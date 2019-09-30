 Українця безуспішно намагалися завербувати для шпигунства на користь РФ, - прокуратура АРК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прокуратури АРК.

"До правоохоронних органів автономії звернувся громадянин України, який у вересні 2016 року, під час перебування на окупаційному "пункті пропуску" "Джанкой", був доставлений російськими прикордонниками до представників ФСБ. Співробітники ворожої спецслужби намагалися схилити зазначеного громадянина до негласної співпраці в інтересах ФСБ РФ, а саме - збирати та передавати інформацію щодо місць дислокації військової техніки Збройних сил України в Генічеському районі Херсонської області, членів Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" та кримськотатарського батальйону "Аскер"", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура АРК повідомляє, що громадянин не вчинив жодних дій, пов'язаних з виконанням злочинного завдання і добровільно звернувся до представників правоохоронних органів автономії.

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