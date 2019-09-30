 Українська делегація не братиме участі у святкуванні 70-річчя Ради Європи, - Гончаренко

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність", член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Консультації в Страсбурзі з колегами з групи Балтик+ (Литва, Латвія, Естонія і Грузія). Ухвалили такі спільні рішення: не брати участі в заходах з відзначення 70-річчя Ради Європи, не брати участі у відкритті сьогоднішньої сесії", - йдеться в повідомленні .

Зазначається, що Грузія першою підтримала рішення України не брати участі в офіційних заходах цієї сесії.

Крім того, планується о 12:00 провести зустріч із французьким держсекретарем мадам Моншален. А після цієї зустрічі знову провести консультації про подальші спільні дії.

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