 Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За його словами, виникла організаційна проблема.
"Тому що не всі встигли дійти до місця. Ми працюємо дуже насичено, сидіти в Раді не дуже зручно, взагалі, від слова "абсолютно". І з-поміж народних депутатів хтось встає, хтось виходить", - зазначив спікер.
Водночас, він не бачить приводу для занепокоєння і стверджує, що вже цього тижня законопроєкт № 1009 про оперативно-розшукові заходи щодо народних депутатів буде знову поставлено на голосування.
"За всю каденцію цього парламенту не проголосували два закони. Завжди в партії має бути дискусія. З приводу останнього голосування 1009. Він пішов на повторне друге читання, я думаю, що він буде підготовлений, і наступного тижня (мається на увазі цей пленарний тиждень. - Ред.) ми зможемо його розглядати, я не бачу в цьому великих проблем", - розповів Разумков.
Повний текст інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте тут.
Или, может, "слуги народа" жопы рвут на службе в буквальном смысле?..
Входит и выходит...
На попе мозоля...
🤗
Да, тот самый шепелявый и с справкой как писали здесь зебилы....
И это при при том, что фракция зе-баранов под жестким контролем пастуха и имеет большинство...
Так какие проблемы-ЗАМЕНИТЕ КРЕСЛА НА ДИВАНЫ.....
Только гамаки спасут раду!
/даже обеденный перерыв сократили субботу тоже рабочей /
спросите и сравните рабочий месяц в часах немца и украинца
и зарплату тоже