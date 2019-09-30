 Президентський комітет ПАРЄ прилетить до Києва для консультацій, - нардеп Гончаренко

Про це в кулуарах ПАРЄ повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Будемо захищати Україну. Вже є певні результати. Президентський комітет ПАРЄ ухвалив рішення якнайшвидше приїхати і провести своє засідання у Києві, провести консультації з українською владою", - розповів Гончаренко.

Він додав, що з такою ініціативою виступили політичні групи Європейської народної партії і Європейських консерваторів.

"Ми не маємо залишати цей майданчик просто на поталу Кремля та їхніх лобістів, щоб вони тут робили що завгодно", - наголосив Гончаренко.

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Він підтвердив, що попередня постійна делегація Верховної Ради втрачає свої повноваження об 11.30.

Депутат вкотре висловив переконання, що Україні було б доцільно подати повноваження нової делегації на осінню сесію, а далі бойкотувати офіційні засідання.

"Тим, що ми не подали (повноваження – ред.), ми втратили можливість маневру, втратили можливість брати участь у засіданнях комітетів, при чому також й у міжсесійний період", - заявив Гончаренко.

Нагадаємо, делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня.