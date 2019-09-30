 На сайті Ради оприлюднили програму дій уряду

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Зокрема, на сайті Ради розміщено проєкт постанови Кабінету міністрів, Програму дій уряду і пояснювальну записку.

Документи були подані в парламент 29 вересня.

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