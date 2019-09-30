EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  1632  19
Все про:Крим (7526) прокуратура (1901) Росія (20026) шпигунство, шпіонаж (345)

 Українця безуспішно намагалися завербувати для шпигунства на користь РФ, - прокуратура АРК

До прокуратури Автономної Республіки Крим звернувся громадянин України з інформацією про те, що його намагалися завербувати для шпигунства на користь Федеральної служби безпеки РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прокуратури АРК.

"До правоохоронних органів автономії звернувся громадянин України, який у вересні 2016 року, під час перебування на окупаційному "пункті пропуску" "Джанкой", був доставлений російськими прикордонниками до представників ФСБ. Співробітники ворожої спецслужби намагалися схилити зазначеного громадянина до негласної співпраці в інтересах ФСБ РФ, а саме - збирати та передавати інформацію щодо місць дислокації військової техніки Збройних сил України в Генічеському районі Херсонської області, членів Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" та кримськотатарського батальйону "Аскер"", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура АРК повідомляє, що громадянин не вчинив жодних дій, пов'язаних з виконанням злочинного завдання і добровільно звернувся до представників правоохоронних органів автономії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ затримала інформаторку найманців РФ на Луганщині: "Для конспірації допомагала військовим у побутових питаннях". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151149
 
 
 Топ коментарі
 
мда..., сразу на год и не обратил внимание....
Какая то херьня вообщем получается..
 показати весь коментар
 
Странно! Зачем нужно еще кого то вербовать, если они уже тут, в первых креслах государства усадили свои #опы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А мог бы стать двойным агентом. И сливать всякую дезу коцапам. Интересно почему такая практика не используется?
 показати весь коментар
 
 
для наших спец.служб это слишком сложно...
они у себя дома по коммерсантам работают в основном...
 показати весь коментар
 
 
Потому, что "лейтенант" Баканов и есть двойной агент. Через него ********* нам сливает всякую хрень
 показати весь коментар
 
 
Странно! Зачем нужно еще кого то вербовать, если они уже тут, в первых креслах государства усадили свои #опы.
 показати весь коментар
 
 
"В правоохранительные органы автономии обратился гражданин Украины, который в сентябре 2016 года... Источник: https://censor.net.ua/n3151149
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Три роки чекав?
 показати весь коментар
 
 
мда..., сразу на год и не обратил внимание....
Какая то херьня вообщем получается..
 показати весь коментар
 
 
Теперь можно сказать, что агент внедрен успешно. Українця безуспішно намагалися завербувати для шпигунства на користь РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 346
 показати весь коментар
 
РосЦию из-за допинга могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
 показати весь коментар
 
Сильно смердело от кацапов ( они по древней татаро монгольской традиции бухают и не моются) , потому он и решил спрыгнуть.
 показати весь коментар
 
Ти бував в Бахчисараї? Чув про лазню, яка працювала за гроші Гіреїв, а для людей безкоштовно?
 показати весь коментар
 
Значит плохо вербовали. Пожадничали...
- Дайте ему денег.
- Он не берёт.
- Тогда дайте столько, чтобы не мог не взять. (с)
 показати весь коментар
 
Одного не безусешно. а сотню очень даже успешно
Заметка совсем не о чем...
 показати весь коментар
 
-Меня вербовали, но я не согласился!
-Верим тебе на слово. Теперь можешь охранять воинские склады.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору