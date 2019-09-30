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Все про:Міноборони (2823) обстріл (5558) Донбас (13138)

 Від початку доби ворог 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі із застосуванням 82-мм мінометів. Втрат немає, - Міноборони

Сьогодні, 30 вересня, російсько-окупаційні війська 6 разів порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення, з них тричі ворог застосовував міномети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"З напрямку від н.п. Пікузи окупанти вночі випустили 9 мін калібру 82 мм по захисниках Водяного та протягом години вели обстріл з озброєння БМП та стрілецької зброї.

Окрім цього, вночі ворог вів вогонь від Докучаєвська із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Новотроїцького", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 26 разів порушив режим припинення вогню із застосуванням 120- і 82-мм мінометів, а також озброєння БМП, втрат немає, - штаб

Також повідомляється, що зранку збройні формування РФ та її найманці відновили мінометні обстріли позицій українських сил: "З 6:25 противник випустив 10 мін калібру 82 мм та вів прицільний обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших захисниках Зайцевого. З 6:45 розриви 10 ворожих мін 82-го калібру також зафіксували наші воїни поблизу н.п. Шуми. Противник вів мінометний обстріл з напрямку від Шахти 6-7 окупованої Горлівки, застосовуючи ще й автоматичні станкові гранатомети. Окрім цього, з 8:00 ранку окупанти порушили режим тиші зі стрілецького озброєння в районі Опитного. Пізніше - поблизу Новомихайлівки".

"За наявною інформацією, внаслідок ворожих прицільних обстрілів від початку поточної доби бойових втрат серед захисників України немає", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151146
 
 
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РосЦию из-за допинга могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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Это такие как Надя хотела поставить на острове?
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Моника Зелински сказало : "Надо просто перестать стрелять".
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