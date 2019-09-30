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Все про:операція Об'єднаних сил (1619) КПВВ (51) Фельдгузен (2) Кайль (1)

 Посол ФРН в Україні Фельдгузен та генконсул у Донецьку Кайль відвідали район проведення ООС. ФОТО

Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен та генеральний консул Німеччини в Донецьку Штефан Кайль відвідали зону проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Повідомляється, що візит Надзвичайного та Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні пані Анки Фельдгузен та Генерального консула Німеччини у Донецьку пана Штефана Кайля відбувався в рамках ознайомлення із ситуацією в районі операції Об’єднаних сил, зокрема - потребами та ризиками людей, що перетинають контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі.

Посол ФРН в Україні Фельдгузен та генконсул у Донецьку Кайль відвідали район проведення ООС 01

Фото: пресцентр ОС/Facebook

Більш докладно про функціонування контрольного пункту "Новотроїцьке" іноземним делегатам розповів начальник штабу Донецького прикордонного загону підполковник Сергій Лозінський.

Він також розповів гостям про тонкощі служби прикордонників зі складу Об'єднаних сил у межах гуманітарних дорожніх коридорів, наголосивши, що основним завданням для військовослужбовців залишається збереження здоров'я і життя цивільного населення під час перетину лінії розмежування.

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"Візити закордонних делегацій допомагають іноземцям на власні очі бачити ситуацію, що склалася на сході України внаслідок ворожої агресії", - йдеться в повідомленні.

Посол ФРН в Україні Фельдгузен та генконсул у Донецьку Кайль відвідали район проведення ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151125
 
 
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Лучше бы прислал бригаду быстрого развертывания "Викинг" СС ))
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Викинг не совсем немецкая дивизия была. Скорее всего вы имели Дас Райх.
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Так вроде Трамп же высрал шо не помогают?
Хотя если они будут слать стройматериалы, которые размолотят орки, а Трамп - оружие, которое размолотит орков, то Трамп может и прав. Мужественно всем говорит правду, но все его трусливо посылают на Путина и так же трусливо хихикают на этим Наполеоном современности.
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у них там дедушки воевали - почему бы и не съездить ?
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В берете явно - ЛОШОК ! Который, наверно впервые автомат в руки взял для красоты ! Стволом в верх держит...
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