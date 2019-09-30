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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (597) Гончаренко (207)

 Українська делегація не братиме участі у святкуванні 70-річчя Ради Європи, - Гончаренко

У Страсбурзі представники України з колегами з Литви, Латвії, Естонії та Грузії вирішили не брати участі у святкуванні 70-річчя Ради Європи.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність", член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Консультації в Страсбурзі з колегами з групи Балтик+ (Литва, Латвія, Естонія і Грузія). Ухвалили такі спільні рішення: не брати участі в заходах з відзначення 70-річчя Ради Європи, не брати участі у відкритті сьогоднішньої сесії", - йдеться в повідомленні .

Зазначається, що Грузія першою підтримала рішення України не брати участі в офіційних заходах цієї сесії.

Крім того, планується о 12:00 провести зустріч із французьким держсекретарем мадам Моншален. А після цієї зустрічі знову провести консультації про подальші спільні дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну можуть позбавити доступу в зал засідань ПАРЄ, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Українська делегація не братиме участі у святкуванні 70-річчя Ради Європи, - Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151122
 
   
 Топ коментарі
 
Какую вашу делегацию, кацап? Ваша делегация вообще была лишена слова.
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Так он про свою кацапскую и написал.
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после резиновых перчаток и костюмов химзащиты нашу делегацию считают идиотами
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Да,ганчаренко тортик пожрать не дадут.
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да плевать лягушатникам на все это
последние нормальные французы были при Наполеоне Бонапарте
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коментар відмічено як спам  
 
после резиновых перчаток и костюмов химзащиты нашу делегацию считают идиотами
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Какую вашу делегацию, кацап? Ваша делегация вообще была лишена слова.
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Так он про свою кацапскую и написал.
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Я этого дурачка, эксрыга нефига не пойму. То он, когда вернули в ПАСЕ делегацию из паРашки, заявил делегация из Украины в знак протеста не будет участвовать в заседаниях, теперь его палкой оттуда не выгонишь, сам без приглашения собрался ехать.
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Схоже що "євроцуцики" навмисно хочуть посварити Україну з ЄС.............
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роСцякия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в шесть раз больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На это КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
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"Украинская делегация не будет участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы" - наших не приглашали или мы уже в Европу не идём?
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Ничего нерешающие страны решили создать свою секту.
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Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша - страны-паразиты в ЕС, давно и открыто поддерживающие интересы США, а не Европы. При этом вклад этих недостран в экономику еврозоны не то что малый, а ничтожный, но желание быть "особенными" толкает их к США.
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Быть буфером от РФ, это ничтожный вклад?
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Уяви собі що - так..............
Тим паче що весь цей "буфер" - надуманий і яйця виїденого не вартий.
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И тут проксевые кацапы резко завели старую песню, что страны Балтии и Польша ничего не решают в ЕС.
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