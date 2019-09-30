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 Політика України
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 Головний задум - одночасно комплексно криміналізувати нелегальне вивезення з України, - Гончарук про боротьбу з нелегальним видобутком бурштину

Кабінет міністрів України на засіданні 29 вересня затвердив законопроєкт про заборону експорту бурштину-сирцю, який передбачає зосередження легального видобутку на наявних копальнях, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Головний задум - одночасно комплексно криміналізувати нелегальне вивезення бурштину з України", - сказав Гончарук під час пресбрифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт передбачає заборону експорту необробленого бурштину (сирцю), криміналізує нелегальне вивезення бурштину, спрощує процедуру отримання офіційних документів на розробку наявних копалень для легального бізнесу.

Законопроєкт буде внесено до Верховної Ради найближчим часом, зазначив Гончарук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроект, яким передбачено саджати до в'язниці на 3 роки за незаконний видобуток бурштину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151139
 
 
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+100$ в день чорноробочим нема ніде, може в декількох країнах світу, та навряд чи ті банди хочуть легально працювати.
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Сырец будут скупать здесь и вывозить уже легально и централизовано.
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Той Гончарук якийсь порохобот. Моніка ж казала що контробанда впала в рази!
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Вместе с официальными таможенными сборами...
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Оно все давно до вас кримилизировано!
Или он в школе не учился?
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Добыча янтаря и так криминализирована до предела.
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Криминализируй, не криминализируй......
Если наши погранцы и таможенники пром древесину "не видят", да и недавно погранцы в Польше поймали контрабандиста, который вполне "удачно" прошел через наших "слипэнькых".
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