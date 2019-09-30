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 Політика України
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Все про:Сердюк (27) суд (5554) Янукович (6958)

 Суд продовжив розглядати апеляцію на вирок у справі про держзраду Януковича

Апеляційний суд Києва в понеділок продовжує розгляд апеляції захисту експрезидента України (2010-2014) Віктора Януковича на вирок Оболонського районного суду Києва.

Колегія суддів у понеділок продовжила оголошення апеляційних скарг захисту Януковича. Експрезидент, згідно з опублікованою раніше повісткою, офіційно викликався на засідання суду в понеділок, на засіданні відсутній, як і раніше, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ході процедурної перерви в засіданні адвокат Віталій Сердюк розповів журналістам, що загалом у захисників шість скарг. "На минулому засіданні була оголошена скарга адвоката Байдика, є скарга адвоката Горошинського, скарга адвокатів Сердюка і Федоренка", сказав Сердюк, додавши, що також є ще дві апеляційні скарги від інших адвокатів і скарга державного захисника.

"Суддя не зачитує всі скарги, робить акценти на порушеннях або на доводах захисників", - зазначив адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд викликає Януковича на засідання 30 вересня

Говорячи безпосередньо про порушення, на які вказує захист Януковича, Сердюк підкреслив, що є процесуальні порушення, які були допущені судом першої інстанції.

"Далі йдеться про неповноту судового розгляду, невідповідність висновків фактичним обставинам справи", - розповів адвокат.

"Не досліджувалися показання свідків, у захисту не було можливості допитати свідків з-поміж високопоставлених осіб", - додав адвокат.

За словами Сердюка, частина адвокатів просить апеляційний суд скасувати вирок районного суду і винести виправдувальний вирок, частина - направити справу на новий розгляд. "Захист просить скасувати цей політичний вирок, ми просимо винести виправдувальний вирок, інші захисники (адвокат Байдик. - Ред.) просять скасувати вирок і направити справу на новий розгляд до Оболонського суду", - сказав Сердюк.

Він пояснив, що різні прохання в апеляційних скаргах пояснюються тим, що адвокати роблять різні акценти на допущених судом першої інстанції порушеннях.

Адвокат не став прогнозувати, як довго суд розглядатиме апеляції, зазначивши лише, що необхідно оголосити скарги, потім має бути дослідження доказів. "А про терміни розгляду говорити не можу", - додав Сердюк.

Зазначимо, що після попереднього засідання, 23 вересня, адвокати Януковича заявили, що їхній підзахисний готується повернутися в Україну.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

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Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

Читайте також: Київський апеляційний суд розгляне шість скарг адвокатів Януковича на вирок

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151151
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы и страусы уже заждались Витю
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А кто то может сказать , что легитимный проффесор хуже моники зелински ? Да и выберали его те же избератели.
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Если оправдают не удивлюсь. Ми зробили це разом !
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Чекаємо Віктора Федоровича у партії Слуг народу!
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А кто то может сказать , что легитимный проффесор хуже моники зелински ? Да и выберали его те же избератели.
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Да вам зебилам Украину предать - раз плюнуть. Ненависть у вас к гражданам Украины уже есть, постоянно варнягаете про "Украины больше нет!", обзывая тут граждан Украины "малоросами". Следующий шаг у вас дегенератов - начнете орать:"Путен ввиди вайска!".
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"Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику" Суд продолжил рассматривать апелляцию на приговор по делу о госизмене Януковича - Цензор.НЕТ 8218
вполне возможно, что на следующий срок... снова Виктор Федорович будет кандидатом в президенты
Источник: https://censor.net.ua/n3151151
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Ну это врядли...А вот украденные денежки отмоет и опять в бой-обворовывать Украину.Видимо землицы хочет прикупить это падло.
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Я так понял суд будет рассматривать это дело лет 100 еще! Может уже закроете его да и дело с концом!? Судей уволить за хреновую работу! Зато бюджетные деньги сэкономим!
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