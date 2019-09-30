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 Політика України
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Все про:оренда (45) земля (384) Разумков Дмитро (213)

 У держави дуже багато землі, яку сьогодні обробляють на корупційних засадах, - Разумков

Сьогодні в Україні багато хто користується державною землею за допомогою корупційних механізмів.

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ спікер ВР Дмитро Разумков, коментуючи необхідність створення ринку землі.

"Це важливе питання для країни, ми це розуміємо. Потрібно врахувати інтереси всіх, починаючи від власника землі. Йдеться про приватного власника, який сьогодні перебуває в парадоксальній ситуації: з одного боку – в тебе цей актив є, а з іншого боку – ти цим активом не можеш розпоряджатися і не можеш його ефективно використовувати. Не можеш продати або купити, а оренда сьогодні відбувається в напівтіньовому форматі. Створення ринку землі дасть можливість і ринку оренди землі. Позитивних складових у цій справі дуже багато. Але потрібно підходити виважено, збалансовано. Потрібно врахувати інтереси держави, тому що у власності держави дуже багато землі, яку сьогодні обробляють на корупційних засадах, це раз. Два – ми не розуміємо, скільки землі є у власності держави", - розповів він.

Також читайте: Ми зробимо великий бізнес не олігархічним, - Разумков

Разумков додав, що "початок цього процесу (запуск ринку землі. - Ред.) ми побачимо в найближчому майбутньому, а далі цей процес пройде і внутрішньопартійну, і парламентську дискусію".

