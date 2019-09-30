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 Економіка
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 ЄБА закликала запровадити нові підходи до формування рентної плати на залізну руду в межах податкової реформи

Європейська Бізнес Асоціація закликала владу дотримуватися принцип стабільності податкової системи та впровадити нові підходи до формування рентної плати на залізну руду в межах реформи податкового законодавства, анонсованої прем'єр-міністром на 2020 рік.

Про це йдеться в заяві асоціації, передає uaprom.info.

"Бізнес підтримує анонсовані прем'єр-міністром України наміри почати в 2020 році комплексну податкову реформу. Водночас, деякі пропоновані зміни в законопроєктах 1210 і 1210-1 (зокрема, щодо рентної плати за користування надрами), на думку бізнесу фактично випереджають події, істотно трансформуючи податковий ландшафт для окремих сегментів бізнесу вже зараз, тобто ще до представлення та обговорення планованої реформи. Тому, щоб країна мала дійсно якісні та стабільні податкові правила, пропозиції щодо змін у порядку оподаткування "ресурсних" платежів варто розглянути саме під час планування очікуваної податкової реформи", - йдеться в заяві.

Поспіх у прийнятті змін до податкового законодавства може нашкодити податковим надходженням як у короткостроковій, так і в більш віддаленій перспективі, вважають у ЄБА.

Як компромісне рішення в асоціації запропонували тимчасово на 2020 рік "розглянути варіант підвищення ставки для залізної руди з 8% до 10% і встановити мінімальний поріг рентабельності на рівні 150% облікової ставки НБУ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151150
 
 
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Тобто "скажений принтер" - це все-таки погано? Чи погано , коли влада непрофесійна, а експерти - дилетанти? Зміни справді мають бути швидкими. Але здійснювати їх повинні професіонали.
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