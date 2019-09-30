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 Політика України, За кордоном
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Все про:Київ (6534) ПАРЄ (597) Гончаренко (207)

 Президентський комітет ПАРЄ прилетить до Києва для консультацій, - нардеп Гончаренко

Президентський комітет Парламентської асамблеї Ради Європи на рівні президента і лідерів політичних груп Асамблеї найближчим часом збираються відвідати Україну для проведення консультацій.

Про це в кулуарах ПАРЄ повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Будемо захищати Україну. Вже є певні результати. Президентський комітет ПАРЄ ухвалив рішення якнайшвидше приїхати і провести своє засідання у Києві, провести консультації з українською владою", - розповів Гончаренко.

Він додав, що з такою ініціативою виступили політичні групи Європейської народної партії і Європейських консерваторів.

"Ми не маємо залишати цей майданчик просто на поталу Кремля та їхніх лобістів, щоб вони тут робили що завгодно", - наголосив Гончаренко.

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Він підтвердив, що попередня постійна делегація Верховної Ради втрачає свої повноваження об 11.30.

Депутат вкотре висловив переконання, що Україні було б доцільно подати повноваження нової делегації на осінню сесію, а далі бойкотувати офіційні засідання.

"Тим, що ми не подали (повноваження – ред.), ми втратили можливість маневру, втратили можливість брати участь у засіданнях комітетів, при чому також й у міжсесійний період", - заявив Гончаренко.

Нагадаємо, делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151123
 
 
 Топ коментарі
 
какой бы придурок не был из партии порошенко, на фоне любого из Моника-команды он выглядит академиком и профессором.... Президентский комитет ПАСЕ прилетит в Киев для консультаций, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 4231
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"свидомый" но слава Богу шо не духовно-скрепний
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у кого пройшла мода,у вас в Лугандоні? а у нас свідомі громадяни і патріоти тільки в пошані
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Гончаренко- это не тот придурок из партии порошенко? Видимо в новую раду пролез или однофамилец.
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какой бы придурок не был из партии порошенко, на фоне любого из Моника-команды он выглядит академиком и профессором....
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оно и понятно. Он же свидомый.
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"свидомый" но слава Богу шо не духовно-скрепний
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мода на свидомых прошла нынче. они не в почете. Поэтому и странно что такой матерый свидомит с одной извилиной обьявился в новой раде..
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у кого пройшла мода,у вас в Лугандоні? а у нас свідомі громадяни і патріоти тільки в пошані
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а у вас в галицайстве мода на свидомых не проходит? до вас как до жирафа в последнюю очередь..
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Мне вот Розенблат, Кононенко и Грановский в составе свынарчуков ндравицца. И жинка третьего тысячолиття тоже ничего.
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Он это, по мажоретарке как самовыдвиженец в Одесской области проскочил, и сразу в будку ПЕСа к Пете заскочил.
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офигеть, и как по него проголосовали, да еще в одессе? какой-то нонсенс..
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Вата, что с них взять, при Януковоще за него голосовали и при Порошенко, а сейчас и при Зеленском. Видно хорошо засеял избирательный округ.
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О, привет ватке!

"Вы слыхали, как поют дрозды?
Нет не те дрозды, не полевые,
А дрозды, волшебники дрозды,
Певчие избранники России.
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«На Донбассе погибла 21-летняя боец Айдара, боец Анастасия Витовская

Девушка служила во взводе материального обеспечения штурмового батальона Айдар.
Анастасия Витовская погибла от множественных осколочных ранений. Смертельные ранения она получила близ города Железное. Погибшей защитнице Украины был всего 21 год.»

А ботоксне 67 -річне, *****, яке її вбило, живе...
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Пашли нах. со своим ПАСЕ. Вы уже показали ваши ценности вернув террористов в свою организацию
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Кто то визжит что Украине нужно обязательно вернуться в ПАСЕ якобы ето в интересах самой Украины. И заметте что вернуть Украину в ПАСЕ требуют громче всех Мертвечук, Жопоблок и *****. Наверное они сильно переживают за Украину, правда?
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Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша - страны-паразиты в ЕС, давно и открыто поддерживающие интересы США, а не Европы. При этом вклад этих недостран в экономику еврозоны не то что малый, а ничтожный, но желание быть "особенными" толкает их к США.
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