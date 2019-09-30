 Очікуємо близько 2-2,5 млрд грн доходів до бюджету від легалізації грального бізнесу, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
"Якщо ми говоримо про дохідну частину бюджету, то розраховуємо, що близько 2-2,5 мільярда гривень ми за рахунок легалізації грального бізнесу в бюджет отримаємо, але звичайно треба вважати. Потрібно зрозуміти, який врешті-решт закон буде ухвалено", - зазначив прем'єр .
Гончарук підкреслив, що Кабмін позитивно оцінює вплив цього закону на бюджет.
Зазначається, що остаточні цифри надходжень до бюджету від легалізації грального бізнесу стануть відомі після того, як депутати проголосують за законопроєкт.
Нагадаємо, 3 серпня Зеленський, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі, заявив, що в Україні легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино в п'ятизіркових готелях.
Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 грудня 2019 підготувати закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину.
29 вересня уряд схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.
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Кількість самогубців та інші наслідки теж врахували?
тоді обіг планується 2,5*1,5*4 = 15 млрд.грн. Але є ще один нюанс для України - щонайменьше половина буде у тіні. Маємо усі 30 млрд.грн. Тобто кожна доросла людина в Україні повинна витрачати по 1 тис грн. в рік.
Не играю с ними, но заставлю на деньхи играть и налоги платить!
🤗
Неужели вас жизнь не научила еще в 90-х, что молодая команда приходит только грабить, создают что то только мудріе люди. А мудрость приходит с возрастом.
Не занимайся херней и никто тебя не ограбит, а с государством или без эти гаврики работают по полной, только теперь им придется часть отдавать в бюджет, решение правильное.
На очереди легимитизация оставшегося под крышей ментов - проституции и легких наркотиков как в Амстердаме.
на перших поверхах ?
невже рюкзаков, який їх зараз кришує і збирає з них чималу данину ?
і який йому у тому сенс, закривати прибутковий бізнес ?
невже тому, що його попросить Зеленський ?
разрушенных судеб,бизнесов,семей ?
не,бл,два лярда им важнее..
2. Після "заборони" гральний бізнес пішов у тінь.
3. Зараз бабло від тіньового грального бізнесу йде мусорам, прокурворам та іншим кришувателям.
взамен миллионов разрушенных жизней - потерянных квартир