 Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, виникла організаційна проблема.

"Тому що не всі встигли дійти до місця. Ми працюємо дуже насичено, сидіти в Раді не дуже зручно, взагалі, від слова "абсолютно". І з-поміж народних депутатів хтось встає, хтось виходить", - зазначив спікер.

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Водночас, він не бачить приводу для занепокоєння і стверджує, що вже цього тижня законопроєкт № 1009 про оперативно-розшукові заходи щодо народних депутатів буде знову поставлено на голосування.

"За всю каденцію цього парламенту не проголосували два закони. Завжди в партії має бути дискусія. З приводу останнього голосування 1009. Він пішов на повторне друге читання, я думаю, що він буде підготовлений, і наступного тижня (мається на увазі цей пленарний тиждень. - Ред.) ми зможемо його розглядати, я не бачу в цьому великих проблем", - розповів Разумков.

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте тут.