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151138
 
   
 Топ коментарі
 
Ну так это же государственная земля и наводите на ней порядок, Разумков. Коррупция везде и надо с ней бороться. Сколько вы за 3 месяца посадили коррупционеров? Ноль? А в Израиле 95% земли государственной и коррупции там нет, аренда работает, жратвы завались и вся дешевая, умеет власть заботиться о своих гражданах и не волает про продажу остатков государственной земли. А эта власть как враги для народа, последнее у него из-под ног вытаскивают. Тьфу! Валите в Израиль за опытом ведения сельского хозяйства и не бесите народ, а то он вам роги быстро поскручивает за продажу земли мировому олигархату.
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Государственную землю в цивилизованных странах сдают в аренду только, она для безопасности страны на случай непредвиденных обстоятельств. голода, климатических катастроф и т.д. А наша власть все хочет продать мировому олигархату все, им пох, раздадут и будем мы сидеть земли и без еды.Покупать за границей жратву на своей земле будем.Наши люди не конкуренты мировым денежным мешкам и нашим земля не достанется.Обманывают народ и вешают лапшу.
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Сейчас уже земли не много, меньше чем в цивилизованных странах, намного меньше. Смотрите выступление Тимошенко в прошлой передаче Савика Шустера , она там все выложила с графиками и сравнениями. Земли мало и ту хотят продать мировому олигархату, а мы все будем покупать продукты за сумасшедшие деньги и голодать.
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О ! Нарешті про дискісію заговорили! У государства очень много земли, которую сегодня обрабатывают на коррупционных основаниях, - Разумков - Цензор.НЕТ 9051
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Ну так это же государственная земля и наводите на ней порядок, Разумков. Коррупция везде и надо с ней бороться. Сколько вы за 3 месяца посадили коррупционеров? Ноль? А в Израиле 95% земли государственной и коррупции там нет, аренда работает, жратвы завались и вся дешевая, умеет власть заботиться о своих гражданах и не волает про продажу остатков государственной земли. А эта власть как враги для народа, последнее у него из-под ног вытаскивают. Тьфу! Валите в Израиль за опытом ведения сельского хозяйства и не бесите народ, а то он вам роги быстро поскручивает за продажу земли мировому олигархату.
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Уважно прочитай. Спочатку запустять процес, а потім будуть дискутувати.
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Ну так вас гадов выбрали чтоб вы эту коррупцию победили,а не продали нашу землю х..й знает кому ! Продавайте уже распаеванную,крестьянскую,а оставшиеся 24% сх земель государства не трогайте!
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Я прогнозую. що як раз селяни-пайовики будуть не продавати - першою з під молотка піде державна земля як пішли ТЕС та обленерго.
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"Селяни-пайовики" вспоминаются только для прикрытия основной цели - легализации земельной собственности уже имеющейся, прежде всего, у американского пенсионного фонда и других иностранных компаний в долгосрочной аренде. На втором месте - интересы местных латифундистов. Роль милованова в этом такая же, как была у яресько и супрун - все они были внедрены во власть для защиты и продвижения интересов американского капитала.
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Государственную землю в цивилизованных странах сдают в аренду только, она для безопасности страны на случай непредвиденных обстоятельств. голода, климатических катастроф и т.д. А наша власть все хочет продать мировому олигархату все, им пох, раздадут и будем мы сидеть земли и без еды.Покупать за границей жратву на своей земле будем.Наши люди не конкуренты мировым денежным мешкам и нашим земля не достанется.Обманывают народ и вешают лапшу.
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Ти наївний. Пайова земля зараз уся в лоскутах. 1,2-2,5,3 гектари. Щоб більш-менш зібрати поле в 100-500 гектарів попотіти ще треба. Та й власники зараз не дуже спішать продавати по 350-700 баксів за гектар.
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ЗеКоманда прикривається тим що кожен має право продати свою власність.пай приймаючи закон про продаж землі тихенько замовчуючи. що найбільшим власником землі в Україні є ДЕРЖАВА!І гроші від продажі навряд підуть місцевим общинам.
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У государства много земли, но когда люди обращаются в органы на получение законных положенных бесплатно земельных наделов, ответ А У НАС НИЧЕГО УЖЕ НЕТУ ВСЕ РАЗОБРАЛИ! Вы определитесь у вас много земли или уже ничего нету!!
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Сейчас уже земли не много, меньше чем в цивилизованных странах, намного меньше. Смотрите выступление Тимошенко в прошлой передаче Савика Шустера , она там все выложила с графиками и сравнениями. Земли мало и ту хотят продать мировому олигархату, а мы все будем покупать продукты за сумасшедшие деньги и голодать.
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так и я думаю что так сказать свободной земли осталось не много! вот поэтому прежде чем делать рынок надо бы навести порядок с правами на землю, т.е. определится скоко земли у нас есть и кому она пренадлежит!! а то они уже продавать собрались не известно что!!
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Не хвилюйтесь - продадуть місцевим Беням. а не іноземцям. Легше стало?))
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Бєні потім перепродадуть за десятикратною ціною . "Вороні Бог послав шматочок сиру .....".
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Хватит каждому 1,5х2,50 х2,0...Неужели Беня в такую не влезет??
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Я чув що, почали будувати біогенератори для виробництва газу. Тож закопувати вже економічно не вигідно, а в генератор всі влізуть.
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Так ЗЕМЛЯ УЖЕ ДАВНО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ иностранных синдикатов...Осталось только БАБКИ за нее взять...Нужны им крестьяне...
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вона поки що у використанні але не у власності. Це як з автомобілем, доки він не ваш то можуть і спитати.
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Так где борьба с коррупцией, разумков? Ноль! Точнее зе-ро!
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Недавно дядя перечислял, с лицом человека больного геномной патологией, на должности министра экономики. Загибал пальцы на телевизоре, сколько государство теряет, насчитал аж 200 млн грн в год!
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Десь в цей час гірко плаче один справжній полковник.
Стільки надлишкового майна проходить повз нього...
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А кто вам сейчас мешает устраивать настоящие аукционы на аренду госземель, а не ту, в лучшем случае, бутафорию, в которой заведомо побеждает блатной учасник, а в худшем - вообщее земля передается по решению сельрады или райрады...
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Тобто масса державної землі обробляється незаконно ? Пан Разумков боїться звертатись з цією проблемою до Авакова ? Є ще Труба ,Ситник,Баканов,Рябошапка нарешті ! А податковим мєнтам для чого життя подовжили ? ФОПи пресувать ?
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У держави багато землі і вона не наша! Треба так зробити, щоб нею заволодіти. Давайте закони, а нарід прохаває. Головне скажіть, що це для них і це гарно. Пару сюжетиків по Г+Г, ще й АСТV і справа зроблена. А як ще підключиться Бігус і розповість, як землю крали-крали, а вони прийшли і порядок навели! ВІи думаєте навіщо випустили таку кількість євробондів?
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И теперь они получат первоочередное право выкупа. Брависсимо.
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Як є багато землів у державі то значить треба роздирибинити і людей зробити РАБАМИ нещасними....вже доста ,що без війни народ вигнали з держави за границю сторбами в девяності......то тепер ще докрадуть.....а ви пальці смокчіть ........зробіть закони відповідні доступність простому народу .....на землях робити ...,а чому свої маєтки непродаєти ,а до землі причипилися ....Коломийський моло обікрав державу, У держави дуже багато землі, яку сьогодні обробляють на корупційних засадах, - Разумков - Цензор.НЕТ 7526 щей землі додирибанит......
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Я навіть вірю що Зеленський хоче добра Україні і Українцям, але в нього виходить все навпаки, він тільки 4 місяці президент, а скільки гівна і від нього і від партії СГ, а ще той олігарх палки в колеса пхає, ох чую наробить біди той Зе.
Я думаю що він просто не розуміє що робіть і немає ніякої стратегії і команда у нього відверте гівно.
Порада для Зе, поміняти людей які його оточують, можливо це вони тягнуть його на дно.
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Поцікавтеся краще чому прихильники Зеленського так одностайні з прихильниками Порошенко в питаннях захисту інтересів чиновників та олігархів.
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Никакой продажи земли, этот вопрос решайте по другому.
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Слушать Ползункова- себя не уважать.
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а для початку посадити корупціонерів не пробували? Бо, з такими аргументами можна дійти і до легалізації педофелії.
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Як Бєня заробить на легалізації педофілії? Це нецікаво. А от спекуляція землею, доїння ФОПів та гральний бізнес - вже цікавіше.
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Ну, я про таке навіть і думати не хочу, а ось серед продвинутих економістів цифрової генерації знайдуться проекти.
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