є перед суспільством, які є перед Верховною Радою, і треба буде його міняти. До цього потрібно буде підходити акуратно, виважено, збалансовано, але це потрібно зробити, подобається це комусь чи не подобається", - зазначив він.

Також читайте: Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів

За словами Разумкова, чинний регламент дозволяє "ховати" законопроєкти під стосом непотрібних правок.

"Боротьба із законодавчим спамом, з правками, які часто використовують не для того, щоб зробити закон кращим. Ми до правок ставимося позитивно і приймаємо, коли вони надходять від представників опозиції, – це нормальний парламентський процес. Але в минулому скликанні Ради ми бачили законопроєкти, в які накидали чотири тисячі правок тільки для того, щоб їх заблокувати. Правки виступали гальмівною колодкою", - пояснив спікер.

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151152
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно! С 12 до 14 - тихий час! Регламент работы Рады устарел и будет изменен, - Разумков - Цензор.НЕТ 2826
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Понедельник - отдых после выходных.
Вторник - подготовка к работе.
Среда - рабочий день.
Четверг - отдых после работы.
Пятница - подготовка к выходным.
Суббота и воскресенье - выходние дни.
Время работы: с 11.00 до 15.00.
Обеденный перерыв с 12.00 до 14.00
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не очистительные глизмы... МОСХА РАХУМКОВ ВСЕ НЕ МЕШАЛ А ТЕБЕ ШО ПАЦАН МЕШАЕТ ЯЙЦА ВСМЯТКУ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ДАЖЕ СВЫНЯЧГО ХОЛОДЦА В ГОЛОВКЕ..... может ВАС ПОМЕНЯТЬ уйдите суки сами а то внесут ногами вперед... Регламент работы Рады устарел и будет изменен, - Разумков - Цензор.НЕТ 8217
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Завал! В какой стране учат такому правописанию? В чукче! Соевые, вы хоть начальную школу окончили?
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иди ты с Богом шорбла пристроился туалет моешь и не варнякай в какой стране Украине ты у придурка Зели спроси когда он по человечески будет разговаривать а не мычать как поця и как чувырло понты по фене не гонять......
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Мы вообще-то в отпуске в Sardegna. А с твоим ликбез полы мыть в самую пору.
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голосование поднятием айфона.
можно по telegram
можно броском в спикера тапком
можно кнопкодавить, а потом извиниться и все ок
можно прислать на голосование вместо себя своего парикмахера.
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Спикер которого мы заслужили...
законы нужно принимать с лету....
Как же ВР работала все это время с 1991-го года?

Правки выступали тормозной колодкой", - пояснил спикер.Источник: https://censor.net.ua/n3151152
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тормоза придумали трусы, жить быстро - умереть молодым, после нас хоть потоп и прочие новые вызовы уже этой осенью смотрите на 1+1.
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Регламент работы Рады устарел и будет изменен, - а потім будуть говорити, що сама ВР теж не відповідає часу Регламент работы Рады устарел и будет изменен, - Разумков - Цензор.НЕТ 8700
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и Гимн устарел, и Герб, и Конституция...
в Конституцию уже собрались вносить сотни поправок....
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А шо в ней хорошего было сделано за 20 лет ? - Результаты какие ? - Олигархия. Бедность. Война на Донбассе. Это все Рада наруководила. А кто же еще ?
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Відповім, якщо розповіси скільки тобі років.
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Ответить ты не сможешь. У тебя нет ответа. Он перечеркнет тебя.
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Є відповідь, але вона пов'язана з твоїм віком.
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У тебе не повна відповідь, тому і я не повністю відповідаю. Без ВР неможливо було прийняти усі документи, які необхідні Незалежній Україні.
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В чем незалежнисть ? Все структуры под рашкой. Даже сейчас 50х50.Предприятия отданы ей же. Или проросийским олигархам.Одно название. Из-за этого и война.
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А почему мне безразличен твой вик,статус и семейное положение ? Может ты просто хочешь знать,то чего тебе не положено ?
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Хотів пояснити чому ти маєш таку думку. Не хочеш, то до побачення. Я закриваю цю вкладку.
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Тебе задан вопрос *за последние 20 лет*. Значит задающий в начале этого периода уже имел сознательный возраст. А паспортные данные - это Privacy любого гражданина.
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Мне нравятся эти клоуны! Это устарело, то устарело....В Украине примерно 250 рабочих дней. пусть ходит один на дежурство, нажимает кнопку, остальные отдыхают.
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Если все хорошо,то зачем ты здесь ? Иди наслаждайся жизнью.
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Если тормоз за рулем, что ни меняй, особо не разгонишься
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Та да, по 5 дней в неделю раьбоать и отпуска 3 месяца в году всего, ну кто тут сможет с таким темпом.
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Переписуйте все нормы с Евросоюза. И не тратьте время и деньги. Сразу. Мы же идем в ЕС ?
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экономика?! а чё это вообще такое? ух-ты!!! а бывает ещё микро- и макро-?! Регламент роботи Ради застарів і буде змінений, - Разумков - Цензор.НЕТ 6424
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Понедельник - отдых после выходных.
Вторник - подготовка к работе.
Среда - рабочий день.
Четверг - отдых после работы.
Пятница - подготовка к выходным.
Суббота и воскресенье - выходние дни.
Время работы: с 11.00 до 15.00.
Обеденный перерыв с 12.00 до 14.00
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Вопросы есть? Есть! Товарищ полковник, и как долго мы будем по средам в....вать????
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-А шо скажет начальник транспортного цеха?
-Рыга-рыга- рыгламент!©
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Предлагаю зебилам в ВР принимать "законы" по их номерам. Название "законов" и их содержание всё равно никто из них не читает. Вот так действительно будет быстрее. Регламент роботи Ради застарів і буде змінений, - Разумков - Цензор.НЕТ 9806
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Taras Berezovets
1 год ·

Мода на непрофессионализм и дилетантство в отечественной политике в тренде. Собственно, сказка о том, как «простой парень из народа» может одним махом решить все сложные проблемы, которые не удавалось до него, для народа очень популярна и близка. Поэтому в тренде останутся люди из окружения президента, которые понятия зеленого не имеют о том, чем они занимаются.
Зеленский породил моду на дилетантов в тех сферах, где они по определению будут всегда проигрывать профессионалам. Вместо дипломатии весь мир узнал украинскую «зепломатию», расхлебывать которую мощнейшее государство мира будет годами. Вместо экономики мы имеем все шансы ознакомить человечество с «зекономикой», а вместо экологии с «зекологией». Эксперимент продолжается, пока этого хочет избиратель Зе, хотя его финал уже неизбежен и фатален для всех.
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Луценко профессионал в ГПУ был, и не дилетант, зато результатов положительных ноль.
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Нужно менять либо пастуха либо баранов.
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Они набрали тупых кнопкодавов, вот это модернизм.
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и правильно. хватит и просто номеров недозаконов. зачем слугам вообще знать, о чём тот закон?
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коли закон не хочеться виконувати то, починають говорити про його заміну.
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