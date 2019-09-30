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Все про:Австрія (195) вибори (4523) Росія (20026) Курц (66)

 Проросійська партія в Австрії програла вибори після зустрічі свого лідера з російським агентом

На дострокових парламентських виборах в Австрії впевнено перемагає консервативна "Народна партія" колишнього канцлера, 33-річного Себастьяна Курца.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Після підрахунку майже всіх бюлетенів вона набирає понад 38% голосів - порівняно з 31% на виборах 2017 року. Колишні партнери Курца по коаліції, ультраправа "Партія свободи", отримала 17,3% порівняно із 26% на виборах 2017 року. Падіння рейтингу ультраправих, які у 2016 році підписали договір про партнерство з партією Путіна "Єдина Росія", відбулося після скандалу, відомого як "Ібіцагейт".

Йдеться про зустріч на курорті в Іспанії лідера ультраправих Хайнца-Крістана Штрахе з дівчиною, яка представилася "племінницею російського олігарха". Під час цієї зустрічі обговорювалися інвестиції в Австрію російських грошей незаконного походження, на які, зокрема, планувалося купити пакет акцій відомої газети для зміни її редакційної політики в інтересах ультраправих. Публікація відеозапису зустрічі у травні 2019 року призвела до відставки Штрахе з посади віцеканцлера і лідера ультраправих, а пізніше парламент виніс вотум недовіри уряду - вперше з 1945 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав Курца з перемогою на парламентських виборах в Австрії

"Народна партія" Курца перемогла у 8 із 9 федеральних земель Австрії, лише у Відні перемогли соціал-демократи. Проте більшості в "Народної партії" у парламенті не буде, тому Себастьяну Курцу доведеться шукати партнерів по коаліції. Новий лідер "Партії свободи" Норберт Хофер заявив, що результат на виборах означає, що його партія готується бути опозицією.

Австрійська "Партія свободи" є давньою прибічницею дружби з Росією і закликає до скасування санкцій.

Хайнц-Крістіан Штрахе та інші діячі цієї партії неодноразово відвідували Росію, а також анексований Крим. Новий лідер партії Норберт Хофер називав Крим законною частиною Росії.

Читайте також: Після відставки австрійського уряду через скандал із російським фінансуванням канцлером вперше стала жінка

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 травня президент Австрії відправив уряд Себастьяна Курца у відставку після скандалу з російським фінансуванням.

27 травня парламент Австрії висловив вотум недовіри кабінету міністрів. Це сталося вперше в історії післявоєнної Австрії.

Причиною відставки стали дії лідера "Партії свободи" Хайнца-Крістіана Штрахе. Він опинився в епіцентрі скандалу після того, як німецькі ЗМІ опублікували відео, на якому він розмовляє з жінкою, яка назвалася Оленою Макаровою і видавала себе за племінницю російського олігарха, наближеного до президента РФ Володимира Путіна. На відео Штрахе домовлявся про підтримку перед виборами.

Хто така "Олена Макарова", як і раніше, невідомо, росіянин Ігор Макаров заявив, що в нього немає ніякої племінниці і він не знає, хто ця жінка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151127
 
   
 Топ коментарі
 
Добро побеждает. Страх перед дикими ордами с востока уходит.
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рф прокаженная страна, прикоснулся-хана рейтингу
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Добро побеждает. Страх перед дикими ордами с востока уходит.
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ультраправые-пророссийские? ета разрыв шаблона Пророссийская партия в Австрии проиграла выборы после встречи своего лидера с российским агентом - Цензор.НЕТ 9183
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У кого? Все ультраправые партии в европе пророссийские.
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рф прокаженная страна, прикоснулся-хана рейтингу
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"Партія свободи" від здорового глузду програла !
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Если бы у нас проходили парламентские выборы сразу после встречи с прокремлевскими шавками, мы бы вообще остались без парламента.
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не побеждает, а победила!
Но самое интересное, никого не интересует, кто такая шлюха, которая слила политика Штрахе в унитаз.
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РосЦию из-за допинга могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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