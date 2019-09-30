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 Суспільство
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Все про:Ощадбанк (40) кримінальна справа (377) Березкін Станіслав (23)

 Господарська справа Ощадбанку не може бути предметом кримінального переслідування, - Березкін

Колишній народний депутат Станіслав Березкін заявляє, що не має наміру ховатися від слідства і вважає, що кримінальне провадження щодо "Ощадбанку" не може бути предметом кримінального переслідування.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Сьогодні отримав підозру від САП. Зробив це добровільно, від правоохоронців не ховаюся і не маю жодних намірів покидати межі України, як про це провокаційно писали деякі ЗМІ", - повідомив він.

Березкін підкреслив, що ніякого злочину ні він, ні члени його сім'ї не скоювали.

"Вчергове інформую, що так звана справа Ощадбанку є суто господарським спором і ніяк не може бути предметом кримінального переслідування. Це не тільки моя думка, так вирішив парламент країни, відмовляючи генеральному прокурору у знятті з мене депутатського імунітету. Так вважають високопрофесійні адвокати, які мене захищають від кримінального переслідування", - зазначив екснардеп.

Березкін висловив надію на те, що Вищий антикорупційний суд, ґрунтуючись на принципах незалежності та верховенства права, "винесе неупереджене рішення і поставить крапку в цій безпідставно заполітизованій справі".

Як повідомляли Українські Новини, Березкін вважає, що НАБУ використовують для вирішення господарських питань.

Рада відмовилася зняти недоторканність з нардепа Березкіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151142
 
 
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Ух какой ты умный. Тогда у нас вся коррупция - хозяйственные споры.
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Взял кредит 20 млн.долларов с липовым обеспечением, вывел на оффшор якобы на приобретение товаров, на эти деньги накупил недвижимости на всю семью, а фирму - заемщика обанкротил. Без особых хитростей. А теперь -"хозяйственный спор".
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