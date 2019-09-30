 На сайті Ради оприлюднили програму дій уряду

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Зокрема, на сайті Ради розміщено проєкт постанови Кабінету міністрів, Програму дій уряду і пояснювальну записку.
Документи були подані в парламент 29 вересня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Зокрема, на сайті Ради розміщено проєкт постанови Кабінету міністрів, Програму дій уряду і пояснювальну записку.
Документи були подані в парламент 29 вересня.
программойпрограмкой можно ознакомиться на сайте 95 к
1) взяти кредити;
2) вкрасти кредити;
3) втікати.
Затем, после гласного обсуждения программы экспертами, ВР принимает базовый закон, где будут обозначены терминология, инструменты, стандарты, закрепляются источники финансирования, цели и порядок использования привлеченных средств и ответственный за их соблюдением. После чего принимаются регулирующие подзаконные акты Правительства о процедуре исполнения закона.