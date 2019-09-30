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 Політика України
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Все про:Кабмін (3156) план (61) Гончарук_Олексій (110)

 Кабмін має намір представити в Раді план діяльності поточного тижня, - Гончарук

Кабінет Міністрів поточного тижня планує представити у Верховній Раді план діяльності уряду.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу 30 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цього тижня ми плануємо представити програму діяльності уряду в парламенті, і дуже сподіваємося, що колеги-депутати нас із цією програмою підтримають", - сказав він.

За словами прем'єра, в основу документа покладено людиноцентричний підхід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін за 5 років планує залучити $50 млрд іноземних інвестицій, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151132
 
 
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Очень простой план, с таким справится не то что клоуны, даже уборщица в цирке. Продать землю, продать госпредприятия, и отдать все что осталось в концессию (аренду-дороги, УЗ, АЭС, коммунальные предприятия), армию сократить, и полная диЖИд,ализация. Потом можно и отдахнуть, в Израиль.
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Наполеон
Согласно предвыборной программе, а также заявлениям Зеленского и членов его команды, новый президент обещал:

· провести налоговую амнистию;
· заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал;
· отменить мораторий на продажу сельхозземель;
· сделать так, чтобы Украина полностью обеспечивала себя энергоресурсами и начала их экспортировать;
· внедрить экономический паспорт украинца (предлагается перечислять на счет каждого ребенка средства от реализации государством природных благ (недра, земли);
· пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом;
· гарантировать стабильность ПриватБанка;
· снизить тарифы на газ.
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Есть ли у вас ПЛАН мистер Фикс?! Доложите ваш ПЛАН товарищчь Жюков.............
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Ти диви! "Юноє дарованіє" визнало, що працюють без плану! 😁
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Ніхто в цій команді без плану не працює! Під планом приймаються доленосні ршення, включаючи формули росту ВВП на калькуляторі.
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Бритвы сейчас дорого стоят, деньги экономить приходится
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пока нормально смотрится, не то что у попередников, ни программ, ни подхода
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100%, единственный недостаток - не побрился. Кабмин намерен представить в Раде план деятельности на текущей неделе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9326
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Marusya Zvirobiy.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2346773082307146&set=a.1443074889343641&type=3&theater&ifg=1
1. ****** морально в коментах сєпарську вату і ні в чому собі не відмовляйте, бо вони воюють з вами за ті мозги, які читають і тільки оприділяються з позицією (не забуваємо що їх 73% з 42% проголосувавших взагалі!) Тож за другу половину країни і йде інформ війна!)
2. Вичисляйте ботів. Зараз знову почалася війна ботів. Якщо бачите проросійські лозунги, вкидайте картинки БОТ В КОМЕНТАХ! І конкретний акаунт треба так і називати під його коментом аби він не вводив в оману легковірних, не таких на тому обізнаних як вже ви )
3. Ви красавчики!)))) Ви відчуваєте що ви творите своїм запалом??))) Ваш тролінг вбиває і страшенно бісить мокшан ))) у вас все чудово получається! Пишаюсь! Да! Це мої бандеровці!))
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