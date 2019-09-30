 Кабмін за 5 років планує залучити $50 млрд іноземних інвестицій, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в понеділок.
"Ми вважаємо реальною і ставимо собі амбіцію прийти до такої ситуації, коли в нас економіка зросте на 40%. Для цього потрібно приблизно залучити $50 млрд за п'ять років. Це не космічна цифра, вона велика, амбітна, це набагато більше, ніж ми залучаємо зараз. Але це абсолютно реально, якщо подивитися на приклад успішних країн, тієї ж Грузії", - заявив Гончарук.
Прем'єр наголосив, що з розмірами української економіки це абсолютно реально.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська економіка має зрости на 40% протягом 5 років.
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Вон, Данилюк тоже с Ахметкой жульничал, как говорит Дубинский. Да мало ли кто - Гелетей вообще бандюга и ничего, был министром тоже. Еще смешно подписывал присягу - ручку "забыл" включить - и тоже ничего. Не вышвырнули с позором. В норм. стране это просто неслыханно такое учудить. Овощ ваще уркой натуральным был и тоже нормасик.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
Проблема не в мифическом "человеческом капитале" а в народе-совке для которого главное - жажда халявы и чтоб ничего не делать.
Но ведь сюда могут придти кавказцы с бутылками(пустыми)
Добкин-Кернес - YouTubeІсторія повторюється