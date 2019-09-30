 Кабмін за 5 років планує залучити $50 млрд іноземних інвестицій, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в понеділок.

"Ми вважаємо реальною і ставимо собі амбіцію прийти до такої ситуації, коли в нас економіка зросте на 40%. Для цього потрібно приблизно залучити $50 млрд за п'ять років. Це не космічна цифра, вона велика, амбітна, це набагато більше, ніж ми залучаємо зараз. Але це абсолютно реально, якщо подивитися на приклад успішних країн, тієї ж Грузії", - заявив Гончарук.

Прем'єр наголосив, що з розмірами української економіки це абсолютно реально.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська економіка має зрости на 40% протягом 5 років.

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