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 Політика України, Економіка
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Все про:інвестиції (232) Кабмін (3156) Гончарук_Олексій (110)

 Кабмін за 5 років планує залучити $50 млрд іноземних інвестицій, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд ставить завдання залучити $50 млрд іноземних інвестицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в понеділок.

"Ми вважаємо реальною і ставимо собі амбіцію прийти до такої ситуації, коли в нас економіка зросте на 40%. Для цього потрібно приблизно залучити $50 млрд за п'ять років. Це не космічна цифра, вона велика, амбітна, це набагато більше, ніж ми залучаємо зараз. Але це абсолютно реально, якщо подивитися на приклад успішних країн, тієї ж Грузії", - заявив Гончарук.

Прем'єр наголосив, що з розмірами української економіки це абсолютно реально.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська економіка має зрости на 40% протягом 5 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151131
 
 
 Топ коментарі
 
Що там з ростом ВВП? 1+40%? Кабмин за 5 лет планирует привлечь $50 млрд иностранных инвестиций, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5435
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Гончарук
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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Министр-жулик? Кабмін за 5 років планує залучити $50 млрд іноземних інвестицій, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8851 Кабмін за 5 років планує залучити $50 млрд іноземних інвестицій, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8220

Вон, Данилюк тоже с Ахметкой жульничал, как говорит Дубинский. Да мало ли кто - Гелетей вообще бандюга и ничего, был министром тоже. Еще смешно подписывал присягу - ручку "забыл" включить - и тоже ничего. Не вышвырнули с позором. В норм. стране это просто неслыханно такое учудить. Овощ ваще уркой натуральным был и тоже нормасик.
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Подожди, щас придут инвесторы, которых "привлекут" (Это как, интересно? Зазывалы будут махать руками где-то, где бесхозные инвесторы бродят?) и статистика выровняется.
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)))))))) об инвесторах из-за кордона вообще говорить не нужно, проблема сегодня -что бы не закрывался внутренний бизнес!
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это так "сромненько", мого бы и все 50 нарисовать, не жалко.
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Он скажет, что его не так поняли, вырвали из контекста, точно как про "мировое соглашение с бывшими владельцами Приват банка".
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Ох уж эти сказочники! Где этот Гончарук будет через год?! Уже были...Яйценюк, Гнойсман.......тоже рисовали программы для "развития " Украины до 2025 года.....Или пдишах умрёт , или ишак сдохнет....Знаем, учёные уже.....
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Сказочному премьеру даже под гарантии сказочной Моники не дадут и 10-й части !!!
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До сих пор все правительства только отпугивали инвестиции
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За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
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Пустые декларации, никакой конкретики, Нью-Васюки.
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Звуться ці інвестиції - Внутрішні займи в гривні під 17%
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Взагалі то цей чорт і на фото стрьомний, я б не взяв такого на роботу.
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*** , сколько раз писать, где украинские инвесторы ? Почему не развивать украинские инвестиции?
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...очень просто ) на протяжении сотен лет государство ставило для себя целью обобрать .... и в крови "пересічного" украинца на генном уровне заложено не верить в то что ****...т (в данном случае ) гончарук , чуйка еще ни разу не подводила )
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Народ Украины , я живу в Дании, и я уверен , что время президентства Моники Зеленски , это потерянное время, как и всех остальных претендентов. Почему ? Потому что Украина при этой и предыдущих власти не инвестировала в человеческий капитал. Без этого Украина всегда будет ниже плинтуса.
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США не "инвестируют в человеческий капитал" и отлично себя чувствуют.
Проблема не в мифическом "человеческом капитале" а в народе-совке для которого главное - жажда халявы и чтоб ничего не делать.
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Пока не видно никаких предпосылок для привлечения иностранного капитала. Первой ласточкой мог бы стать правильный налоговый кодекс. Но и здесь у премьера в носу не круглО.
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Чого так мало?дайош 500000000000 лярдов,лапшать так с розмахом
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$50 млрд? Да запросто! Нужно всего лишь продать землю. А если продать Рашке - так и войну можно быстро закончить))
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Вместе с посполитыми землю продавать? Кабмін за 5 років планує залучити $50 млрд іноземних інвестицій, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6741
Но ведь сюда могут придти кавказцы с бутылками(пустыми)
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Наверное, привлекать инвестиции будут под гарантии кассовых аппаратов!? Кабмін за 5 років планує залучити $50 млрд іноземних інвестицій, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4393
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Пока только облигации гос займа под 20% толкать научились. Клоуны...
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Время очпуительных (квартал 95) историй.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что знает четыреста сравнительно честных способа отъёма денег. Гончарук-Лошара! А где Ты столько богатых дебилов найдешь, которые тебе поверят?
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Тебе бы осень простоять, да зиму продержаться. А он про 5 лет...
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А мне нравиться...Язык без костей и трыньдеть - не вагоны разгружать. Несомненно,это лучший премьер и последствия не заставят себя ждать."Комуниз" уже на горизонте....ждите! Правда ,нужны небольшие деньги на телеграммы....И поплывут пароходы,мировую столицу перенесут в Борисполь,а Рокфеллер станет просить милостыню на Подоле.
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