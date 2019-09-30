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 Політика України
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Все про:Луценко (2660) США (5534) Сарган (355)

 Луценко полетів до Британії на курси англійської, - Сарган заперечує, що від'їзд ексгенпрокурора з України якось пов'язаний зі скандалом у США

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко виїхав до Великої Британії, щоб пройти там курси з англійської мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила його речниця Лариса Сарган "Українським Новинам".

"Юрій Луценко давно планував і тепер проходить курси англійської мови у Великій Британії. Він полетів у неділю і найближчі півтора місяці буде за межами України", - зазначила вона.

За словами Сарган, від'їзд Луценка ніяк не пов'язаний зі скандалом у США з переговорами Трампа і Зеленського, в якому згадується про розслідування про сина Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше Юрій Луценко заявив, що Україна не має підстав для розслідування проти Джо Байдена або його сина.

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Луценко розповів, що зустрічався з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, який запитав його, чи можна провести розслідування проти Байдена в Україні. Ексгенпрокурор відповів, що то не його юрисдикція.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151136
 
 
 Топ коментарі
 
Лерка в Лондоне собирает екстренно сходняк. Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США - Цензор.НЕТ 7735
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Югик, у тебя вскоре будет много времени для изучения английского в перерывах между пошивом рукавиц!Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США - Цензор.НЕТ 8395
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К золотой ручке сходняк
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Згинуть всі порохоботи, як роса на сонці,
Запануємо ми, браття, у своїй сторонці.
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Сгинуть нафик долбоебы як роса на сонце...
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Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию, чтобы пройти там курсы по английскому языку.

