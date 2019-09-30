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 Політика України
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Все про:гральний бізнес (79) Кабмін (3156) Гончарук_Олексій (110)

 Очікуємо близько 2-2,5 млрд грн доходів до бюджету від легалізації грального бізнесу, - Гончарук

Кабінет міністрів України розраховує, що легалізація грального бізнесу дасть можливість бюджету отримати додаткові 2-2,5 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Якщо ми говоримо про дохідну частину бюджету, то розраховуємо, що близько 2-2,5 мільярда гривень ми за рахунок легалізації грального бізнесу в бюджет отримаємо, але звичайно треба вважати. Потрібно зрозуміти, який врешті-решт закон буде ухвалено", - зазначив прем'єр .

Гончарук підкреслив, що Кабмін позитивно оцінює вплив цього закону на бюджет.

Зазначається, що остаточні цифри надходжень до бюджету від легалізації грального бізнесу стануть відомі після того, як депутати проголосують за законопроєкт.

Читайте також: Кабмін затвердив низку рішень, зокрема схвалив законопроєкти про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі, заявив, що в Україні легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино в п'ятизіркових готелях.

Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 грудня 2019 підготувати закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину.

29 вересня уряд схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151137
 
   
 Топ коментарі
 
Какой это нахер бизнес? Наркота тоже бизнес, так что ее тоже легализуем, это тоже даст херову тучу налогов. Уроды нахер.
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29 сентября правительство одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам Источник: https://censor.net.ua/n3151137
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Кількість самогубців та інші наслідки теж врахували?
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29 сентября правительство одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам Источник: https://censor.net.ua/n3151137
_____________________________________________________________________________________________
Кількість самогубців та інші наслідки теж врахували?
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Будем посмотреть. На каждом шагу лото и прочие гадюшники. Шо у жены Третьякрва, ментов, прокуроров кусок вырываете?! Ожидаем около 2-2,5 млрд грн доходов в бюджет от легализации игорного бизнеса, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8475
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Чому це вони вирвуть? Легалізація збільшить обдирання лохів в рази - усім хватить. Якщо цей козлик планує 2,5 млрд. грн. доходу до бюджету - то рахуй. Призовий фонд приблизно 75%. То, що остається обкладається податком - припустим 40%
тоді обіг планується 2,5*1,5*4 = 15 млрд.грн. Але є ще один нюанс для України - щонайменьше половина буде у тіні. Маємо усі 30 млрд.грн. Тобто кожна доросла людина в Україні повинна витрачати по 1 тис грн. в рік.
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Кожна доросла людина, що грає, а не кожна доросла людина в Україні.
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То есть получается, что эти игровые заведения на каждом углу работают нелегально уже пять лет, почему не закрыты до сих пор или одним можно, если "крыша" хорошая?
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предлагаю пойти разгромить ближайший космолот и посмотреть, что будет Ожидаем около 2-2,5 млрд грн доходов в бюджет от легализации игорного бизнеса, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6157
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КОРД будет. а тебя объявят пособником сепарастов дыныры.
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у космолота как раз таки есть лицензия. работают под вывеской национальной лотореи... так что подімут весь личній состав)
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а чего, по закону нельзя в реформированную полицию пожаловаться или в налоговую, они же не платят налоги?
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Так это самому себе пожаловаться на невыполнение законов!
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Жаловаться можно, получишь отписку и опять жалуйся. И так пока не надоест.
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РюкзАков. "Нардеп сообщил, что владеет информацией, по которой сотрудникам Нацполиции рекомендовано не лезть в незаконные лотереи, если они хотят оставаться на должностях."
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Зачем нардеп, когда у нас весь город знает, что полиция к ним за деньгами приезжает
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Доминошный стол в Моєм дворе переведу на хозрасчет!
Не играю с ними, но заставлю на деньхи играть и налоги платить!
🤗
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А держава- це якраз той орган, що лише кришує тих, хто заробляє гроші. На вибиті кошти вони шикують (себто чиновники), а на решту організовують медицину, інфраструктуру та інше.
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Доить украинцев решыли по полной, пока последний кусок земли не отдадут. А потом опять начнутся иудейские погромы. Все по кругу движется, как утверждают философы.
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О, да, налоги с игорного бизнеса - это "доить украинцев"
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Какие налоги? Тогда можна ввести налоги и с грабижей, наркомафии, убийств по заказу.
Неужели вас жизнь не научила еще в 90-х, что молодая команда приходит только грабить, создают что то только мудріе люди. А мудрость приходит с возрастом.
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Кто то тебя пихает к игровым автоматам и казино силой?
Не занимайся херней и никто тебя не ограбит, а с государством или без эти гаврики работают по полной, только теперь им придется часть отдавать в бюджет, решение правильное.

На очереди легимитизация оставшегося под крышей ментов - проституции и легких наркотиков как в Амстердаме.
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Ну вже ж був у нас цей бізнес легалізований, вже вдарялись об цю жо ппу , кже казали про податки, яке це щастя, Вже забули, бігом на граблі знову ?
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Ви чуєте цей сміх? Аваков ірже, аж сльози проступили)
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і хто заважатиме далі працювати цім всім космолотам у жилих кварталах
на перших поверхах ?
невже рюкзаков, який їх зараз кришує і збирає з них чималу данину ?

і який йому у тому сенс, закривати прибутковий бізнес ?
невже тому, що його попросить Зеленський ?
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Какой это нахер бизнес? Наркота тоже бизнес, так что ее тоже легализуем, это тоже даст херову тучу налогов. Уроды нахер.
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Кстати - а че оружие не легализовать, тоже будет доход в бюджет. Да и пропозиция более интересная. Сначало оружие, а потом остальные предложения. Интресно посмотреть на митинг под офисом президента, когда там соберется 2000 стволов.
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С проституток можно больше собрать.
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а сколько лярдов непринесённых домой детям денег,страшнейшей игровой зависимости,набранных в банках неотдающихся кредитов,краж,подлогов,убийств на этой почве юный гений не посчитал ?
разрушенных судеб,бизнесов,семей ?
не,бл,два лярда им важнее..
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если дети -дебилы что ведутся на лохотрон- то так им и надо
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1. Гральний бізнес як був, так і після "заборони" ще більше розцвів.
2. Після "заборони" гральний бізнес пішов у тінь.
3. Зараз бабло від тіньового грального бізнесу йде мусорам, прокурворам та іншим кришувателям.
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два лярда налогов /пусть реально скажут %какой от доходов казино/реально
взамен миллионов разрушенных жизней - потерянных квартир
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