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 Політика України
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Все про:ВР (5796) Кабмін (3156) програма (48)

 На сайті Ради оприлюднили програму дій уряду

На сайті Верховної Ради оприлюднили Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Зокрема, на сайті Ради розміщено проєкт постанови Кабінету міністрів, Програму дій уряду і пояснювальну записку.

Документи були подані в парламент 29 вересня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151141
 
 
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с программой програмкой можно ознакомиться на сайте 95 к На сайте Рады обнародовали программу действий правительства - Цензор.НЕТ 5253
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Суть дій уряду:
1) взяти кредити;
2) вкрасти кредити;
3) втікати.
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Неожиданное "воскресно-виртуальное" принятие программы правительства, которую в глаза никто не видел, да еще в условиях не принятого Государственного бюджета, с проектами о легализации азартных игр и добычи янтаря, откровенно демонстрирует, что команда Зеленского всерьез опасается за свое будущее. Суть всей аферы в том, что принятие Верховной Радой этой "программы" гарантирует годичный иммунитет для роспуска правительства Гончарука. При том самих членов правительства, кроме Гончарука, можно увольнять сколько угодно. Делается это еще и для того, чтобы не допустит совсем пикового развития событий, когда всей этой компании придется соглашаться на премьерство Яценюка. (с)timeze2019
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Очікується, що у результаті реалізації заходів Програми буде досягнуто зростання ВВП на 40 %, позитивних змін демографічної ситуації, створено 1 млн. робочих місць, приведено у хороший стан усі основні дороги (24 тис. км), збудовано 5 морських портів та 15 аеропортів, зменшено антропогенний вплив на навколишнє середовище.ВЫ В ЭТО ВЕРИТЕ? даже под канабисом никто не поверит...
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Сначала правительством должен быть разработан документ - программа национального уровня о государственной политике в определенном секторе, в котором закрепляется основные конечные цели, способы их достижения и источники финансирования.
Затем, после гласного обсуждения программы экспертами, ВР принимает базовый закон, где будут обозначены терминология, инструменты, стандарты, закрепляются источники финансирования, цели и порядок использования привлеченных средств и ответственный за их соблюдением. После чего принимаются регулирующие подзаконные акты Правительства о процедуре исполнения закона.
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