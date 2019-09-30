 Луценко полетів до Британії на курси англійської, - Сарган заперечує, що від'їзд ексгенпрокурора з України якось пов'язаний зі скандалом у США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила його речниця Лариса Сарган "Українським Новинам".
"Юрій Луценко давно планував і тепер проходить курси англійської мови у Великій Британії. Він полетів у неділю і найближчі півтора місяці буде за межами України", - зазначила вона.
За словами Сарган, від'їзд Луценка ніяк не пов'язаний зі скандалом у США з переговорами Трампа і Зеленського, в якому згадується про розслідування про сина Джо Байдена.
Нагадаємо, раніше Юрій Луценко заявив, що Україна не має підстав для розслідування проти Джо Байдена або його сина.
Луценко розповів, що зустрічався з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, який запитав його, чи можна провести розслідування проти Байдена в Україні. Ексгенпрокурор відповів, що то не його юрисдикція.
э пэнсил - карандаш, э гьол - чувиха
Запануємо ми, браття, у своїй сторонці.
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це саме тупіше оправдання яке я чув.Полетів би музеї подивитися,відпочити,елю з бурбоном побухати....Ну накінець підвищити юридичні знання по міжнародному праву...
затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю.
Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете» (c)
Они чувствуют, что окажутся на фаллической безнатриевой диете , при этом ещё и боятся прослушки. Поэтому лично решают вопросы с Лерой, лично готовят себе отходные пути.
Ну это ж надо такое! Даже , если чисто гипотетически поверить, что леркин гипс настоящий, то зачем лежать с ним в закрытой клинике?
У меня подруга недавно делала на ноге операцию, на второй день была уже дома, а операция была достаточно сложной.
Все дороги ведут в (рим)....в Лондон,видать у потрохни там сходка и чтоб отсидеться,пока не договорятся с ЗЕ.
Но видимо договорятся,раз их УЖЕ отпустили,а вот команда ЗЕ после НГ будет терять поддержку украинцев.