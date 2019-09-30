 Кабмін має намір представити в Раді план діяльності поточного тижня, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу 30 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цього тижня ми плануємо представити програму діяльності уряду в парламенті, і дуже сподіваємося, що колеги-депутати нас із цією програмою підтримають", - сказав він.

За словами прем'єра, в основу документа покладено людиноцентричний підхід.

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