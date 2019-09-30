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 Політика України
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Все про:ВР (5796) голосування (333) Разумков Дмитро (207)

 Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому нардепи провалили голосування вже двох внесених президентом законопроєктів.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, виникла організаційна проблема.

"Тому що не всі встигли дійти до місця. Ми працюємо дуже насичено, сидіти в Раді не дуже зручно, взагалі, від слова "абсолютно". І з-поміж народних депутатів хтось встає, хтось виходить", - зазначив спікер.

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Водночас, він не бачить приводу для занепокоєння і стверджує, що вже цього тижня законопроєкт № 1009 про оперативно-розшукові заходи щодо народних депутатів буде знову поставлено на голосування.

"За всю каденцію цього парламенту не проголосували два закони. Завжди в партії має бути дискусія. З приводу останнього голосування 1009. Він пішов на повторне друге читання, я думаю, що він буде підготовлений, і наступного тижня (мається на увазі цей пленарний тиждень. - Ред.) ми зможемо його розглядати, я не бачу в цьому великих проблем", - розповів Разумков.

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151129
 
 
 Топ коментарі
 
ЕСЛИ "не очень удобно, вообще от слова абсолютно", ИДИТЕ РАБОТАТЬ НА ЗАВОД ИЛИ ШАХТУ, ТАМ КОМФОРТНО!
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Якщо "сидеть в Раде не очень удобно" то чого туди перлись Там головою працювати потрібно а не жеваками
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І що цікаво, у тій фракції зеленій відсотків дев'яносто слуг значно тупіши за цього спікера.
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Там вся "вертикаль власти" строится на принципе "тупой и еще тупее"
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ЕСЛИ "не очень удобно, вообще от слова абсолютно", ИДИТЕ РАБОТАТЬ НА ЗАВОД ИЛИ ШАХТУ, ТАМ КОМФОРТНО!
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устала бедная жопонька на мягком креслице сидеть Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 9629
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Жутко представить, что за приключения свалились на эти жопы, после которых даже радовские кресла для них оказались недостаточно мягкими! Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 3031
Или, может, "слуги народа" жопы рвут на службе в буквальном смысле?..
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Ну, после такого голо-сования, папа беня мог проявить строгость...
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Заводы и шахты работали при совке, а теперь всвязи с де-коммунизацией все не работает или работает с 10% нагрузкой.
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С таким ником удивляться не стоит, что ты пацталом в дурдоме.
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На такой ник клюют зубожилые ЗЕбилы без прикормки. А если на заводе нет мест, пусть возвращаются в КВН, там место для хи-хи, а не в крсле премьера.
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Cидеть в Раде не очень удобно, кто-то выходит, - Разумков о провале двух президентских законопроектов

Входит и выходит... Cидеть в Раде не очень удобно, кто-то выходит, - Разумков о провале двух президентских законопроектов - Цензор.НЕТ 9085
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Памперсы на входе депутатам одевайте и забирайте мобильники, короче как в школе, захотел встать с места - спроси разрешение.
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Соевые ПЕСыки лают, а караван идет.
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Узнаю интеллигентный слог 8% ылиты.
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И сразу перевести стрелки на порохоскотов. Дуже дякую!
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Але тебе все одно більшістю відправили у спам Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 3228
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В небытие идет караван зеленых клоунов.
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В Америку уже сходил. Вернулся прямиком в Феофанию.
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а еще интересно, чего в свою районную не потопал, по прописке?
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Боярину - лечиться вместе с простым народом ? Не по рангу !
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Усе пропало. Долар по 100,усі інвестори втікли з Украіни, з Зеленським ніхто не хоче розмовляти, ***** напало... А-я-яй, що робиться...
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ваш караван с ЗЕбилами уже заехал в такую жо.. что боюсь нам 8% не в силах будет вытащить потом
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Прибєднаютца деПутаны....
На попе мозоля...
🤗
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теперь нужно выделить пару лямов на переоборудование мест в ВР для слуг народа
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А може тому зебіли вже двічі провали голосування, що ви туди набрали випадкових «нових обличь» якім насрати на все і на всіх і ви нічого не в змозі з цим зробили???
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От досвідчений Парубій знав, що робити. Якщо треба було, то і десять раз підряд ставив той самий закон на голосування. Поки не проголосують, як треба. А тупі клоуни так не вміють...
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...тупі зекловуни професійно вміють натискати на "зелену" кнопку - тупо все по зеншую, як навчили на "трускавецьких курсах"...
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ну, так может у кого-то гастроли в это время?
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Лучше бы вы там вообще не сидели, валите по своих парикмахерских, фотоателье,гаражах,кварталах, сватах, дайте людям вздохнуть спокойно от вашей клоунады...
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У раді класна кафешка, можна бухать напротязі дня, може не знають, а носять тормозки з собою?
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Бо слуги народа начали понимать, что зе это зе-ро.
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а вот Парубий справлялся как то....
Да, тот самый шепелявый и с справкой как писали здесь зебилы.... Cидеть в Раде не очень удобно, кто-то выходит, - Разумков о провале двух президентских законопроектов - Цензор.НЕТ 6686
И это при при том, что фракция зе-баранов под жестким контролем пастуха и имеет большинство...
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"сидеть в Раде не очень удобно"
Так какие проблемы-ЗАМЕНИТЕ КРЕСЛА НА ДИВАНЫ..... Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 8384
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"сидеть в Раде не очень удобно"(с) - зепутатам в тюрьме было бы удобнее и правильнее сидеть, с учетом того , что они там уже "наголосовали".
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Айяяяй, в ВР неудобно, едьте на перелок, пожалейтесь ребятам, о том какие у вас сложные условия труда
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Правільно,треба скорше діджиталізацію запускати,лежишь собі на пляжи в сен-тропе і голсуєшь з айфона
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За 50 штук зарплаты и прочие удовольствия зебилятам еще и сидеть неудобно Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 8345. Не рано ли зажрались эти "слуги народа"? Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 7700
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Некомфортно, говорите? Эх, молодёжь!
Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 2868
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клятi порохоботы канцелярськi кнопки на крiсла розклали.
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если. бы работники фирм депутатов так работали
/даже обеденный перерыв сократили субботу тоже рабочей /
спросите и сравните рабочий месяц в часах немца и украинца
и зарплату тоже
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