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це саме тупіше оправдання яке я чув.Полетів би музеї подивитися,відпочити,елю з бурбоном побухати....Ну накінець підвищити юридичні знання по міжнародному праву... Луценко полетів до Британії на курси англійської, - Сарган заперечує, що від'їзд ексгенпрокурора з України якось пов'язаний зі скандалом у США - Цензор.НЕТ 9779
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Югик, у тебя вскоре будет много времени для изучения английского в перерывах между пошивом рукавиц!Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США - Цензор.НЕТ 8395
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Лерка в Лондоне собирает екстренно сходняк. Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США - Цензор.НЕТ 7735
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да. югик не только алкашь и казнокрад но и матёрая крыса. его главный косяк это то что он засунул свой пятак в американские расклады, тем самым получил дорогу в гуантонамо на долгие лета.
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«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это,
затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю.
Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете» (c)
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Ну так хату в Украине спалила ж! Негде ночевать и собираться.
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Вискарик, эль, пивасик, джин................танцы с английским бульдогом. Баба Яга на своём транспорте полетела? Метла? Ступа? Бизнес класс?
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так пусть его Петро научит-тот на английском,как на родном
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Лерка с Парашенком в Лондоне открыли курсы английского языка для всех беглых олигархов-казнокрадов. Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США - Цензор.НЕТ 1955
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Юґик осторожнее там в центре Лондона, а то там такие таксисты злюки, у Лерки-стобаксов спроси, она знает.
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Зачем, там Баба-Яга на хозяйстве, любого до полусмерти испугает.
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скорее сомелье. если его английский языг заплетаться не будет.
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Новая власть никакая импотенті ждать посадок и изменений в развитии страні не стоит Вова бадминтонный воланчик хорошо парит между ракетками олигархов през пустышка
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Поздравляю, пока Вы - единственный петик на странице!
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Я не бот , но тоже так думаю...Слабак Зеля...
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Петик Зеленобот глупы Вы батенька смотри по действиям власти действий зеро то что можно еще писать Петя в один тур и Вова одноходовочка посадки весной а результат тот же обман
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Бл.дь,в Украине офигенные есть преподаватели, кому он лепит? К Гонтаревой полетел договариваться
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Не договариваться, скорее - план действий обсуждать. Вон ботня уже всерьез тему путча поднимает - не просто же так, почву прощупывают.
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Не раскрывай сразу все тайны, иначе не будет никакой интриги. Если бы он сразу сказал, что к Гонтаревой полетел, ну какая бы это была интрига!? А так английский учит! Тоже не лишнее...
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Или скоро и его дома и квартиры запылают😂😂
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та это элементарно. на родину шотландского виски он рвётся, себя показать. ждём репортаж с аэропорта.
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Теперь надо смотреть, чтоб Югика квайтига не загорелась, а он сам на лондонской улице не шкваркнулся бошкой об автобус Бирмингем-Житомир, пытавшийся его задавить Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США - Цензор.НЕТ 4499
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А что, водку без знания английского у нас уже не продают?
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и шо картавый югик, мразь поросячья может выучить?
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чет поздновато английский учить, Джулиани тебя уже неверно понял.
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Походу нас опять на*бали. Новая власть вместо обещаных посадок воров отпустила их в Лондон
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ну леня космос же просил никуда его не выпускать.. ну что же вы творите ???
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На Луценко , интересно, что наедет, чтобы он занял соседнюю с леркой палату?
Они чувствуют, что окажутся на фаллической безнатриевой диете , при этом ещё и боятся прослушки. Поэтому лично решают вопросы с Лерой, лично готовят себе отходные пути.
Ну это ж надо такое! Даже , если чисто гипотетически поверить, что леркин гипс настоящий, то зачем лежать с ним в закрытой клинике?
У меня подруга недавно делала на ноге операцию, на второй день была уже дома, а операция была достаточно сложной.
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я думал, юГик раньше слиняет. а он как-то затянул посещение "курсов".
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невже і його будиночок зібрався згоріти вщент і Югік завбачливо поїхав шукати політичного притулку у бритів? Луценко полетів до Британії на курси англійської, - Сарган заперечує, що від'їзд ексгенпрокурора з України якось пов'язаний зі скандалом у США - Цензор.НЕТ 2573
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Хоч би Юга не набульбенився з горя і не витворив щось подібне, як колись в німецькому аеропорту.
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тупому барану не поможуть ні наші ні британські викладачі )
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а сам то знаешь английский или тоже баран?
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Ахахахахахахаха. Потом на курсы мальдивского.
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Сам уехал на "курсы" в Лондон,а кореша свого-Грымчака оставил на нарах парится.На те деньги,что в Лондоне "просерет",мог бы залог за дружка внести.
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Кстати, он букву "р" выговаривает чисто с акцентом Уэссекса...
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юла прощай мы тебя будем помнить как лучшего ген плокулола🤣🤣🤣
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беригись автомобиля, Йурик. и пафосный домик, на который тесть заработал в автобазе, застрахуй подороже.
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Юрик, тебе бы в начале к логопеду записаться... Луценко полетів до Британії на курси англійської, - Сарган заперечує, що від'їзд ексгенпрокурора з України якось пов'язаний зі скандалом у США - Цензор.НЕТ 5642
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так в англійському звук "р" ковтається. Юга надіється найти собі країну комфорту.
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Схоже, що корупціонерів ніхто притягувати до відповідальності нхто не збирається. Навіть обіцяного аудиту ніхто не робить. Єдиний топ-чиновник, кому був проведений аудит, навіть під мікроскопом, це була Тімошенко. І жодного корупційного інтересу знайдено не було. Виходить, що більше нікому не роблять аудит, бо всі інші пов"язані один з одним корупційними схемами? А їх суперництво лише удаване, постановочне? Так, Вовік?
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в Лондон???...на курсы????
Все дороги ведут в (рим)....в Лондон,видать у потрохни там сходка и чтоб отсидеться,пока не договорятся с ЗЕ.
Но видимо договорятся,раз их УЖЕ отпустили,а вот команда ЗЕ после НГ будет терять поддержку украинцев.
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Коли не зробив обіцяних реформ в Україні то, треба шукати місце де реформи робили без тебе.
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Петя уже договорился с леркой, чтобы давать одинаковые показания, теперь очередь картавого, а учить язык еще рано, раньше нужно к логопеду... английскому.
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Шкода що не в Макошино Луценко полетів до Британії на курси англійської, - Сарган заперечує, що від'їзд ексгенпрокурора з України якось пов'язаний зі скандалом у США - Цензор.НЕТ 7891Там і вчив би англійську і на китайську часу вистачило б Луценко полетів до Британії на курси англійської, - Сарган заперечує, що від'їзд ексгенпрокурора з України якось пов'язаний зі скандалом у США - Цензор.НЕТ 3324
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На курсы английского в Англию? Бывший прокурор поехал? Это как послать наших хомяков в Австралию на курсы коал! Что бы листву жрать научились не слазя с дерева! Выгода ведь в том, что срут коалы там же---на деревьях. Земля чистая тогда экологически. А тут что с того? Очманеть!
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Невже недолугий і убогий екс-прокурор збирається розмовляти англійською мовою зі своєю собакою під час вальса?
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