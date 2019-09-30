 У держави дуже багато землі, яку сьогодні обробляють на корупційних засадах, - Разумков

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ спікер ВР Дмитро Разумков, коментуючи необхідність створення ринку землі.

"Це важливе питання для країни, ми це розуміємо. Потрібно врахувати інтереси всіх, починаючи від власника землі. Йдеться про приватного власника, який сьогодні перебуває в парадоксальній ситуації: з одного боку – в тебе цей актив є, а з іншого боку – ти цим активом не можеш розпоряджатися і не можеш його ефективно використовувати. Не можеш продати або купити, а оренда сьогодні відбувається в напівтіньовому форматі. Створення ринку землі дасть можливість і ринку оренди землі. Позитивних складових у цій справі дуже багато. Але потрібно підходити виважено, збалансовано. Потрібно врахувати інтереси держави, тому що у власності держави дуже багато землі, яку сьогодні обробляють на корупційних засадах, це раз. Два – ми не розуміємо, скільки землі є у власності держави", - розповів він.

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Разумков додав, що "початок цього процесу (запуск ринку землі. - Ред.) ми побачимо в найближчому майбутньому, а далі цей процес пройде і внутрішньопартійну, і парламентську дискусію".

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