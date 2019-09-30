EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  1752  8
Все про:ВР (5796) законопроект (774)

 Законопроєкт 1210 потребує доопрацювання, - експертне управління ВРУ

Проєкт закону №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" необхідно доопрацювати.

Про це йдеться у висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради, опублікованому на сайті парламенту в п'ятницю, повідомляє uaprom.info.

У документі також йдеться про необхідність отримати висновок Кабінету Міністрів України щодо запропонованих змін, оскільки уряд забезпечує проведення податкової та митної політики.

Законопроєкт 1210, внесений у ВР депутатом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим 30 серпня, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування під час підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів у 4-5 разів.

Згідно з висновком експертного управління, в законопроєкті немає фінансово-економічного обґрунтування запропонованих змін у частині збільшення ставки рентної плати для видобутку залізної руди, а також зміни коригувальних коефіцієнтів до ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

"У частині збільшення податкового навантаження на видобуток залізорудної сировини, належне обґрунтування цієї пропозиції має містити інформацію щодо оцінки ризиків для галузі в разі зниження світових цін на цю продукцію, зниження рентабельності її експорту, зростання конкуренції на світових ринках і пов'язаних з цими процесами наслідків для бюджету, зайнятості в галузі", - йдеться в документі.

Крім того, законопроєкт має містити оцінку не тільки з точки зору можливих надходжень у бюджет, але і враховувати ризики "зниження бюджетоутворюючого потенціалу платників податків", йдеться у висновку.

У документі також говориться, що запропонований термін набуття чинності Закону, "з дня, наступного за днем його опублікування", не узгоджуються з принципом стабільності податкового законодавства України. "Зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їхні ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року", - йдеться у висновку щодо законопроєкту 1210.

Минулого тижня в ході зустрічі з представниками бізнесу народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський запропонував внести зміни в законопроєкт: використовувати формульний підхід для розрахунку бази оподаткування та знизити рентну ставку до 8%. Однак він заявив, що на голосування в першому читанні планується винести текст законопроєкту без будь-яких змін, а вносити правки в перерві між першим і другим читанням.

Таке рішення профільного комітету несе великі ризики для економіки, вважає президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, оскільки після голосування в першому читанні можливості для зміни нормативних актів звужуються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151144
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Ольгинские". Шо там у вас в Питере ?
Законопроект 1210 нуждается в доработке, – экспертное управление ВРУ - Цензор.НЕТ 624

Законопроект 1210 нуждается в доработке, – экспертное управление ВРУ - Цензор.НЕТ 8505
 показати весь коментар
 
Главное научно-экспертное управления Верховной Рады - что за контора, кто эти люди?
 показати весь коментар
 
 
Выпускники Трускаветских Общеобразовательных Курсов им.Разумкова.
 показати весь коментар
 
 
Скільки класів насправді закінчив Гетьманцев?
 показати весь коментар
 
Хоть до кого-то дошло... Будет ли толк - посмотрим.
 показати весь коментар
 
Экспертное управление проснулось...
 показати весь коментар
 
Які ще податки на видобуток руди? Доплачувати їм! З пенсійного фонду. І фонду лікування дітей.
 показати весь коментар
 
Конечно надо доработать,там же новинский и ахметка,это же не малый бизнес !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору